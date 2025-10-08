Таджикистан з почестями прийняв у себе Путіна замість арешту за ордером МКС

Диктатор РФ Володимир Путін прибув із візитом до Таджикистану, попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Країна, яка є членом МКС, не виконала свої міжнародні зобов’язання.

Від трапу літака Путін простував у супроводі таджицького лідера Емомалі Рахмона, перед тим вони обійнялися та потиснули руки один одному.

Також на роликах, знятих під час прибуття, можна побачити, як очільника Кремля вітали таджицькі військові.

Зазначається, що візит глави РФ триватиме три дні. Він, зокрема, планує відвідати саміт "Росія — Центральна Азія" та зустріч Співдружності Незалежних Держав (СНД).

За даними пропагандистського агентства "РИА Новости", крім Рахмона, Путін має провести перемовини з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Раніше Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Таджикистан відмовити у в’їзді або заарештувати Володимира Путіна, посилаючись на ордер Міжнародного кримінального суду. Організація нагадала, що країни-члени МКС зобов’язані співпрацювати з судом.

Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.