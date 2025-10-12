Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року
Президент США Дональд Трамп закликав провести розслідування щодо подій, пов’язаних із так званим "українським імпічментом" 2019 року.
Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Український імпічмент (щодо мене!) був значно масштабнішим і незаконнішим обманом, ніж Вотергейт. Я сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це. Адам Шифф (тодішній заступник голови Комітету з розвідки Палати представників США, - ред.) був таким нечесним і корумпованим. Було порушено стільки законів і процедур", - написав американський лідер.
Процедура імпічменту щодо Трампа у 2019 році
Нагадаємо, 24 вересня 2019 року в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Приводом стала його телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським: члени Демократичної партії хотіли довести, що тодішній глава США тиснув на українського колегу, щоб той стимулював розслідування корупційної справи проти сина Джо Байдена.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина тодішнього ексвіцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня 2019 року Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.
