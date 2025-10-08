РУС
Human Rights Watch призвала Таджикистан не принимать Путина из-за ордера МКС

отказать во въезде Путину из-за ордера МУС

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан отказать во въезде или арестовать Владимира Путина, ссылаясь на ордер Международного криминального суда. Организация напомнила, что страны-члены МУС обязаны сотрудничать с судом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 8 октября.

"Путин должен предстать перед судом в Гааге, а не посещать международные саммиты в странах-членах МУС", - заявила директор по международному правосудию Human Rights Watch Лиз Эвенсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия готова принять мирные переговоры и провести консультации с МКС по участию Путина, - МИД страны

Она подчеркнула, что прием Путина в Таджикистане продемонстрирует пренебрежение к страданиям жертв российских преступлений в Украине и международным обязательствам страны как члена МКС.

"Таджикистан, который присоединился к МКС в 2002 году, обязан сотрудничать с судом, включая арест разыскиваемых лиц на своей территории. Таджикистан нарушит это обязательство, если позволит Путину въехать в страну без ареста. Игнорирование этого обязательства станет нарушением учредительного договора МКС", - заявляет HRW и в качестве примера приводит случай Монголии, которая в сентябре 2024 года приняла Путина, что вызвало осуждение международного сообщества. В октябре 2024 года МКС признал, что Монголия не выполнила своих обязательств и передала вопрос в Ассамблею государств-участников суда.

Организация отметила, что тесные экономические и дипломатические связи Таджикистана с Россией не защитили "таджикских трудовых мигрантов в России от эскалации ксенофобских преследований, произвольных арестов и депортаций".

Читайте: Призываем Международный криминальный суд выдать ордера на арест всех виновных в теракте в Еленовке, - Сибига

Human Rights Watch также напомнила, что ранее страны-члены МКС избегали визитов разыскиваемых лиц, перенося или переформатируя встречи. Так, в 2023 году Путин отказался от поездки на саммит БРИКС в Южной Африке после давления со стороны общественности и решения местного суда, который подтвердил обязанность страны выполнить ордер МКС. HRW призвала страны-члены МКС, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейский Союз надавить на власти Таджикистана, чтобы они выполнили свои обязательства перед судом.

Напомним, Кремль ранее объявил, что Путин планирует посетить Таджикистан 9 октября для участия в саммите Россия-Центральная Азия и заседании СНГ.

Ордер МКС для Путина

МКС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МКС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МКС.

Human Rights Watch путин владимир Международный уголовный суд
Human Rights Watch закликАла трампа не приймати )(уйла на Алясці?
як сказав би один заратустра "таджикистон готовий прийняти ***** у всих позах"
Подвійні стандарти.
Не вийшло штати нагнуть,спробуємо таджиків.
Де ви були,як путіну на алясці чепвоеу допіжку простелили?
США не член МКС.
А де я написав, щось про США? Я писав про трампа
Human Rights Watch (HRW) - це міжнародна неурядова організація, яка займається моніторингом, розслідуванням та документуванням порушень прав людини. Організація, що має штаб-квартиру в США, працює над захистом прав вразливих груп населення, вимагаючи від урядів та інших впливових осіб дотримання міжнародних правових зобов'язань у сфері прав людини може закликАти кого завгодно і скільки завгодно.
"ЗакликАти" не рівняється вимагати.
Слово "закликати" означає звертатися до когось (або групи людей) з певною метою, або ж із закликом до дії, щоб залучити до виконання завдання чи досягнення мети.
Другими словами, що особа чи то організація до которої звернулися з закликом, може послати особу чи то організацію слідом за кацапським кораблем.
А тепер повертаємося до мого питання, - Human Rights Watch закликАла трампа не приймати )(уйла на Алясці? і при чому тут МКС - Міжнародна Космічна Станція?
Подвійні стандарти.
Не вийшло штати нагнуть,спробуємо таджиків.
Де ви були,як путіну на алясці чепвоеу допіжку простелили?
США не член МКС
Это частная организация американских миллиардеров играющих в политику. Например у HRW никогда не было дел в Афганистане или Ираке, но Венесуэла и Беларусь одно из главных направлений. Джордж Сорос покуривая сигары в своем особняке, решает где нарушаются права.
А що заважає нам заслати в Таджикистан ДРГ з купою ФПВ-шок? Від ФПВ жоден броньований лімузин не врятує. Тупо рознести його к х...ям!
Ну які в тому Таджикистані спецслужби? А менти там продажні, тому можна без проблем щось організувати!
ну так давай організовуй, або не пиши херні!
Президенти на звичайних броньованих лимузинах не їздять.
Так, для багатьох президентів роблять спеціальні лімузини, АЛЕ ФПВ-шками виносять навіть танки, а жодне броньоване авто не буде захищеним як танк...
І так, рекомендую пошукати фото замаху на президента Грузії Шеварнадзе. Його броньований Мерс рознесли кількома вистрілами з легких гранатометів Муха... Так, Шеварнадзе вижив (був поранений), але машину доволі легко розібрали не найпотужнішими кумулятивними зарядами.
Що с коментарями? Закрили?
А Ви як прокоментували?
На комп'ютері взагалі не видно коментів
А чого ця Ху*ман не зверталась до китаю, США, індусів чи ще куди там ***** їздило?
Они не члены МКС
Human Rights Watch закликала Таджикистан не приймати Путіна

Не пригадую, чи звертались вони з такою просьбою до США?

Не пригадую, чи звертались вони з такою просьбою до США?
