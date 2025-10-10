РУС
Трамп поблагодарил Путина за поддержку в получении Нобелевской премии мира

Не получив Нобелевскую премию мира, президент США Дональд Трамп поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за его комплиментарные слова.

Сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю президента Путина!" - написал лидер США, опубликовав видео с главой Кремля.

На видеозаписи диктатор Путин сказал, что не знает, достоин ли Трамп премии, но в то же время добавил, что тот "реального много делает" для того, чтобы решить "сложные кризисы", длящиеся годами и десятилетиями, в частности вспомнив урегулирование российско-украинской войны.

"Был случай, когда Нобелевский комитет присуждал премию тем, кто для мира ничего не сделал. Это нанесло ущерб авторитету премии. Поэтому авторитет в значительной степени утрачен. Но достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии мира - я не знаю, но он реально много делает", - заявил он.

Нобелевская премия (212) путин владимир (32279) Нобелевский комитет (33) Трамп Дональд (6758)
+27
Це епічний зашквар!
10.10.2025 19:01
+20
Позоріще
10.10.2025 19:02
+19
Та трамплін не получив цю премію тільки тому,шо підтримував його сам людожер хуjло
10.10.2025 19:02
Зрада (
10.10.2025 19:02 Ответить
Перемога (
10.10.2025 19:03 Ответить
замполіт" мова іде про Україну і її народ, якщо хамидло не вилікувався від рашизму, і не зрозумів.що Україну і її народ зрадили і США І 3,14дерація ще з часів Будапештської брехні,(де прописана зрада".то хто ж Тобі "дохтур" ???
10.10.2025 19:11 Ответить
Паталогічний маньяк і вбивця зробив комплімент Трампу. З чого б то? Тому й не дали премію Трампу: скажи мені, хто твої друзі , і я скажу , хто ти.
10.10.2025 19:19 Ответить
Ні. тут все складніше.
10.10.2025 19:47 Ответить
Лише, воєнний злочинець ******, ввів на всю довжину свого язика, стільки лайна з московії в голову Трампа, що і він це відзначив??
10.10.2025 19:19 Ответить
Це епічний зашквар!
10.10.2025 19:01 Ответить
Страшно не те, що додік роздуплився, а те, оті ж придурки, що за нього голосували(такі ж як і наші 73%) готові і зараз за нього тягнути мазу(МАГАу).
Це вже діагноз невиліковної хвороби.
10.10.2025 19:30 Ответить
Наш слоняра!!!
10.10.2025 20:42 Ответить
Позоріще
10.10.2025 19:02 Ответить
Та трамплін не получив цю премію тільки тому,шо підтримував його сам людожер хуjло
10.10.2025 19:02 Ответить
Невиліковний довбень подякував пуйлу за те, що він його кинув. Геніально!
10.10.2025 19:02 Ответить
Знову діда струсануло...А все через те,шо внуки підсунули старечі не ті пігулки.Врачі прописали статіни,а внучата підсунули меф...)))
10.10.2025 19:04 Ответить
Чим не привід обняти в дьосна один одного?
10.10.2025 19:05 Ответить
Так і згадується фото цілування Брежнєва з Хонекером.
10.10.2025 20:36 Ответить
Хочу прокинутся і зрозуміти, що це сон! Світ їбону..ся(
10.10.2025 19:06 Ответить
Дякую презу путлєру - він колись здрисне від цього хорошого хлопця? - чи вони вже як сиамські близнюки
10.10.2025 19:06 Ответить
Терміново викликайте лікарів, Трамп пігулки забув прийняти!
10.10.2025 19:07 Ответить
ви ще маєте надію на томагавки смішні ви люди
10.10.2025 19:08 Ответить
Те що їх дадуть-не дадуть було зрозуміло з самого початку, але те як русня сситься томагавків , вже того вартує
10.10.2025 20:01 Ответить
ЦЕ НИ*ДЕЦ НЕВИЛІКОВНИЙ
10.10.2025 19:09 Ответить
Купіть діду якусь премію, а то ще у психліканю потрапить.
10.10.2025 19:09 Ответить
Ну все, Трамп опять поплыл, после множественных разочарований из-за того, что ***** предпочло грубому Трампу нежного и утонченного Си, его грейт гай снова дал ему ложный намек на возобновление отношений, не видать теперь нам Томогавок
10.10.2025 19:09 Ответить
10.10.2025 19:10 Ответить
Якщо ця Трампова подяка не була гіркою іронією, то вона феноменально наївна.
Саме через те, що путлєр не припинив війну, зірвав усі мирні перемовини і продовжує обстріли населених пунктів та інфрастуктури України, особливо енергетики, війна продовжується, що і є справжньою причиною того, що Трамп не став лауреатом Нобелевської премії миру.
10.10.2025 19:10 Ответить
через час - зеленский бумажный тигр который проиграл, бункерный Володя я дам тебе томагавки чтоб посадить этого задиру за стол переговоров!
