Партію "Альтернатива для Німеччини" визнали екстремістською, - Reuters
Німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Цей статус має полегшити владі використання таємних методів спостереження за партією, наприклад, шляхом вербування конфіденційних інформаторів та перехоплення повідомлень", - пише видання.
Раніше повідомлялось, що "Альтернатива для Німеччини" виступила проти допомоги Україні.
Відомо, що рейтинг партії зростав. Німецькі ультраправі обігнали інші політичні сили.
Топ коментарі
+21 Геннадій #588068
показати весь коментар02.05.2025 11:28
+21 Wild MadDog
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+20 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар02.05.2025 11:38
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Чи я неправильно зрозумів.
І якщо держава не готова назвати когось екстремістами тільки через те що дурний плєбс за них голосував - гріш ціна такій державі.
Повинні ми любить всіх підарасів, злодіїв і вбивць.
Тому що тільки при демократії можливе знаходження під одним дахом і прибічників, і ворогів демократії.
Режими такого не дозволяють.
Бо ці ще - ладно, грошей не буде - самі підуть, а бородатих так просто не позбудешся.
Французи показали як це робиться.
А на вереск три рази куплених і проданих русаками мага-півнів з-за океану уваги звертати не потрібно.
вони ж як таліби для східних німців.
усе гуд. демократія тоді сильна, коли вміє себе ефективно захищати
Ловити, фотографувати, відпускати ..
Всі, без виключень, моделі є помилковими, але деякі з них - корисні.
- Чуєш, от є у нас, у американців, "Велика американська мрія", а у вас є щось подібне?
- Була, але вона тоді нікому несподобалась...
Спроби створити ультраправі партії в Німеччині були і раніше, але їх дуже швидко забороняли і вони навіть на вибори піти не могли. Чому ж цю альтернативу досі не заборонили?