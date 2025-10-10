Трамп поблагодарил Путина за поддержку в получении Нобелевской премии мира
Не получив Нобелевскую премию мира, президент США Дональд Трамп поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за его комплиментарные слова.
Сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарю президента Путина!" - написал лидер США, опубликовав видео с главой Кремля.
На видеозаписи диктатор Путин сказал, что не знает, достоин ли Трамп премии, но в то же время добавил, что тот "реального много делает" для того, чтобы решить "сложные кризисы", длящиеся годами и десятилетиями, в частности вспомнив урегулирование российско-украинской войны.
"Был случай, когда Нобелевский комитет присуждал премию тем, кто для мира ничего не сделал. Это нанесло ущерб авторитету премии. Поэтому авторитет в значительной степени утрачен. Но достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии мира - я не знаю, но он реально много делает", - заявил он.
Це вже діагноз невиліковної хвороби.
Саме через те, що путлєр не припинив війну, зірвав усі мирні перемовини і продовжує обстріли населених пунктів та інфрастуктури України, особливо енергетики, війна продовжується, що і є справжньою причиною того, що Трамп не став лауреатом Нобелевської премії миру.
Але Є2 Є4 було
Хід конем!!!
Слава богу, что Нобелевская премия досталась другому номинанту. Иначе её престиж окончательно был бы утрачен.
IF Trump does something bad for you THEN praise Trump.
IF Trump does anything at all THEN praise Trump.
IF Trump does nothing at all THEN praise Trump.
IF Trump insults you THEN praise Trump.
IF Trump attacks your friend THEN praise Trump.
IF Trump dies or leaves office THEN still praise Trump for a while to make sure.
Above all, remember: you win not if Trump gives you something, but if Trump does not take away something that you consider yours. With Trump like with God, absence of punishment is already a big reward.