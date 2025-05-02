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Партію "Альтернатива для Німеччини" визнали екстремістською, - Reuters

Альтернативу для Німеччини визнали екстремістською

Німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Цей статус має полегшити владі використання таємних методів спостереження за партією, наприклад, шляхом вербування конфіденційних інформаторів та перехоплення повідомлень", - пише видання.

Раніше повідомлялось, що "Альтернатива для Німеччини" виступила проти допомоги Україні.

Відомо, що рейтинг партії зростав. Німецькі ультраправі обігнали інші політичні сили.

Також читайте: У Берліні хочуть показати проросійську оперу: українська спільнота вимагає скасування

Автор: 

Німеччина (7374) екстремізм (75)


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Топ коментарі
+21
А в нас ОПЗЖ досі в парламенті, ну не сюрр???
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02.05.2025 11:28
+21
***** та ілона маск просто офуїли від такого нахабства

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02.05.2025 11:30
+20
ОПЗЖ допомагає голосувати ЗЕленій турбоменшості,їх не можна чіпати,чіпати можна лише Пороха бо той не хоче голосувати за диктаторські закони
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02.05.2025 11:38
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А в нас ОПЗЖ досі в парламенті, ну не сюрр???
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02.05.2025 11:28 Відповісти
ОПЗЖ допомагає голосувати ЗЕленій турбоменшості,їх не можна чіпати,чіпати можна лише Пороха бо той не хоче голосувати за диктаторські закони
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02.05.2025 11:38 Відповісти
В країні війна, які диктаторські закони, у нас і так пів країни живе наче нічого не відбувається, і ім на все начхати(((
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02.05.2025 11:53 Відповісти
у вас когнітивний дисонанс чи біполярочка? судячи з двох ваших дописів...
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02.05.2025 12:17 Відповісти
Може дві різні людини писало?!?!
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02.05.2025 12:51 Відповісти
"Русафобия"?
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02.05.2025 11:28 Відповісти
І кацапські гроші на вітер.
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02.05.2025 11:31 Відповісти
"Антісємітізм"!😄
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02.05.2025 12:24 Відповісти
Ото так. А я собі думаю шо за вий на болотах починаєтся.
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02.05.2025 11:29 Відповісти
***** та ілона маск просто офуїли від такого нахабства

