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Новини Зростання популярності АдН у Німеччині
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Це не демократія, а замаскована тиранія, - Рубіо засудив визнання "АдН" екстремістською у Німеччині

Рубіо засудив визнання партії Альтернатива для Німеччини екстремістською

Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина вирішила визнати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина щойно надала своїй розвідці нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія – це замаскована тиранія", - прокоментував Рубіо.

Він вважає "справжнім екстремізмом" є не "популярна партія "Альтернатива для Німеччини", яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а "смертоносна політика відкритих кордонів для іммігрантів, яку проводить істеблішмент і якій протистоїть "АдН".

"Німеччина повинна змінити курс", - додав держсекретар США.

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Рубіо засудив визнання партії "Альтернатива для Німеччини" екстремістською

Нагадаємо, 2 травня німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.

Автор: 

Німеччина (7375) екстремізм (75) Рубіо Марко (181)


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Топ коментарі
+21
А ловити людей на вулиці і без жодних доказів відправляти до гулагу в Сальвадорі, це не тиранія?
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02.05.2025 20:19
+18
Эта шантрапа суёт своё свиное рыло во все страны, пора бы уже европейцам дать им по пятаку.
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02.05.2025 20:20
+14
І не уйобкам, що зачиняють ЗМІ та затикають опозицію, розповідати про демократію.
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02.05.2025 20:20
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Німеччина повинна змінити курс

Кому?
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02.05.2025 20:18 Відповісти
І не уйобкам, що зачиняють ЗМІ та затикають опозицію, розповідати про демократію.
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02.05.2025 20:20 Відповісти
І *****, чомусь, за демократію не розказує
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02.05.2025 21:32 Відповісти
А ловити людей на вулиці і без жодних доказів відправляти до гулагу в Сальвадорі, це не тиранія?
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02.05.2025 20:19 Відповісти
Це наше діло, кого і як ловити і куди пакувати. І не наше - кого в Німеччині визнавати екстремістами.
Мухи окремо, котлети окремо.
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02.05.2025 20:25 Відповісти
Тоді не лізьте в інші країни та не розказуйте кому і як жити.
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02.05.2025 20:28 Відповісти
Абсолютно з вами згоден - це не наше діло.
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02.05.2025 20:31 Відповісти
Эта шантрапа суёт своё свиное рыло во все страны, пора бы уже европейцам дать им по пятаку.
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02.05.2025 20:20 Відповісти
- кому ? Країні , яка фактично 80 років звбезпечувала мир і благополуччя європейців ?
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02.05.2025 21:02 Відповісти
Не повторяйте трамповские глупости!

А кто Европе угрожал, Гондурас?

А сегодня, когда быдлостан действительно угрожает, Америка решила помочь ему в этом, так что,

прикажете сказать им спасибо?
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02.05.2025 21:15 Відповісти
Шоб ты вякало, чмо фиделевское.
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02.05.2025 20:21 Відповісти
Це не твоє собаче діло а суверенне право Німецького народу, кого визнавати екстремістами.
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02.05.2025 20:23 Відповісти
Пришла СМС-ка от куратора?
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02.05.2025 20:24 Відповісти
Тю, якби він був у Німеччині, то його б фанати цієї альтернативи сприймали б за чурку, бо він смуглявий...
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02.05.2025 20:24 Відповісти
вау !!! так трампу не подобається ,шо Німеччина проти окупації руснею , своїх теріторій , а ще і завдяки АдН ,США хотіли підштовхнути німців до протистояння з москваю ? Може треба подивитися шо там москва легалізувала, яких терористів талібану , та радікальних ісламістів ?...ніт ,таки трамп хоче шоб ЄС з кремлем погарячкували !!!
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02.05.2025 20:24 Відповісти
Німеччина намагається не допустити до влади власного "Трампа". Але це марно. Можна тільки відстрочити. Нескінченна міграція призведе до відповіді.
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02.05.2025 20:25 Відповісти
феерический *******... как только его из больницы выпустили...
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02.05.2025 20:26 Відповісти
а ты плешивый попробуй покритикуй ху.ла и отсутствие оппозиции НА расеи ?

Или боишься что не будет выплат в рублях ?
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02.05.2025 20:31 Відповісти
Чия б корова...
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02.05.2025 20:32 Відповісти
трампон і його смоктуни так само хочуть руйнування Європи як і *****
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02.05.2025 20:35 Відповісти
Руки геть від фашизму! Фашисти усіх країн, єднайтеся! (Я все правильно написав, панове Трамп, Рубіо, Маск та ко?)
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02.05.2025 20:36 Відповісти
...смертоносна політика відкритих кордонів для іммігрантів...

