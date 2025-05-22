У Німеччині розглянуть заборону ультраправої "АдН", - міністерка юстиції Хубіг

Партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) – є потенційною загрозою німецькій демократії.

Про це заявила міністр юстиції Німеччини Стефані Хубіг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Федеральне відомство із захисту Конституції переконане, що AfD безумовно є правоекстремістською партією. Тому ми повинні дуже серйозно поставитися до неї як до потенційної загрози нашій демократії. Це включає, безумовно, й вивчення можливості заборони партії", – зазначила Хубіг.

Міністерка додала, що заборона політичних партій – це найсильніший інструмент, який має німецька демократія. Тож використовувати його слід виважено і застосовувати лишеу винятковому випадку.

"Але якщо після ретельного розгляду будуть виявлені підстави для цього, то пояснити, чому цей інструмент не використовується буде важко", – пояснила Хубіг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Альтернатива для Німеччини" очолила рейтинг партій у ФРН з результатом 26%

Водночас, за її словами, спершу наявні підстави для заборони має оцінити Федеральне міністерство внутрішніх справ, адже праворадикальна екстремістська партія не є автоматично неконституційною у значенні Основного Закону.

"Партія є неконституційною, якщо вона активно та систематично виступає проти цінностей конституції. І нам потрібно швидко з'ясувати, чи стосується це партії "Альтернатива для Німеччини". Я впевнена, що відповідна дискусія має також відбутися і в Бундестазі, і в Бундесраті", – наголосила міністерка.

На початку цього місяця Федеральне відомство захисту конституції почало класифікувати AfD як "підтверджену правоекстремістську" організацію. Нова класифікація дозволила розширити повноваження з нагляду. Однак згодом відомство призупинило класифікацію, поки партія продовжує судовий процес.

Читайте також: 48% німців підтримують заборону "АдН", 37% – проти, - опитування