Это не демократия, а замаскированная тирания, - Рубио осудил признание "АдН" экстремистской в Германии

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия решила признать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Германия только что предоставила своей разведке новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия - это замаскированная тирания", - прокомментировал Рубио.

Он считает "настоящим экстремизмом" является не "популярная партия "Альтернатива для Германии", которая заняла второе место на недавних выборах, а "смертоносная политика открытых границ для иммигрантов, которую проводит истеблишмент и которой противостоит "АдГ".

"Германия должна изменить курс", - добавил госсекретарь США.

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Напомним, 2 мая немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.