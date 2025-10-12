Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" 2019 года
Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование событий, связанных с так называемым "украинским импичментом" 2019 года.
Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинский импичмент (в отношении меня!) был значительно более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт. Я надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это. Адам Шифф (тогдашний заместитель председателя Комитета по разведке Палаты представителей США, - ред.) был таким нечестным и коррумпированным. Было нарушено столько законов и процедур", - написал американский лидер.
Процедура импичмента по Трампу в 2019 году
Напомним, 24 сентября 2019 года в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотели доказать, что тогдашний глава США оказывал давление на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля 2019 года пытался в телефонном разговоре убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына тогдашнего экс-вице-президента Джо Байдена.
25 сентября 2019 Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, которая состоялась 25 июля этого года.
З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.
Має бути менше лобізму та більше офіційної дипломатії.
Боже, яка ж ганьба склизька настала в світі - таке враження, що отой Апокаліпсис вже почався! Додік, пуйло, маланьске чмо, пінь, інь, бульбінь, а ще чавеси та мадуро з орбанами і фіцами - що це, як не подих чорних сил?
1. Сторони конфлікту припиняють вогонь під контролем місії "Коаліції" та повітряного контингенту США та миротворчого контингенту від "Нейтральних країн", після чого фіксують лінію майбутнього розмежуванні по ЛБЗ.
2. Україна відтерміновує на законодавчому рівні вступ до НАТО на 30 років, або взагалі відмовляється від такого.
3. Україна підтверджує безумовне виконання європейського законодавства у мовній та релігійній політиці.
4. Україна отримує юридичні "Гарантії безпеки" від ядерних держав та держав "Коаліції" зафіксовані як міжнародні угоди під егідою ООН.
5. Україна отримує гарантовані обсяги військової, фін. та економічної підтримки" з боку НАТО та додаткові з боку "Коаліції " у майбутні 30 років.
6. Україна бере на себе зобов'язання не розміщувати елементи інфраструктури НАТО. 7. рф отримує "Гарантії безпеки" з боку США та НАТО. 8. рф виконує "Угоду про звичайні озброєння у Європі" та відводить визначену кількість
9. з рф знімається визначений обсяг санкцій, інші визначені послаблюються. 10. рф передає ЗАЕС під юр. контроль України з передачею управління станцією під контроль США. Усі інші питання бутуть узгоджені у ході майбутніх переговорів між усіма залученими у конфлікт сторонами.
https://x.com/StaVlb/status/1977392486797459824