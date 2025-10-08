Human Rights Watch призвала Таджикистан не принимать Путина из-за ордера МКС
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан отказать во въезде или арестовать Владимира Путина, ссылаясь на ордер Международного криминального суда. Организация напомнила, что страны-члены МУС обязаны сотрудничать с судом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 8 октября.
"Путин должен предстать перед судом в Гааге, а не посещать международные саммиты в странах-членах МУС", - заявила директор по международному правосудию Human Rights Watch Лиз Эвенсон.
Она подчеркнула, что прием Путина в Таджикистане продемонстрирует пренебрежение к страданиям жертв российских преступлений в Украине и международным обязательствам страны как члена МКС.
"Таджикистан, который присоединился к МКС в 2002 году, обязан сотрудничать с судом, включая арест разыскиваемых лиц на своей территории. Таджикистан нарушит это обязательство, если позволит Путину въехать в страну без ареста. Игнорирование этого обязательства станет нарушением учредительного договора МКС", - заявляет HRW и в качестве примера приводит случай Монголии, которая в сентябре 2024 года приняла Путина, что вызвало осуждение международного сообщества. В октябре 2024 года МКС признал, что Монголия не выполнила своих обязательств и передала вопрос в Ассамблею государств-участников суда.
Организация отметила, что тесные экономические и дипломатические связи Таджикистана с Россией не защитили "таджикских трудовых мигрантов в России от эскалации ксенофобских преследований, произвольных арестов и депортаций".
Human Rights Watch также напомнила, что ранее страны-члены МКС избегали визитов разыскиваемых лиц, перенося или переформатируя встречи. Так, в 2023 году Путин отказался от поездки на саммит БРИКС в Южной Африке после давления со стороны общественности и решения местного суда, который подтвердил обязанность страны выполнить ордер МКС. HRW призвала страны-члены МКС, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейский Союз надавить на власти Таджикистана, чтобы они выполнили свои обязательства перед судом.
Напомним, Кремль ранее объявил, что Путин планирует посетить Таджикистан 9 октября для участия в саммите Россия-Центральная Азия и заседании СНГ.
Ордер МКС для Путина
МКС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.
Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МКС, признал ордер недействительным.
В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МКС.
Human Rights Watch (HRW) - це міжнародна неурядова організація, яка займається моніторингом, розслідуванням та документуванням порушень прав людини. Організація, що має штаб-квартиру в США, працює над захистом прав вразливих груп населення, вимагаючи від урядів та інших впливових осіб дотримання міжнародних правових зобов'язань у сфері прав людини може закликАти кого завгодно і скільки завгодно.
"ЗакликАти" не рівняється вимагати.
Слово "закликати" означає звертатися до когось (або групи людей) з певною метою, або ж із закликом до дії, щоб залучити до виконання завдання чи досягнення мети.
Другими словами, що особа чи то організація до которої звернулися з закликом, може послати особу чи то організацію слідом за кацапським кораблем.
А тепер повертаємося до мого питання, - Human Rights Watch закликАла трампа не приймати )(уйла на Алясці? і при чому тут МКС - Міжнародна Космічна Станція?
Не вийшло штати нагнуть,спробуємо таджиків.
Де ви були,як путіну на алясці чепвоеу допіжку простелили?
Ну які в тому Таджикистані спецслужби? А менти там продажні, тому можна без проблем щось організувати!
Не пригадую, чи звертались вони з такою просьбою до США?