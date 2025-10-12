Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" 2019 года

Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование событий, связанных с так называемым "украинским импичментом" 2019 года.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинский импичмент (в отношении меня!) был значительно более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт. Я надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это. Адам Шифф (тогдашний заместитель председателя Комитета по разведке Палаты представителей США, - ред.) был таким нечестным и коррумпированным. Было нарушено столько законов и процедур", - написал американский лидер.

Процедура импичмента по Трампу в 2019 году

Напомним, 24 сентября 2019 года в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотели доказать, что тогдашний глава США оказывал давление на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля 2019 года пытался в телефонном разговоре убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына тогдашнего экс-вице-президента Джо Байдена.

25 сентября 2019 Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, которая состоялась 25 июля этого года.

