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Новости Рост популярности АдГ в Германии
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Это не демократия, а замаскированная тирания, - Рубио осудил признание "АдН" экстремистской в Германии

Рубио осудил признание партии Альтернатива для Германии экстремистской

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия решила признать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Германия только что предоставила своей разведке новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия - это замаскированная тирания", - прокомментировал Рубио.

Он считает "настоящим экстремизмом" является не "популярная партия "Альтернатива для Германии", которая заняла второе место на недавних выборах, а "смертоносная политика открытых границ для иммигрантов, которую проводит истеблишмент и которой противостоит "АдГ".

"Германия должна изменить курс", - добавил госсекретарь США.

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Рубио осудил признание партии "Альтернатива для Німеччини" екстремістською

Напомним, 2 мая немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Автор: 

Германия (6975) экстремизм (142) Рубио Марко (178)


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Топ комментарии
+19
А ловити людей на вулиці і без жодних доказів відправляти до гулагу в Сальвадорі, це не тиранія?
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02.05.2025 20:19
+17
Эта шантрапа суёт своё свиное рыло во все страны, пора бы уже европейцам дать им по пятаку.
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02.05.2025 20:20
+10
І не уйобкам, що зачиняють ЗМІ та затикають опозицію, розповідати про демократію.
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02.05.2025 20:20
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Німеччина повинна змінити курс

Кому?
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02.05.2025 20:18 Ответить
І не уйобкам, що зачиняють ЗМІ та затикають опозицію, розповідати про демократію.
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02.05.2025 20:20 Ответить
А ловити людей на вулиці і без жодних доказів відправляти до гулагу в Сальвадорі, це не тиранія?
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02.05.2025 20:19 Ответить
Це наше діло, кого і як ловити і куди пакувати. І не наше - кого в Німеччині визнавати екстремістами.
Мухи окремо, котлети окремо.
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02.05.2025 20:25 Ответить
Тоді не лізьте в інші країни та не розказуйте кому і як жити.
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02.05.2025 20:28 Ответить
Абсолютно з вами згоден - це не наше діло.
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02.05.2025 20:31 Ответить
Эта шантрапа суёт своё свиное рыло во все страны, пора бы уже европейцам дать им по пятаку.
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02.05.2025 20:20 Ответить
- кому ? Країні , яка фактично 80 років звбезпечувала мир і благополуччя європейців ?
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02.05.2025 21:02 Ответить
Не повторяйте трамповские глупости!

А кто Европе угрожал, Гондурас?

А сегодня, когда быдлостан действительно угрожает, Америка решила помочь ему в этом, так что,

прикажете сказать им спасибо?
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02.05.2025 21:15 Ответить
Шоб ты вякало, чмо фиделевское.
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02.05.2025 20:21 Ответить
Це не твоє собаче діло а суверенне право Німецького народу, кого визнавати екстремістами.
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02.05.2025 20:23 Ответить
Пришла СМС-ка от куратора?
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02.05.2025 20:24 Ответить
Тю, якби він був у Німеччині, то його б фанати цієї альтернативи сприймали б за чурку, бо він смуглявий...
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02.05.2025 20:24 Ответить
вау !!! так трампу не подобається ,шо Німеччина проти окупації руснею , своїх теріторій , а ще і завдяки АдН ,США хотіли підштовхнути німців до протистояння з москваю ? Може треба подивитися шо там москва легалізувала, яких терористів талібану , та радікальних ісламістів ?...ніт ,таки трамп хоче шоб ЄС з кремлем погарячкували !!!
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02.05.2025 20:24 Ответить
Німеччина намагається не допустити до влади власного "Трампа". Але це марно. Можна тільки відстрочити. Нескінченна міграція призведе до відповіді.
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02.05.2025 20:25 Ответить
феерический *******... как только его из больницы выпустили...
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02.05.2025 20:26 Ответить
а ты плешивый попробуй покритикуй ху.ла и отсутствие оппозиции НА расеи ?