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02.05.2025 11:30 Відповісти
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02.05.2025 11:35 Відповісти
Ну как кто? ЗЕленая фрИкция. Только они это сделали впервые за всю каденцию.
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02.05.2025 11:51 Відповісти
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02.05.2025 12:39 Відповісти
Манька Захєрова висловить стурбованість.
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02.05.2025 11:30 Відповісти
Якщо екстремісти - верхівку ловити і судити
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02.05.2025 11:30 Відповісти
Тобто величезна частина німецького парламенту контролюється екстремістами?
Чи я неправильно зрозумів.
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02.05.2025 11:30 Відповісти
саме так.
І якщо держава не готова назвати когось екстремістами тільки через те що дурний плєбс за них голосував - гріш ціна такій державі.
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02.05.2025 11:32 Відповісти
Ви що, як можна, це ж не толерантно.
Повинні ми любить всіх підарасів, злодіїв і вбивць.
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02.05.2025 11:44 Відповісти
Бо кожен з них народ, всі богоносці...
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02.05.2025 12:58 Відповісти
А чому це ти такий ухукушально здивований? У всій Німеччині з 1933 до 1945 року правив режим, який є загальновизнаним взірцем для ненаслідування. І у значній частині країни - 1945 до 1990 року правив інший режим, який теж наслідувати не варто. Демократичні традиції там ще не надто певні.
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02.05.2025 12:33 Відповісти
На жаль чи на щастя, демократія там якраз на дуже високому рівні.
Тому що тільки при демократії можливе знаходження під одним дахом і прибічників, і ворогів демократії.
Режими такого не дозволяють.
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02.05.2025 12:39 Відповісти
Враховуючи, Шрьодера, Меркель і, якоюсь мірою, Шольца, можна зробити висновок, що у чомусь вони передали куті меду.
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02.05.2025 12:51 Відповісти
Доведеться тепер додавати солі.
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02.05.2025 12:54 Відповісти
І перцю!
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02.05.2025 12:56 Відповісти
На крайній випадок треба бути готовим і до такого.
Бо ці ще - ладно, грошей не буде - самі підуть, а бородатих так просто не позбудешся.
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02.05.2025 13:00 Відповісти
Демократія повинна себе захищати.
Французи показали як це робиться.
А на вереск три рази куплених і проданих русаками мага-півнів з-за океану уваги звертати не потрібно.
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02.05.2025 11:31 Відповісти
Поки що на практиці це показали тільки румуни.
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02.05.2025 11:56 Відповісти
Румуни також. Але французи на випередження спрацювали - вліпили вирок Лепенші.
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02.05.2025 11:59 Відповісти
У румунів протидія ще жорсткіша була: вибори виграв, але явно за допомогою москви - пішов *****.
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02.05.2025 12:01 Відповісти
і фраенцузи- Лепеншу за розтрату коштів засудилию тепер от німці. Всі зрозуміли що треба по закону рубити всіх антидержавних агентів які спонсуруються державою-агресором рф
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02.05.2025 12:00 Відповісти
Так само мали б діяти і в інших країнах ЄС.
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02.05.2025 11:32 Відповісти
а не запізно?
вони ж як таліби для східних німців.
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02.05.2025 11:34 Відповісти
От вам і демократія) Це ж і в Румунії якийсь любитель РФ виграв вибори, а результат взяли й скасували. З точки зору боротьби з москальським впливом - правильно, але явно демократія не працює)
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02.05.2025 11:35 Відповісти
так вони ж їх не заборони, просто будуть стежити, вербувати, прослуховувати
усе гуд. демократія тоді сильна, коли вміє себе ефективно захищати
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02.05.2025 11:37 Відповісти
"...будуть стежити, вербувати, прослуховувати.. "
Ловити, фотографувати, відпускати ..
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02.05.2025 12:28 Відповісти
Не сперечаюся, коли явно шось не те, то треба нестандартні методи. Я про те, що демократія - це ж "як більшість вирішить, так і буде". Але коли це суперечить якійсь "лінії партії" - то вже більшість і не вирішує)
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02.05.2025 11:42 Відповісти
білшість вирішує- алн всі повині бути рівні перед законом. Президенту -чи партії -щоо закони не писані. закон один на всіх. винятків не бувае
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02.05.2025 12:02 Відповісти
Демократія це лише модель, яка існує лише у світі ідеального, у свідомості.
Всі, без виключень, моделі є помилковими, але деякі з них - корисні.
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02.05.2025 12:09 Відповісти
Ця недопартія є популістською і використовує такі саме інструменти розкидання обіцянок про "поліпшення" життя що й будь який інший популіст що на, здавалося б, прагматичних німців має такий самий вплив як й на інші народи світу. Це приклад того що досить вже шукати якісь "генетичні" особливості в народах та націях і розуміти, що насправді характер людини, його схильність до критичності мислення є наслідком виключно виховання, а тому треба дуже прискіпливо ставитись до якості освіти на всіх рівнях та швидко й гучно викривати фейки аби вони не впливали на свідомість суспільства!!!
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02.05.2025 11:35 Відповісти
Перейменують і пролізуть знову у владу, путін це вже обкатав в Україні з опзж та слуга народу
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02.05.2025 11:39 Відповісти
Хтось колись розповідав, як один американець спитав у німця:
- Чуєш, от є у нас, у американців, "Велика американська мрія", а у вас є щось подібне?
- Була, але вона тоді нікому несподобалась...
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02.05.2025 11:57 Відповісти
Та забороняти таких треба, з позбавленням виборчих прав активних членів
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02.05.2025 12:09 Відповісти
Арестовать, конфисковать имущество и лет на 20 на каменоломни, потом всю семью, на кацапсарню, пинками!
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02.05.2025 12:21 Відповісти
Людство розвивається так,що демократія міняється автократією...і навпаки.Римське право на єврейський соціалізм.І ця зміна чим раз за короткий термін.З часів сталіна-гітлера ще і століття не пройшло,а вже наїлися тої демократіі по самі вуха і знову хочуть "сильної руки".Почнеться знову з Німеччини,тільки зараз в ролі євреїв там виступлять араби і негри.
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02.05.2025 12:37 Відповісти
Нарешті. Західні розвідки прокинулись від сну.
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02.05.2025 12:51 Відповісти
Дивно, що так повільно. У Німеччині ж після 1945 дуже швидко боролися з проявами нацизму, ксенофобії і тд.
Спроби створити ультраправі партії в Німеччині були і раніше, але їх дуже швидко забороняли і вони навіть на вибори піти не могли. Чому ж цю альтернативу досі не заборонили?
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02.05.2025 13:22 Відповісти
Ласкаво просимо в Європутіністан.
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02.05.2025 13:41 Відповісти
 
 