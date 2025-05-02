Партію "Альтернатива для Німеччини" визнали екстремістською, - Reuters

Німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Цей статус має полегшити владі використання таємних методів спостереження за партією, наприклад, шляхом вербування конфіденційних інформаторів та перехоплення повідомлень", - пише видання.

Раніше повідомлялось, що "Альтернатива для Німеччини" виступила проти допомоги Україні.

Відомо, що рейтинг партії зростав. Німецькі ультраправі обігнали інші політичні сили.

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