10.10.2025 19:10 Ответить
Деменція - штука серйозна!
10.10.2025 19:11 Ответить
Пропав будинок....Білий...
10.10.2025 19:11 Ответить
https://youtu.be/9s7aY0m3FSs Та то вже бордель...будинок вранiшнього сонця.
10.10.2025 19:34 Ответить
а як же зєля трампу дупу його вилизує!
10.10.2025 19:11 Ответить
Тягне до цицьки
10.10.2025 19:13 Ответить
Грумінг і петінг продовжується. Ще трішки і вони знов зіллються у їхній улюбленій позі 69.
10.10.2025 19:18 Ответить
Не, ну, не лiдор(мелкiй) , часiв вави.
10.10.2025 19:23 Ответить
Одна дупа, і два стільці - спосіб життя Трампа
10.10.2025 19:23 Ответить
Психологічні травми дитинства вилазять ,коли літа на захід повернули .
10.10.2025 19:23 Ответить
Дементій Трамп тепер обов'язково надасть Україні Томагавки
10.10.2025 19:25 Ответить
Шахматна партія...
Але Є2 Є4 було
Хід конем!!!
10.10.2025 19:25 Ответить
старе кохання трампона до ***** ще не згасло?
10.10.2025 19:25 Ответить
Надо было в кремль приехать и жопу ему полизать
10.10.2025 19:27 Ответить
Два кислих друга- х...й і оцет.
10.10.2025 19:28 Ответить
с днем рождения не поздравил, за не полученную нобелевку поблагодарил, мне страшно, что в той голове с прогрессирующей деменцией, а после того, как получил за щеку от нобелевского комитета, крыша может уехать навсегда
10.10.2025 19:28 Ответить
Пходу, пыня склеит ласты раньше рудого оболдуя... I як рудий тее переживе... Мабуть пiде Сi cмоктати заспокiйливу тiтц.
10.10.2025 19:28 Ответить
Цьому світу приходить повний "піз-ець"
10.10.2025 19:31 Ответить
Томагавки , кажете , скоро дасть ...?
10.10.2025 19:33 Ответить
Ні, це невиліковно
10.10.2025 19:34 Ответить
Тщеславный рыжий дебил нашел, кого благодарить - убийцу, кровавого маньяка, военного преступника, объявленного в международный розыск! 😡
Слава богу, что Нобелевская премия досталась другому номинанту. Иначе её престиж окончательно был бы утрачен.
10.10.2025 19:43 Ответить
Це потрібно бути настільки тупим щоб дякувати тому хто завадив отримати нобелівську премію. Якби ***** погодився хоча б на якесь перемир'я то Тампону скоріше за все таки б видавили цю премію. А так Тампону тільки залишається радіти що йому ***** на голову сцить і нахвалює. Видно тому в Тампона і волосся таке
10.10.2025 19:43 Ответить
не дали діду грамоту. Тепер він знову дружить з Путіним.
10.10.2025 19:44 Ответить
Не пам'ятаю, щоб росіяни офіційно зробили заяву на висунення Трампа на нобеля. Тільки язиком патякали. То у чому їх заслуга в очах Трампа?
10.10.2025 19:51 Ответить
Головний ******* сусіднього болота КГБшною хваткою використовує Трампа,знаючи що той "хворий"нарцисизмом,розхвалює того як в байці "Лисиця та ворона".Таким чином він якби зменшуючи гнів Трампа,ще й відтягує його в часі.Пуйло стелиться прям перед рудим,що якби у нього не вкрали перемогу на виборах то війни не було б,що Трамп заслуговує на Нобелівську премію,що він не одну війну зупинив.Останній мліє від такої похвали.Мабуть,умовний Бен Ладен похвалив би Трампа то він був би для нього гарним хлопцем.
10.10.2025 19:54 Ответить
И собака помнит, кто ее кормит. / Русская пословица/
10.10.2025 19:55 Ответить
Два хворих самозакоханих нарциса-педофіла
10.10.2025 20:01 Ответить
IF Trump does something good for you THEN praise Trump.
IF Trump does something bad for you THEN praise Trump.
IF Trump does anything at all THEN praise Trump.
IF Trump does nothing at all THEN praise Trump.
IF Trump insults you THEN praise Trump.
IF Trump attacks your friend THEN praise Trump.
IF Trump dies or leaves office THEN still praise Trump for a while to make sure.

Above all, remember: you win not if Trump gives you something, but if Trump does not take away something that you consider yours. With Trump like with God, absence of punishment is already a big reward.
10.10.2025 20:02 Ответить
"Трамп подякував Путіну за підтримку на здобуття Нобелівської премії миру" - плюс подякував за черговий масований ракетний напад на Україну.
10.10.2025 20:06 Ответить
ТРАМП АДЕКВАТНИЙ 7
10.10.2025 20:06 Ответить
Вибачте замість 7 ???????????????????
10.10.2025 20:10 Ответить
Два дебіла маразматичних.
10.10.2025 20:16 Ответить
Дід зовсім ***..., ні - путінувся. Ніколи він не буде мати ту премію. І до конця каденції не досидить. Бо маразм крєпчаєт.
10.10.2025 20:34 Ответить
 
 