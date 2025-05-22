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Новини Зростання популярності АдН у Німеччині АдН визнали екстремістською
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У Німеччині розглянуть заборону ультраправої "АдН", - міністерка юстиції Хубіг

Альтернатива для Німеччини AfD

Партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) – є потенційною загрозою німецькій демократії.

Про це заявила міністр юстиції Німеччини Стефані Хубіг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Федеральне відомство із захисту Конституції переконане, що AfD безумовно є правоекстремістською партією. Тому ми повинні дуже серйозно поставитися до неї як до потенційної загрози нашій демократії. Це включає, безумовно, й вивчення можливості заборони партії", – зазначила Хубіг.

Міністерка додала, що заборона політичних партій – це найсильніший інструмент, який має німецька демократія. Тож використовувати його слід виважено і застосовувати лишеу винятковому випадку.

"Але якщо після ретельного розгляду будуть виявлені підстави для цього, то пояснити, чому цей інструмент не використовується буде важко", – пояснила Хубіг.

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Водночас, за її словами, спершу наявні підстави для заборони має оцінити Федеральне міністерство внутрішніх справ, адже праворадикальна екстремістська партія не є автоматично неконституційною у значенні Основного Закону.

"Партія є неконституційною, якщо вона активно та систематично виступає проти цінностей конституції. І нам потрібно швидко з'ясувати, чи стосується це партії "Альтернатива для Німеччини". Я впевнена, що відповідна дискусія має також відбутися і в Бундестазі, і в Бундесраті", – наголосила міністерка.

На початку цього місяця Федеральне відомство захисту конституції почало класифікувати AfD як "підтверджену правоекстремістську" організацію. Нова класифікація дозволила розширити повноваження з нагляду. Однак згодом відомство призупинило класифікацію, поки партія продовжує судовий процес.

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Автор: 

Німеччина (7437) партія (371)


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Топ коментарі
+5
Лечение от вируса "путинизм" будет очень болезненным и многие не встанут с больничной койки.
Но начинать надо.
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22.05.2025 22:35
+5
Як і лікування від рудої спірохети "трампізм".
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22.05.2025 22:52
+3
Afd - это нацизм перекочевавший сегодня из раши в Германию, своего рода - его метастазы, которые, если не лечить конституционными методами, позже придётся вырезать хирургически, при том как бы не было поздно.
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22.05.2025 23:05
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Нужно обвинение в госизмене, иначе товарищи просто ротируют кандидатов..
Вот и вся борьба.
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22.05.2025 22:35 Відповісти
Лечение от вируса "путинизм" будет очень болезненным и многие не встанут с больничной койки.
Но начинать надо.
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22.05.2025 22:35 Відповісти
Як і лікування від рудої спірохети "трампізм".
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22.05.2025 22:52 Відповісти
В ******** умовах буття. Все що так чи інакше повʼязане з московією повинно бути не заборонене а знищене з корінням , різниця є . ( це повинно ставати правилом для всіх)
бо толерантність потім обертається війною і геноцидом для наших нащадків і онуків
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22.05.2025 22:40 Відповісти
поляки для цих партайгеносів навіть Освенцим розконсервують і знову запустять

.
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22.05.2025 22:49 Відповісти
Європа в перетворюється на карикатуру, навіть не знаю кого. Що буде якщо у них з'явиться справжня опозиція? Концтабори?
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22.05.2025 22:50 Відповісти
для АГ так !
концтабори !
їм це подобається ...

.
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22.05.2025 23:02 Відповісти
А на що перетворюються США? Євреям скоро накажуть жовті зірки на одяг нашити?
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22.05.2025 23:04 Відповісти
не євреям, а всім, хто має вищу освіту і працює на інтелектуальній роботі.
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22.05.2025 23:10 Відповісти
Ні, тим яйцеголовим з Гарварду та ін. рудий з каморільєю накаже носити ганебні жовті листочки "Ліги плюща".

а ще їм одягнуть шутовскіє ковпаки і заставлять писати дацзибао-покаяння зрозумілою для реднеків мовою

фашизм старий як світ....

.
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22.05.2025 23:27 Відповісти
"писати дацзибао-покаяння зрозумілою для реднеків мовою..."
Амєріканскім єзиком!
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22.05.2025 23:32 Відповісти
...і з купою помилок, як написала листа жо Гарварду трампівська міністерка освіти

.
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22.05.2025 23:32 Відповісти
чого дивуватися, магашисти - це ті ж шарікови, чи китайські хунвейбіни, що ведуть класову боротьбу проти інтелігенції (ну ладно, шарікови ще і по кулакам виступали). ну і результат буде той самий.
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22.05.2025 23:51 Відповісти
Не дивно , що цю дурню меле хтось з прапором ФША
Не вам ,культу мага-нацистів розповідати про те , як треба вчиняти
1) Спочатку перестаньте саджати у тюрьми невиних людей
2) Відновіть свободу слова
3) Перестаньта бути расистами і нацистами.
А що робити з шавками Кремля у Європі - ми розберемося без тебе
Нам не треба , щоб Європа впала в стагфляцію як зараз США
І, щоб її кредитний рейтинг знижували.
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22.05.2025 23:36 Відповісти
Ще щось там про демократію нам з трампососних штатів амерички варнякали
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22.05.2025 23:59 Відповісти
А хіба в США не забороняли опозиційних чорних пантер? Ну чи там Джеферсона Девіса в тюрма ж саджали... Чим не опозиціонер?))
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23.05.2025 01:18 Відповісти
а ніяк не можна в тей розгяд, ну хоч по запарці,
"слуг народа" якось пришпілити?
ах нема такої партії в Німетчині?
ну ладно...
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22.05.2025 22:55 Відповісти
"Партія є неконституційною, якщо вона активно та систематично виступає проти цінностей конституції"
а за слугей?
а за... - мовчю, мовчю, мовчю
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22.05.2025 23:01 Відповісти
Afd - это нацизм перекочевавший сегодня из раши в Германию, своего рода - его метастазы, которые, если не лечить конституционными методами, позже придётся вырезать хирургически, при том как бы не было поздно.
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22.05.2025 23:05 Відповісти
Нічого з раші нікуди не "перекочовувало". В "Германії" вистачає саоїх, рідних "національних соціалістів".
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22.05.2025 23:20 Відповісти
себто грімучої суміші з "оссі" рузьких німців з Казахстану і просто рузьких, яких безліч налізло в Німеччину.