Написав син нелегальних мігрантів з країни яка повністю створена такими мігрантами...
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02.05.2025 20:38 Відповісти
Їм що всім пороблено - Трамп сказав шо психів демів потрібно пресувати і викинути нах з Конгресу
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02.05.2025 20:40 Відповісти
За драпом: )(уйло (який вбив всіх його політичних опонентів, який напав на Україну) хороший парєнь, а Німеччина тирани, тому що заборонили ектремістську організацію. То може драп визнає ІГІЛ?
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02.05.2025 20:42 Відповісти
Ну там, в Германии, и правда бардак. С одной стороны - эти АдГ и правда практически к фашизму склоняются, да и уши кремлёвские торчат.. а с другой стороны - там мусульман-мигрантов СТОЛЬКО развелось, и они борзеют не по дням, а по часам. И европейцев начинает это доставать, начинает до них дохдить, что доигрались со своей толерантностью. А эта самая АдГ как раз и продвигает как следует прижать мигрантов, так что неудивительно.
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02.05.2025 20:43 Відповісти
Але нічого не сказав про переслідування опозиції в Україні. Хоча, до опозиції він може занести антиуцкраїнскі ************* колабораціонвські опезеже, опоблоки, коміків, ригів, тощо з нього станеться.
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02.05.2025 20:50 Відповісти
Як же, отому Рубіо із США, та хочеться НАГАДИТИ, по мацковські, прямо, аж діарея, від нездійсненних хатєлок ******!
Це ж до якого дикунства, після втрати Рубіо, розуміння причинно-наслідковий зв'язків ДСВ, може довести його, патологічне бажання, заробити у прутіна ГРОШЕЙ на крові інших народів і країн!!!
Скотиняка…
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02.05.2025 20:50 Відповісти
В Германии очень много странного. Особенно, что касается населения Берлина. Каких только речей не услышишь (и российскую, тоже). Но дойче бюрократия, знает чотко свое дело. Опыт во всем!
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02.05.2025 20:54 Відповісти
Праві стають популярними через проблему мігрантів. Але такі методи викличуть тільки відповідну реакцію. Європейці не слухняне стадо баранів.
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02.05.2025 20:57 Відповісти
Вроде не лошадь,а уже лаврубио.
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02.05.2025 21:00 Відповісти
Рубіо .засунь іпало в "трамбонові кальсони,а можеш і в кірзовий ращистський чобіт,та "розсусолювати" про автентичність смороду в них.І некуй рило пхати "рашистською привичкою.котра видає рТебе .як рашистського завербованого мудака" в німецький "HAUS"
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02.05.2025 21:01 Відповісти
В Украине артист стал президентом, в США президент стал клоуном и собрал себе свиту шутов и выродков, которые некомпетентные дилетанты. Уж точно не ублюдкам маговцам поучать немецкий политикум. Нацисты пришедшие к власти в США пытаются учить Германию нацизму... коментаторы сопливые
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02.05.2025 21:06 Відповісти
Нічого дивного, Трамп зі своїми придворними, на кожному кроці звинувачуючи представників демократичної партії, насправді противник не цієї партії, а демократії взагалі. Йому більше подобаються авторитарні системи, ось чому він не приховував симпатії до путлєра, північнокорейського вождя. Республіканська партія США раніше завжди сповідувала демократію, але сьогодні під цим самозакоханим нарцисом геть зкурвилася. Хочеться сподіватися, що незабаром все ж таки одужає.
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02.05.2025 21:09 Відповісти
Плескаю румунам , плескаю німцям! Проросійських та фашистів до влади допускати не можна. Це закінчується гулагами та освинцями.
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02.05.2025 21:13 Відповісти
ну так, а втручання в українські вибори це демократія, ага.
чи ми забули як трамп як свиня поліз не в свою справу і почав нам вказувати коли нам і кого обирати.
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02.05.2025 21:14 Відповісти
А ось тут Рубіо правий. У обох сенсах)
АдН не є ультрапаравою, вони право-популісти. А ось Цензор - ультраліва помийка.
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02.05.2025 21:27 Відповісти
Германия по индексу демократии на 13 месте, а США на 28.... Вот чего стоит весь этот американский трёп. Т.е страна, которая везде кричит про демократию, находится между Чили и Мальтой. Это всё, что стоит знать, прежде чем слушать мнение политической верхушки в США.
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02.05.2025 21:28 Відповісти
Латинос тягне за білих наці
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02.05.2025 21:33 Відповісти
 
 