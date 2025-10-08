УКР
Human Rights Watch закликала Таджикистан не приймати Путіна через ордер МКС

відмовити у в’їзді Путіну через ордер МКС

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Таджикистан відмовити у в’їзді або заарештувати Володимира Путіна, посилаючись на ордер Міжнародного кримінального суду. Організація нагадала, що країни-члени МКС зобов’язані співпрацювати з судом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві організації, опублікованій 8 жовтня.

"Путін має постати перед судом у Гаазі, а не відвідувати міжнародні саміти в країнах-членах МКС", - заявила директорка з міжнародного правосуддя Human Rights Watch Ліз Евенсон.

Австрія готова прийняти мирні переговори і провести консультації з МКС щодо участі Путіна, - МЗС країни

Вона наголосила, що прийом Путіна в Таджикистані продемонструє зневагу до страждань жертв російських злочинів в Україні та міжнародних зобов'язань країни як члена МКС.

"Таджикистан, який приєднався до МКС у 2002 році, зобов'язаний співпрацювати з судом, включаючи арешт осіб, які розшукуються, на своїй території. Таджикистан порушить це зобов'язання, якщо дозволить Путіну в'їхати в країну без арешту. Ігнорування цього зобов'язання стане порушенням установчого договору МКС", - заявляє HRW і як приклад наводить випадок Монголії, яка у вересні 2024 року прийняла Путіна, що викликало засудження міжнародної спільноти. У жовтні 2024 року МКС визнав, що Монголія не виконала своїх зобов'язань і передала питання до Асамблеї держав-учасниць суду.

Організація зауважила, що тісні економічні та дипломатичні зв'язки Таджикистану з Росією не захистили "таджицьких трудових мігрантів у Росії від ескалації ксенофобських переслідувань, довільних арештів та депортацій".

Закликаємо Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт усіх винних у теракті в Оленівці, - Сибіга

Human Rights Watch також нагадала, що раніше країни-члени МКС уникали візитів розшукуваних осіб, переносячи або переформатовуючи зустрічі. Так, 2023 року Путін відмовився від поїздки на саміт БРІКС у Південній Африці після тиску з боку громадськості та рішення місцевого суду, який підтвердив обов'язок країни виконати ордер МКС. HRW закликала країни-члени МКС, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі та Європейський Союз натиснути на владу Таджикистану, щоб вона виконала свої зобов'язання перед судом.

Нагадаємо, Кремль раніше оголосив, що Путін планує відвідати Таджикистан 9 жовтня для участі у саміті Росія-Центральна Азія та засіданні СНД.

Ордер МКС для Путіна

 МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

Human Rights Watch закликАла трампа не приймати )(уйла на Алясці?
як сказав би один заратустра "таджикистон готовий прийняти ***** у всих позах"
Подвійні стандарти.
Не вийшло штати нагнуть,спробуємо таджиків.
Де ви були,як путіну на алясці чепвоеу допіжку простелили?
Human Rights Watch закликАла трампа не приймати )(уйла на Алясці?
США не член МКС.
А де я написав, щось про США? Я писав про трампа
Human Rights Watch (HRW) - це міжнародна неурядова організація, яка займається моніторингом, розслідуванням та документуванням порушень прав людини. Організація, що має штаб-квартиру в США, працює над захистом прав вразливих груп населення, вимагаючи від урядів та інших впливових осіб дотримання міжнародних правових зобов'язань у сфері прав людини може закликАти кого завгодно і скільки завгодно.
"ЗакликАти" не рівняється вимагати.
Слово "закликати" означає звертатися до когось (або групи людей) з певною метою, або ж із закликом до дії, щоб залучити до виконання завдання чи досягнення мети.
Другими словами, що особа чи то організація до которої звернулися з закликом, може послати особу чи то організацію слідом за кацапським кораблем.
А тепер повертаємося до мого питання, - Human Rights Watch закликАла трампа не приймати )(уйла на Алясці? і при чому тут МКС - Міжнародна Космічна Станція?
як сказав би один заратустра "таджикистон готовий прийняти ***** у всих позах"
Подвійні стандарти.
Не вийшло штати нагнуть,спробуємо таджиків.
Де ви були,як путіну на алясці чепвоеу допіжку простелили?
США не член МКС
Это частная организация американских миллиардеров играющих в политику. Например у HRW никогда не было дел в Афганистане или Ираке, но Венесуэла и Беларусь одно из главных направлений. Джордж Сорос покуривая сигары в своем особняке, решает где нарушаются права.
А що заважає нам заслати в Таджикистан ДРГ з купою ФПВ-шок? Від ФПВ жоден броньований лімузин не врятує. Тупо рознести його к х...ям!
Ну які в тому Таджикистані спецслужби? А менти там продажні, тому можна без проблем щось організувати!
ну так давай організовуй, або не пиши херні!
Президенти на звичайних броньованих лимузинах не їздять.
Так, для багатьох президентів роблять спеціальні лімузини, АЛЕ ФПВ-шками виносять навіть танки, а жодне броньоване авто не буде захищеним як танк...
І так, рекомендую пошукати фото замаху на президента Грузії Шеварнадзе. Його броньований Мерс рознесли кількома вистрілами з легких гранатометів Муха... Так, Шеварнадзе вижив (був поранений), але машину доволі легко розібрали не найпотужнішими кумулятивними зарядами.
Що с коментарями? Закрили?
А Ви як прокоментували?
На комп'ютері взагалі не видно коментів
А чого ця Ху*ман не зверталась до китаю, США, індусів чи ще куди там ***** їздило?
Они не члены МКС
Не пригадую, чи звертались вони з такою просьбою до США?
