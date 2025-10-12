РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8579 посетителей онлайн
Новости
7 258 27

Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" 2019 года

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование событий, связанных с так называемым "украинским импичментом" 2019 года.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинский импичмент (в отношении меня!) был значительно более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт. Я надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это. Адам Шифф (тогдашний заместитель председателя Комитета по разведке Палаты представителей США, - ред.) был таким нечестным и коррумпированным. Было нарушено столько законов и процедур", - написал американский лидер.

сообщение Трампа

Процедура импичмента по Трампу в 2019 году

Напомним, 24 сентября 2019 года в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотели доказать, что тогдашний глава США оказывал давление на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля 2019 года пытался в телефонном разговоре убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына тогдашнего экс-вице-президента Джо Байдена.

25 сентября 2019 Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, которая состоялась 25 июля этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США снова выдвинули резолюцию об импичменте Трампа: на этот раз из-за ударов по Ирану

Автор: 

импичмент (549) расследование (3080) США (28042) Трамп Дональд (6770)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Все! - Трампа перемкнуло - перспектива довгих ракет відсувається
показать весь комментарий
12.10.2025 19:39 Ответить
+14
Вот о чем беседы с Зегеварой были).
показать весь комментарий
12.10.2025 19:39 Ответить
+12
показать весь комментарий
12.10.2025 19:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот о чем беседы с Зегеварой были).
показать весь комментарий
12.10.2025 19:39 Ответить
Все! - Трампа перемкнуло - перспектива довгих ракет відсувається
показать весь комментарий
12.10.2025 19:39 Ответить
хто знае що ше в ту руду макітру може прийти, він може побажати зброю і Раші передати і наказати по Київу вдарити, воно дурне і це не лікуется
показать весь комментарий
12.10.2025 20:06 Ответить
Як можна відсунути те , що ніхто і не збирався давати ..
показать весь комментарий
12.10.2025 20:10 Ответить
Це щоб тамахавкі швидше надати?)
показать весь комментарий
12.10.2025 19:40 Ответить
"3.14здець підкрався непомітно"....
показать весь комментарий
12.10.2025 19:40 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 19:40 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 19:54 Ответить
так це був звіздец українському миру ...
показать весь комментарий
12.10.2025 19:58 Ответить
не миру нажаль. а тисячам смертей та багато мільйонним збиткам.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:59 Ответить
Це про той випадок - коли Зєля став Монікою Зєлєнскі.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:41 Ответить
Отето, знову ж в овальному к0бінеті
показать весь комментарий
12.10.2025 20:20 Ответить
Знов за рибу гроші! Старе, мстиве, егоцентриве.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:42 Ответить
Tак званий "український скандал" був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня 2019 року . Трамп намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена.

З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:43 Ответить
Kоли зовнішня політика приватизується такими людьми як адвокат Трампа Джуліані та Андрієм Єрмакoм, скандали будуть виникати неминуче.

Має бути менше лобізму та більше офіційної дипломатії.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:49 Ответить
Ось що мав на увазі маланський неголений хрипун, коли казав про "продуктивні" переговори по телефону!
Боже, яка ж ганьба склизька настала в світі - таке враження, що отой Апокаліпсис вже почався! Додік, пуйло, маланьске чмо, пінь, інь, бульбінь, а ще чавеси та мадуро з орбанами і фіцами - що це, як не подих чорних сил?
показать весь комментарий
12.10.2025 19:46 Ответить
Це означає що пік хвилі в розвитку цивілізації пройшов. Настав бал покидьків.
показать весь комментарий
12.10.2025 20:09 Ответить
Ішак хвалився, що мав розмову з рижим вдруге та отримав якісь "сигнали". Так випливає, що ці сигнали різняться з ішаківськими сигналами.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:48 Ответить
На планеті Земля настала Епоха Дурнів.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:53 Ответить
Потужні капітулянтські договорняки між Зеленським і Трампом, який просуває путінські інтереси:

1. Сторони конфлікту припиняють вогонь під контролем місії "Коаліції" та повітряного контингенту США та миротворчого контингенту від "Нейтральних країн", після чого фіксують лінію майбутнього розмежуванні по ЛБЗ.

2. Україна відтерміновує на законодавчому рівні вступ до НАТО на 30 років, або взагалі відмовляється від такого.

3. Україна підтверджує безумовне виконання європейського законодавства у мовній та релігійній політиці.

4. Україна отримує юридичні "Гарантії безпеки" від ядерних держав та держав "Коаліції" зафіксовані як міжнародні угоди під егідою ООН.

5. Україна отримує гарантовані обсяги військової, фін. та економічної підтримки" з боку НАТО та додаткові з боку "Коаліції " у майбутні 30 років.

6. Україна бере на себе зобов'язання не розміщувати елементи інфраструктури НАТО. 7. рф отримує "Гарантії безпеки" з боку США та НАТО. 8. рф виконує "Угоду про звичайні озброєння у Європі" та відводить визначену кількість

9. з рф знімається визначений обсяг санкцій, інші визначені послаблюються. 10. рф передає ЗАЕС під юр. контроль України з передачею управління станцією під контроль США. Усі інші питання бутуть узгоджені у ході майбутніх переговорів між усіма залученими у конфлікт сторонами.

https://x.com/StaVlb/status/1977392486797459824
показать весь комментарий
12.10.2025 19:53 Ответить
"Капітулянтські договорняки" - це заморозка за поточною лінією зіткнення і повернення ЗАЕС в обмін на невступ України в НАТО? Про такі умови зараз можна тільки мріяти.
показать весь комментарий
12.10.2025 20:26 Ответить
Хай собі базікає. Чого не вигадаєш щоб: А - не образити дрюга вальоду: Б - щоб томагавки зажати. Цікаво було почути про наслідки, коли б Зеля розпочав оце "розслідування". трамбон не вічний, сьогодні є завтра нема. А Штати залишаться
показать весь комментарий
12.10.2025 19:56 Ответить
Так! Так! Особливо про 100% тного прокурора буде дуже цікаво))))
показать весь комментарий
12.10.2025 20:03 Ответить
Боже! Яке кончене!
показать весь комментарий
12.10.2025 20:03 Ответить
Зегевара небрита , Ти попав!
показать весь комментарий
12.10.2025 20:11 Ответить
А шо, хтось думав, Трамп забув таку підставу? Я б зробив так же.
показать весь комментарий
12.10.2025 20:18 Ответить
Так це ж чистой води заговор був проти товарища Трампа! Байден, Зеленській і Шифф і організували. Треба розібратись.
показать весь комментарий
12.10.2025 20:22 Ответить
 
 