Це не демократія, а замаскована тиранія, - Рубіо засудив визнання "АдН" екстремістською у Німеччині

Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина вирішила визнати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина щойно надала своїй розвідці нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія – це замаскована тиранія", - прокоментував Рубіо.

Він вважає "справжнім екстремізмом" є не "популярна партія "Альтернатива для Німеччини", яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а "смертоносна політика відкритих кордонів для іммігрантів, яку проводить істеблішмент і якій протистоїть "АдН".

"Німеччина повинна змінити курс", - додав держсекретар США.

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Нагадаємо, 2 травня німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.