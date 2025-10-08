УКР
Німецькі політики з АдН святкували день народження Путіна
Німецькі політики від ультраправої "АдН" відсвяткували день народження Путіна в посольстві РФ

Політики з німецької АдН святкували день народження Путіна

Троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) прийшли на святкування з нагоди дня народження російського диктатора Володимира Путіна в посольстві РФ у Берліні.

Про це повідомило видання MDR, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що святкування у російському посольстві організував ультраправий журнал Compact, який раніше забороняли через поширення антиконституційних поглядів.

Під час заходу головний редактор видання Юрген Ельзессер похвалив Путіна, назвавши його "державним діячем" і "патріотом", який захищає західні цінності від "лівацького Заходу", і побажав йому довгого життя.

Human Rights Watch закликала Таджикистан не приймати Путіна через ордер МКС

Серед гостей були депутати від "АдН" Ганс-Томас Тільшнайдер, Флоріан Шредер і Франк Отто Лізурек.

Тільшнайдер вже раніше потрапляв у заголовки через проросійські позиції та візит до окупованого сходу України у 2022 році.

Співголова фракції ""АдН"" в Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер повідомив, що був проінформований про участь депутатів, але сам не був запрошений. Він додав, що вони "повинні мати справу з усіма сторонами".

Німеччина дозволить поліції збивати дрони-порушники: уряд країни ухвалив закон

Інші німецькі партії різко відреагували на візит, наголошує видання.

Так, лідер фракції ХДС Гідо Хоєр заявив, що частина "АдН" "втратила контакт із основами вільної демократії".

Лідер соціал-демократів Андреас Зільберсак закликав "АдН" визначитися"з ким вони ляжуть у ліжко — з Путіним чи з Трампом".

У Німеччині розглянуть заборону ультраправої "АдН", - міністерка юстиції Хубіг

+5
Халявщики..
08.10.2025 22:15 Відповісти
+4
Нігуя собі дєвки пляшут! - Європі пороблено?
08.10.2025 22:12 Відповісти
+4
Нацистів до фашистів тягне...
08.10.2025 22:14 Відповісти
Нігуя собі дєвки пляшут! - Європі пороблено?
08.10.2025 22:12 Відповісти
Нацистів до фашистів тягне...
08.10.2025 22:14 Відповісти
DW

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримує мільйонні пожертви, у тому числі за заповітами, але законність цієї підтримки викликає питання - як і прозорість фінансів партії в цілому.

Близько 107 кілограмів золота у злитках і монетах, кілька патентів, ділянка землі й низка дорогих об'єктів нерухомості. Все це німецький інженер Райнер Штранґфельд з міста Бюкенбург у федеральній землі Нижня Саксонія, який не мав прямих спадкоємців, у 2018 році заповів ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).
08.10.2025 22:14 Відповісти
АдН не вперше опиняється в центрі скандалів, пов'язаних із підозрами у відмиванні грошей, податкових порушеннях і пожертвах від людей із сумнівною репутацією.
08.10.2025 22:16 Відповісти
DW

Hа тлі зусиль, спрямованих на припинення війни, з'явилися і спекуляції щодо можливої ​​реінтеграції російського газу в енергетичний баланс Європейського Союзу.
Вже кілька місяців деякі члени німецького правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який є основою нового уряду Німеччини, наполегливо роблять натяки на підтримку такої пропозиції, зокрема трубопроводів "Північний потік".
Останню таку заяву озвучив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія від ХДС Міхаель Кречмер.
В інтерв'ю Zeit Online він назвав трубопроводи "Північний потік" "можливою відправною точкою для розмови з Росією" і навіть уточнив, що з Росії має надходити 20 відсотків від поставок всього газу до Німеччини.
08.10.2025 22:21 Відповісти
спершу отримав з росії.
а потім заповів
Ці всі рашкині схеми можна легко розслідувати,
лиш би бажання було.
08.10.2025 22:40 Відповісти
Халявщики..
08.10.2025 22:15 Відповісти
на халяву не пють тільки "трезвєнікі і язвєнікі"
08.10.2025 22:25 Відповісти
Жлоби! Навіть, меркель не запросили...
08.10.2025 22:49 Відповісти
👍👍👍
08.10.2025 23:11 Відповісти
1. Вони не ультраправі, десь центристи.
2. Треба бути дуже альтернативно-розвинутим, щоб бути правим та підтримувати лівака *****.
08.10.2025 22:20 Відповісти
Так вони мабуть до АДН у соціалістичній єдиній партії Німеччини Хоннекера членствовали.
08.10.2025 22:23 Відповісти
А чого б ні)Той колись їх предків перевиховував,катував,садив,переслідував,а внуки всралися на то всьо)
08.10.2025 22:23 Відповісти
Ось тобі меркель з шредером, і ******* день для ФРН!!?!
08.10.2025 22:31 Відповісти
відродження нацизму у німеччині. історична спіраль.
08.10.2025 22:31 Відповісти
афд - абсолютно проросійська партія
і живе на гроші росії,
її підтримують всі так звані фальшиві "рускінємце"
і ще ті дурачки, які вірять в її лозунги ,
що вони позбудуться емігрантів
ВОНИ НІЧОГО НЕ ЗРОБЛЯТЬ ДЛЯ НІМЕЧЧИНИ І НІМЦІВ
всі їхні лозунги - популістські
за росгроші вони лише готові розвалити цю країну.
Будь-який протест, дія, акція, закон,
що проти Німеччини - афд тут як тут.
Вони користуються демократією,
щоб творити, що хотять.
08.10.2025 22:44 Відповісти
Плюсюю
08.10.2025 23:14 Відповісти
Ультраправі неонацисти та неофашисти - це майбутнє Європи. Навіть у нас деякі неадеквати підтримують ці ідеї та дуже переймаються долею чорнодупих дармоїдів у Лондоні, Парижі та навіть Америці.
08.10.2025 22:52 Відповісти
В Германии чем младше возраст, тем больше сторонников ультраправых и коммунистов. От 18 до 24 лет коммунисты вообще лидируют с большим отрывом.
08.10.2025 23:06 Відповісти
Не можу підтвердити
08.10.2025 23:15 Відповісти
Сами посмотрите. ХДС+ХСС это партия старых, я бы даже сказал, очень старых пердунов.

08.10.2025 23:19 Відповісти
Левые идеи это возрастное, но правый навсегда остается правым.
08.10.2025 23:11 Відповісти
Якщо ці так звані "політики" Німеччини сіли за один стіл "святкувати" з вбивцею, диктатором та терористом за один стіл, вони відразу стали - сволотою, гнидами та мерзотою світового рівня!!!
А тому, для України над урядом Німеччини після такого, треба поставити великий "?" !
08.10.2025 22:53 Відповісти
Ні. То проблема наразі. Але вона принаймні обгоаооюється. Так, є інша проблема - де треба діяти...
Для деяких то ще не на часі....але то таке... ще немає вибухів і жертв... але навіть якщо вони стануться - в Німеччині, схоже, немає механізму реакції...
08.10.2025 23:22 Відповісти
Шредер - не родственник интересно?
Лизурек - прямо говорящая фамилия
08.10.2025 23:51 Відповісти
 
 