У Німеччині розглянуть заборону ультраправої "АдН", - міністерка юстиції Хубіг
Партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) – є потенційною загрозою німецькій демократії.
Про це заявила міністр юстиції Німеччини Стефані Хубіг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Федеральне відомство із захисту Конституції переконане, що AfD безумовно є правоекстремістською партією. Тому ми повинні дуже серйозно поставитися до неї як до потенційної загрози нашій демократії. Це включає, безумовно, й вивчення можливості заборони партії", – зазначила Хубіг.
Міністерка додала, що заборона політичних партій – це найсильніший інструмент, який має німецька демократія. Тож використовувати його слід виважено і застосовувати лишеу винятковому випадку.
"Але якщо після ретельного розгляду будуть виявлені підстави для цього, то пояснити, чому цей інструмент не використовується буде важко", – пояснила Хубіг.
Водночас, за її словами, спершу наявні підстави для заборони має оцінити Федеральне міністерство внутрішніх справ, адже праворадикальна екстремістська партія не є автоматично неконституційною у значенні Основного Закону.
"Партія є неконституційною, якщо вона активно та систематично виступає проти цінностей конституції. І нам потрібно швидко з'ясувати, чи стосується це партії "Альтернатива для Німеччини". Я впевнена, що відповідна дискусія має також відбутися і в Бундестазі, і в Бундесраті", – наголосила міністерка.
На початку цього місяця Федеральне відомство захисту конституції почало класифікувати AfD як "підтверджену правоекстремістську" організацію. Нова класифікація дозволила розширити повноваження з нагляду. Однак згодом відомство призупинило класифікацію, поки партія продовжує судовий процес.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот и вся борьба.
Но начинать надо.
бо толерантність потім обертається війною і геноцидом для наших нащадків і онуків
.
концтабори !
їм це подобається ...
.
а ще їм одягнуть шутовскіє ковпаки і заставлять писати дацзибао-покаяння зрозумілою для реднеків мовою
фашизм старий як світ....
.
Амєріканскім єзиком!
.
Не вам ,культу мага-нацистів розповідати про те , як треба вчиняти
1) Спочатку перестаньте саджати у тюрьми невиних людей
2) Відновіть свободу слова
3) Перестаньта бути расистами і нацистами.
А що робити з шавками Кремля у Європі - ми розберемося без тебе
Нам не треба , щоб Європа впала в стагфляцію як зараз США
І, щоб її кредитний рейтинг знижували.
"слуг народа" якось пришпілити?
ах нема такої партії в Німетчині?
ну ладно...
а за слугей?
а за... - мовчю, мовчю, мовчю
.
Я взагалі погано розумію - ось співробітничаю я тут з різними літературними об'єднаннями - книжки графомані редактую. І якщо це російські німці, то суцільний "Плач
ЯрославниКарловни чи Фріцевни" - про оту депортацію у Сибір, про трудові табори, про те, як їх радянська влада била-била не добила та "взагалі усі померли". І у Німеччину вони "повернулися додому"! І автоматично одержали німецьке громадянство. Але досі дивляться рашаТБ, їздять під триколорними ганчірками, славлять путіна, ненавидять Україну та голосують за АфД.
Де логіка?!!
причини популярності афд - сугубо внутрішні.
Прості рішення складних задач; опора на люмпенів; розмова простою мовою, без термінології; гучні гасла: "Куріцу в каждую кастрюлю!", "Отнять і падєлить!", "Чужинців геть - і зажівьоооом!!!!
Так прийшов до влади гітлєр, зеленський, трамп. Так йде до влади і АфД.
Плюс щедрі російські гроші із самого початку! Дуже багато грошей!!!
популісти не створюють першопричини, вони лише ними вміло користуються.
Два, що також років 20 тому заучки-"ботаніки" по всьому світу стали об'єктом глузування - у ЗМІ, у кіно та серіалах. З'явився культ крутого хлопця з кулаками. Ця ідея наполегливо просувалася, а юзери радісно підхопили її, бо вчитися важче та дорожче, аніж тренуватися. Та й диплом вузу дають не за знання, а якщо ти зірка університетського стадіону або сцени! А це повільно довело до зниження інтелекту. А суспільство, де середній інтелект знижується, стає легкою здобиччю популіста.
Особисто я у реальному часі бачила, як день за днем ТБ робило з росіян те, що з ними стало зараз. Оскільки я мала можливість бачити це з далекого боку та несистематично, то оці зміни ставали ще помітніше, мені було страшно цікаво (хоча страшно на порядок більше, ніж цікаво!)
І, на жаль, це трапилось не тільки з росіянами.
Тобто, ті, хто бажає влади заради влади, робить ставку на охлос, тому заздалегідь починає перетворювати в нього свій народ. Хто першим кроком підтягнув під себе телеканали, того і тапки.
Вибачайте, що трохи сумбурно - не так багато часу для такої розмови! Насправді, це тема для десятка докторських по психології. Але, можливо, треба думати. Давно треба!