Human Rights Watch призвала Таджикистан не принимать Путина из-за ордера МКС

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан отказать во въезде или арестовать Владимира Путина, ссылаясь на ордер Международного криминального суда. Организация напомнила, что страны-члены МУС обязаны сотрудничать с судом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 8 октября.

"Путин должен предстать перед судом в Гааге, а не посещать международные саммиты в странах-членах МУС", - заявила директор по международному правосудию Human Rights Watch Лиз Эвенсон.

Она подчеркнула, что прием Путина в Таджикистане продемонстрирует пренебрежение к страданиям жертв российских преступлений в Украине и международным обязательствам страны как члена МКС.

"Таджикистан, который присоединился к МКС в 2002 году, обязан сотрудничать с судом, включая арест разыскиваемых лиц на своей территории. Таджикистан нарушит это обязательство, если позволит Путину въехать в страну без ареста. Игнорирование этого обязательства станет нарушением учредительного договора МКС", - заявляет HRW и в качестве примера приводит случай Монголии, которая в сентябре 2024 года приняла Путина, что вызвало осуждение международного сообщества. В октябре 2024 года МКС признал, что Монголия не выполнила своих обязательств и передала вопрос в Ассамблею государств-участников суда.

Организация отметила, что тесные экономические и дипломатические связи Таджикистана с Россией не защитили "таджикских трудовых мигрантов в России от эскалации ксенофобских преследований, произвольных арестов и депортаций".

Human Rights Watch также напомнила, что ранее страны-члены МКС избегали визитов разыскиваемых лиц, перенося или переформатируя встречи. Так, в 2023 году Путин отказался от поездки на саммит БРИКС в Южной Африке после давления со стороны общественности и решения местного суда, который подтвердил обязанность страны выполнить ордер МКС. HRW призвала страны-члены МКС, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейский Союз надавить на власти Таджикистана, чтобы они выполнили свои обязательства перед судом.

Напомним, Кремль ранее объявил, что Путин планирует посетить Таджикистан 9 октября для участия в саммите Россия-Центральная Азия и заседании СНГ.

Ордер МКС для Путина

МКС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МКС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МКС.

