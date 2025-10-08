Німецькі політики від ультраправої "АдН" відсвяткували день народження Путіна в посольстві РФ

Троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) прийшли на святкування з нагоди дня народження російського диктатора Володимира Путіна в посольстві РФ у Берліні.

Про це повідомило видання MDR, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що святкування у російському посольстві організував ультраправий журнал Compact, який раніше забороняли через поширення антиконституційних поглядів.

Під час заходу головний редактор видання Юрген Ельзессер похвалив Путіна, назвавши його "державним діячем" і "патріотом", який захищає західні цінності від "лівацького Заходу", і побажав йому довгого життя.

Серед гостей були депутати від "АдН" Ганс-Томас Тільшнайдер, Флоріан Шредер і Франк Отто Лізурек.

Тільшнайдер вже раніше потрапляв у заголовки через проросійські позиції та візит до окупованого сходу України у 2022 році.

Співголова фракції ""АдН"" в Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер повідомив, що був проінформований про участь депутатів, але сам не був запрошений. Він додав, що вони "повинні мати справу з усіма сторонами".

Інші німецькі партії різко відреагували на візит, наголошує видання.

Так, лідер фракції ХДС Гідо Хоєр заявив, що частина "АдН" "втратила контакт із основами вільної демократії".

Лідер соціал-демократів Андреас Зільберсак закликав "АдН" визначитися"з ким вони ляжуть у ліжко — з Путіним чи з Трампом".

