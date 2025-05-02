Це не демократія, а замаскована тиранія, - Рубіо засудив визнання "АдН" екстремістською у Німеччині
Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина вирішила визнати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Німеччина щойно надала своїй розвідці нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія – це замаскована тиранія", - прокоментував Рубіо.
Він вважає "справжнім екстремізмом" є не "популярна партія "Альтернатива для Німеччини", яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а "смертоносна політика відкритих кордонів для іммігрантів, яку проводить істеблішмент і якій протистоїть "АдН".
"Німеччина повинна змінити курс", - додав держсекретар США.
Нагадаємо, 2 травня німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
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Кому?
Мухи окремо, котлети окремо.
А кто Европе угрожал, Гондурас?
А сегодня, когда быдлостан действительно угрожает, Америка решила помочь ему в этом, так что,
прикажете сказать им спасибо?
Или боишься что не будет выплат в рублях ?
Написав син нелегальних мігрантів з країни яка повністю створена такими мігрантами...
Це ж до якого дикунства, після втрати Рубіо, розуміння причинно-наслідковий зв'язків ДСВ, може довести його, патологічне бажання, заробити у прутіна ГРОШЕЙ на крові інших народів і країн!!!
Скотиняка…
чи ми забули як трамп як свиня поліз не в свою справу і почав нам вказувати коли нам і кого обирати.
АдН не є ультрапаравою, вони право-популісти. А ось Цензор - ультраліва помийка.