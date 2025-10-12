УКР
Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав провести розслідування щодо подій, пов’язаних із так званим "українським імпічментом" 2019 року.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Український імпічмент (щодо мене!) був значно масштабнішим і незаконнішим обманом, ніж Вотергейт. Я сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це. Адам Шифф (тодішній заступник голови Комітету з розвідки Палати представників США, - ред.) був таким нечесним і корумпованим. Було порушено стільки законів і процедур", - написав американський лідер.

допис Трампа

Процедура імпічменту щодо Трампа у 2019 році

Нагадаємо, 24 вересня 2019 року в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Приводом стала його телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським: члени Демократичної партії хотіли довести, що тодішній глава США тиснув на українського колегу, щоб той стимулював розслідування корупційної справи проти сина Джо Байдена. 

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина тодішнього ексвіцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня 2019 року Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Читайте також: Конгресмен-демократ ініціює імпічмент Трампа

імпічмент (285) розслідування (2310) США (24491) Трамп Дональд (7317)
Топ коментарі
+21
Все! - Трампа перемкнуло - перспектива довгих ракет відсувається
12.10.2025 19:39 Відповісти
+17
Вот о чем беседы с Зегеварой были).
12.10.2025 19:39 Відповісти
+13
12.10.2025 19:40 Відповісти
Вот о чем беседы с Зегеварой были).
12.10.2025 19:39 Відповісти
Все! - Трампа перемкнуло - перспектива довгих ракет відсувається
12.10.2025 19:39 Відповісти
хто знае що ше в ту руду макітру може прийти, він може побажати зброю і Раші передати і наказати по Київу вдарити, воно дурне і це не лікуется
12.10.2025 20:06 Відповісти
Як можна відсунути те , що ніхто і не збирався давати ..
12.10.2025 20:10 Відповісти
Це щоб тамахавкі швидше надати?)
12.10.2025 19:40 Відповісти
"3.14здець підкрався непомітно"....
12.10.2025 19:40 Відповісти
12.10.2025 19:40 Відповісти
12.10.2025 19:54 Відповісти
так це був звіздец українському миру ...
12.10.2025 19:58 Відповісти
не миру нажаль. а тисячам смертей та багато мільйонним збиткам.
12.10.2025 19:59 Відповісти
Це про той випадок - коли Зєля став Монікою Зєлєнскі.
12.10.2025 19:41 Відповісти
Отето, знову ж в овальному к0бінеті
12.10.2025 20:20 Відповісти
Знов за рибу гроші! Старе, мстиве, егоцентриве.
12.10.2025 19:42 Відповісти
Tак званий "український скандал" був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня 2019 року . Трамп намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена.

З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.
12.10.2025 19:43 Відповісти
Kоли зовнішня політика приватизується такими людьми як адвокат Трампа Джуліані та Андрієм Єрмакoм, скандали будуть виникати неминуче.

Має бути менше лобізму та більше офіційної дипломатії.
12.10.2025 19:49 Відповісти
Ось що мав на увазі маланський неголений хрипун, коли казав про "продуктивні" переговори по телефону!
Боже, яка ж ганьба склизька настала в світі - таке враження, що отой Апокаліпсис вже почався! Додік, пуйло, маланьске чмо, пінь, інь, бульбінь, а ще чавеси та мадуро з орбанами і фіцами - що це, як не подих чорних сил?
12.10.2025 19:46 Відповісти
Це означає що пік хвилі в розвитку цивілізації пройшов. Настав бал покидьків.
12.10.2025 20:09 Відповісти
Ішак хвалився, що мав розмову з рижим вдруге та отримав якісь "сигнали". Так випливає, що ці сигнали різняться з ішаківськими сигналами.
12.10.2025 19:48 Відповісти
На планеті Земля настала Епоха Дурнів.
12.10.2025 19:53 Відповісти
Потужні капітулянтські договорняки між Зеленським і Трампом, який просуває путінські інтереси:

1. Сторони конфлікту припиняють вогонь під контролем місії "Коаліції" та повітряного контингенту США та миротворчого контингенту від "Нейтральних країн", після чого фіксують лінію майбутнього розмежуванні по ЛБЗ.

2. Україна відтерміновує на законодавчому рівні вступ до НАТО на 30 років, або взагалі відмовляється від такого.

3. Україна підтверджує безумовне виконання європейського законодавства у мовній та релігійній політиці.

4. Україна отримує юридичні "Гарантії безпеки" від ядерних держав та держав "Коаліції" зафіксовані як міжнародні угоди під егідою ООН.

5. Україна отримує гарантовані обсяги військової, фін. та економічної підтримки" з боку НАТО та додаткові з боку "Коаліції " у майбутні 30 років.

6. Україна бере на себе зобов'язання не розміщувати елементи інфраструктури НАТО. 7. рф отримує "Гарантії безпеки" з боку США та НАТО. 8. рф виконує "Угоду про звичайні озброєння у Європі" та відводить визначену кількість

9. з рф знімається визначений обсяг санкцій, інші визначені послаблюються. 10. рф передає ЗАЕС під юр. контроль України з передачею управління станцією під контроль США. Усі інші питання бутуть узгоджені у ході майбутніх переговорів між усіма залученими у конфлікт сторонами.

https://x.com/StaVlb/status/1977392486797459824
12.10.2025 19:53 Відповісти
"Капітулянтські договорняки" - це заморозка за поточною лінією зіткнення і повернення ЗАЕС в обмін на невступ України в НАТО? Про такі умови зараз можна тільки мріяти.
12.10.2025 20:26 Відповісти
Хай собі базікає. Чого не вигадаєш щоб: А - не образити дрюга вальоду: Б - щоб томагавки зажати. Цікаво було почути про наслідки, коли б Зеля розпочав оце "розслідування". трамбон не вічний, сьогодні є завтра нема. А Штати залишаться
12.10.2025 19:56 Відповісти
Так! Так! Особливо про 100% тного прокурора буде дуже цікаво))))
12.10.2025 20:03 Відповісти
Боже! Яке кончене!
12.10.2025 20:03 Відповісти
Зегевара небрита , Ти попав!
12.10.2025 20:11 Відповісти
А шо, хтось думав, Трамп забув таку підставу? Я б зробив так же.
12.10.2025 20:18 Відповісти
Так це ж чистой води заговор був проти товарища Трампа! Байден, Зеленській і Шифф і організували. Треба розібратись.
12.10.2025 20:22 Відповісти
 
 