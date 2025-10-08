Human Rights Watch закликала Таджикистан не приймати Путіна через ордер МКС

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Таджикистан відмовити у в’їзді або заарештувати Володимира Путіна, посилаючись на ордер Міжнародного кримінального суду. Організація нагадала, що країни-члени МКС зобов’язані співпрацювати з судом.

"Путін має постати перед судом у Гаазі, а не відвідувати міжнародні саміти в країнах-членах МКС", - заявила директорка з міжнародного правосуддя Human Rights Watch Ліз Евенсон.

Вона наголосила, що прийом Путіна в Таджикистані продемонструє зневагу до страждань жертв російських злочинів в Україні та міжнародних зобов'язань країни як члена МКС.

"Таджикистан, який приєднався до МКС у 2002 році, зобов'язаний співпрацювати з судом, включаючи арешт осіб, які розшукуються, на своїй території. Таджикистан порушить це зобов'язання, якщо дозволить Путіну в'їхати в країну без арешту. Ігнорування цього зобов'язання стане порушенням установчого договору МКС", - заявляє HRW і як приклад наводить випадок Монголії, яка у вересні 2024 року прийняла Путіна, що викликало засудження міжнародної спільноти. У жовтні 2024 року МКС визнав, що Монголія не виконала своїх зобов'язань і передала питання до Асамблеї держав-учасниць суду.

Організація зауважила, що тісні економічні та дипломатичні зв'язки Таджикистану з Росією не захистили "таджицьких трудових мігрантів у Росії від ескалації ксенофобських переслідувань, довільних арештів та депортацій".

Human Rights Watch також нагадала, що раніше країни-члени МКС уникали візитів розшукуваних осіб, переносячи або переформатовуючи зустрічі. Так, 2023 року Путін відмовився від поїздки на саміт БРІКС у Південній Африці після тиску з боку громадськості та рішення місцевого суду, який підтвердив обов'язок країни виконати ордер МКС. HRW закликала країни-члени МКС, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі та Європейський Союз натиснути на владу Таджикистану, щоб вона виконала свої зобов'язання перед судом.

Нагадаємо, Кремль раніше оголосив, що Путін планує відвідати Таджикистан 9 жовтня для участі у саміті Росія-Центральна Азія та засіданні СНД.

Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

