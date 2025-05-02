Это не демократия, а замаскированная тирания, - Рубио осудил признание "АдН" экстремистской в Германии
Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия решила признать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Германия только что предоставила своей разведке новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия - это замаскированная тирания", - прокомментировал Рубио.
Он считает "настоящим экстремизмом" является не "популярная партия "Альтернатива для Германии", которая заняла второе место на недавних выборах, а "смертоносная политика открытых границ для иммигрантов, которую проводит истеблишмент и которой противостоит "АдГ".
"Германия должна изменить курс", - добавил госсекретарь США.
Напомним, 2 мая немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.
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Кому?
Мухи окремо, котлети окремо.
А кто Европе угрожал, Гондурас?
А сегодня, когда быдлостан действительно угрожает, Америка решила помочь ему в этом, так что,
прикажете сказать им спасибо?
Или боишься что не будет выплат в рублях ?
Написав син нелегальних мігрантів з країни яка повністю створена такими мігрантами...
Це ж до якого дикунства, після втрати Рубіо, розуміння причинно-наслідковий зв'язків ДСВ, може довести його, патологічне бажання, заробити у прутіна ГРОШЕЙ на крові інших народів і країн!!!
Скотиняка…
чи ми забули як трамп як свиня поліз не в свою справу і почав нам вказувати коли нам і кого обирати.