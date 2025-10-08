Німецькі політики від ультраправої "АдН" відсвяткували день народження Путіна в посольстві РФ
Троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) прийшли на святкування з нагоди дня народження російського диктатора Володимира Путіна в посольстві РФ у Берліні.
Про це повідомило видання MDR, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що святкування у російському посольстві організував ультраправий журнал Compact, який раніше забороняли через поширення антиконституційних поглядів.
Під час заходу головний редактор видання Юрген Ельзессер похвалив Путіна, назвавши його "державним діячем" і "патріотом", який захищає західні цінності від "лівацького Заходу", і побажав йому довгого життя.
Серед гостей були депутати від "АдН" Ганс-Томас Тільшнайдер, Флоріан Шредер і Франк Отто Лізурек.
Тільшнайдер вже раніше потрапляв у заголовки через проросійські позиції та візит до окупованого сходу України у 2022 році.
Співголова фракції ""АдН"" в Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер повідомив, що був проінформований про участь депутатів, але сам не був запрошений. Він додав, що вони "повинні мати справу з усіма сторонами".
Інші німецькі партії різко відреагували на візит, наголошує видання.
Так, лідер фракції ХДС Гідо Хоєр заявив, що частина "АдН" "втратила контакт із основами вільної демократії".
Лідер соціал-демократів Андреас Зільберсак закликав "АдН" визначитися"з ким вони ляжуть у ліжко — з Путіним чи з Трампом".
Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримує мільйонні пожертви, у тому числі за заповітами, але законність цієї підтримки викликає питання - як і прозорість фінансів партії в цілому.
Близько 107 кілограмів золота у злитках і монетах, кілька патентів, ділянка землі й низка дорогих об'єктів нерухомості. Все це німецький інженер Райнер Штранґфельд з міста Бюкенбург у федеральній землі Нижня Саксонія, який не мав прямих спадкоємців, у 2018 році заповів ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).
Hа тлі зусиль, спрямованих на припинення війни, з'явилися і спекуляції щодо можливої реінтеграції російського газу в енергетичний баланс Європейського Союзу.
Вже кілька місяців деякі члени німецького правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який є основою нового уряду Німеччини, наполегливо роблять натяки на підтримку такої пропозиції, зокрема трубопроводів "Північний потік".
Останню таку заяву озвучив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія від ХДС Міхаель Кречмер.
В інтерв'ю Zeit Online він назвав трубопроводи "Північний потік" "можливою відправною точкою для розмови з Росією" і навіть уточнив, що з Росії має надходити 20 відсотків від поставок всього газу до Німеччини.