Или боишься что не будет выплат в рублях ?
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02.05.2025 20:31 Ответить
Чия б корова...
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02.05.2025 20:32 Ответить
трампон і його смоктуни так само хочуть руйнування Європи як і *****
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02.05.2025 20:35 Ответить
Руки геть від фашизму! Фашисти усіх країн, єднайтеся! (Я все правильно написав, панове Трамп, Рубіо, Маск та ко?)
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02.05.2025 20:36 Ответить
...смертоносна політика відкритих кордонів для іммігрантів...

Написав син нелегальних мігрантів з країни яка повністю створена такими мігрантами...
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02.05.2025 20:38 Ответить
Їм що всім пороблено - Трамп сказав шо психів демів потрібно пресувати і викинути нах з Конгресу
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02.05.2025 20:40 Ответить
За драпом: )(уйло (який вбив всіх його політичних опонентів, який напав на Україну) хороший парєнь, а Німеччина тирани, тому що заборонили ектремістську організацію. То може драп визнає ІГІЛ?
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02.05.2025 20:42 Ответить
Ну там, в Германии, и правда бардак. С одной стороны - эти АдГ и правда практически к фашизму склоняются, да и уши кремлёвские торчат.. а с другой стороны - там мусульман-мигрантов СТОЛЬКО развелось, и они борзеют не по дням, а по часам. И европейцев начинает это доставать, начинает до них дохдить, что доигрались со своей толерантностью. А эта самая АдГ как раз и продвигает как следует прижать мигрантов, так что неудивительно.
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02.05.2025 20:43 Ответить
Але нічого не сказав про переслідування опозиції в Україні. Хоча, до опозиції він може занести антиуцкраїнскі ************* колабораціонвські опезеже, опоблоки, коміків, ригів, тощо з нього станеться.
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02.05.2025 20:50 Ответить
Як же, отому Рубіо із США, та хочеться НАГАДИТИ, по мацковські, прямо, аж діарея, від нездійсненних хатєлок ******!
Це ж до якого дикунства, після втрати Рубіо, розуміння причинно-наслідковий зв'язків ДСВ, може довести його, патологічне бажання, заробити у прутіна ГРОШЕЙ на крові інших народів і країн!!!
Скотиняка…
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02.05.2025 20:50 Ответить
В Германии очень много странного. Особенно, что касается населения Берлина. Каких только речей не услышишь (и российскую, тоже). Но дойче бюрократия, знает чотко свое дело. Опыт во всем!
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02.05.2025 20:54 Ответить
Праві стають популярними через проблему мігрантів. Але такі методи викличуть тільки відповідну реакцію. Європейці не слухняне стадо баранів.
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02.05.2025 20:57 Ответить
Вроде не лошадь,а уже лаврубио.
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02.05.2025 21:00 Ответить
Рубіо .засунь іпало в "трамбонові кальсони,а можеш і в кірзовий ращистський чобіт,та "розсусолювати" про автентичність смороду в них.І некуй рило пхати "рашистською привичкою.котра видає рТебе .як рашистського завербованого мудака" в німецький "HAUS"
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02.05.2025 21:01 Ответить
В Украине артист стал президентом, в США президент стал клоуном и собрал себе свиту шутов и выродков, которые некомпетентные дилетанты. Уж точно не ублюдкам маговцам поучать немецкий политикум. Нацисты пришедшие к власти в США пытаются учить Германию нацизму... коментаторы сопливые
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02.05.2025 21:06 Ответить
Нічого дивного, Трамп зі своїми придворними, на кожному кроці звинувачуючи представників демократичної партії, насправді противник не цієї партії, а демократії взагалі. Йому більше подобаються авторитарні системи, ось чому він не приховував симпатії до путлєра, північнокорейського вождя. Республіканська партія США раніше завжди сповідувала демократію, але сьогодні під цим самозакоханим нарцисом геть зкурвилася. Хочеться сподіватися, що незабаром все ж таки одужає.
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02.05.2025 21:09 Ответить
Плескаю румунам , плескаю німцям! Проросійських та фашистів до влади допускати не можна. Це закінчується гулагами та освинцями.
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02.05.2025 21:13 Ответить
ну так, а втручання в українські вибори це демократія, ага.
чи ми забули як трамп як свиня поліз не в свою справу і почав нам вказувати коли нам і кого обирати.
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02.05.2025 21:14 Ответить
 
 