.
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22.05.2025 23:30 Відповісти
Перекочевало з раші разом з носіями - аусзідлерами (тобто російськими німцями), бо костяк цієї партії - саме вони.
Я взагалі погано розумію - ось співробітничаю я тут з різними літературними об'єднаннями - книжки графомані редактую. І якщо це російські німці, то суцільний "Плач Ярославни Карловни чи Фріцевни" - про оту депортацію у Сибір, про трудові табори, про те, як їх радянська влада била-била не добила та "взагалі усі померли". І у Німеччину вони "повернулися додому"! І автоматично одержали німецьке громадянство. Але досі дивляться рашаТБ, їздять під триколорними ганчірками, славлять путіна, ненавидять Україну та голосують за АфД.
Де логіка?!!
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23.05.2025 09:51 Відповісти
Не забывайте, что все они из бывшего совка и до сих пор испытывают по нему ностальгию. Логику здесь искать не надо, т.к. большинство из них не обладают способностью к аналитическому мышлению. К тому же они очень восприимчивы к кремлёвской прпаганде, по причине совкового менталитета, которая напрочь залила им мозги. Согласен, что таких в Германии болшинство, но всё-таки они не являются костяком АдГ, а примкнувшие к ним на идеологической платформе.
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23.05.2025 14:33 Відповісти
дуже фігове рішення. може розібратися із причинами популярності афд?
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22.05.2025 23:11 Відповісти
так от же і намагаються розібратися, не на шибенницю ж їх всіх потягли
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22.05.2025 23:22 Відповісти
ні, розбираютсья з наслідками, а не причинами. як завжди лікують симптом, а не хворобу. ну то воно і вилізе в іншому місці і вже в інших масштабах.
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22.05.2025 23:47 Відповісти
У 27-33 вже розбиралися із "причинами популярності" НСДАП.
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22.05.2025 23:26 Відповісти
причина популярності нсдап - це абсолютно огидна версальська система нав'язана ззовні.
причини популярності афд - сугубо внутрішні.
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22.05.2025 23:45 Відповісти
Всі внутрішні причини Німеччини нав'язані ззовні. ©АдН.
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22.05.2025 23:53 Відповісти
Причина версальської системи - абсолютно огидні дії Німеччини в 1914...
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23.05.2025 01:19 Відповісти
це не так. тієї війни прагнули усі сторони конфлікту. а винуватцем зробили лише одну із.
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23.05.2025 09:34 Відповісти
Що там розбиратися? Як всюди. ПОПУЛІЗМ!!!

Прості рішення складних задач; опора на люмпенів; розмова простою мовою, без термінології; гучні гасла: "Куріцу в каждую кастрюлю!", "Отнять і падєлить!", "Чужинців геть - і зажівьоооом!!!!
Так прийшов до влади гітлєр, зеленський, трамп. Так йде до влади і АфД.

Плюс щедрі російські гроші із самого початку! Дуже багато грошей!!!
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23.05.2025 10:03 Відповісти
ви так кажете наче трумп, зе і афд прийшли(йдуть) на порожнє місце. може є якісь фундаментальні причини, чому ці гасла ще 20 років тому не заходили, а тепер заходять.
популісти не створюють першопричини, вони лише ними вміло користуються.
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23.05.2025 10:22 Відповісти
Бо ще 20 років тому були живі ті (в тому числі і у владних колах), хто пам'ятав ту страшенну Другу Світову, та дуже не хотів повторення. Згадайте, коли оте "Ніколи більше!" змінилося на "Можем повторіть"? Це раз.
Два, що також років 20 тому заучки-"ботаніки" по всьому світу стали об'єктом глузування - у ЗМІ, у кіно та серіалах. З'явився культ крутого хлопця з кулаками. Ця ідея наполегливо просувалася, а юзери радісно підхопили її, бо вчитися важче та дорожче, аніж тренуватися. Та й диплом вузу дають не за знання, а якщо ти зірка університетського стадіону або сцени! А це повільно довело до зниження інтелекту. А суспільство, де середній інтелект знижується, стає легкою здобиччю популіста.
Особисто я у реальному часі бачила, як день за днем ТБ робило з росіян те, що з ними стало зараз. Оскільки я мала можливість бачити це з далекого боку та несистематично, то оці зміни ставали ще помітніше, мені було страшно цікаво (хоча страшно на порядок більше, ніж цікаво!)
І, на жаль, це трапилось не тільки з росіянами.
Тобто, ті, хто бажає влади заради влади, робить ставку на охлос, тому заздалегідь починає перетворювати в нього свій народ. Хто першим кроком підтягнув під себе телеканали, того і тапки.
Вибачайте, що трохи сумбурно - не так багато часу для такої розмови! Насправді, це тема для десятка докторських по психології. Але, можливо, треба думати. Давно треба!
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23.05.2025 14:50 Відповісти
Насправді треба шукати не якусь туманну загрозу їхній демократії, а кремлівські гроші. Так буде більш зрозуміло виборцям.
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23.05.2025 08:56 Відповісти
 
 