Путин должен был выиграть войну в Украине за одну неделю, а воюет уже четвертый год, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован медленным темпом урегулирования войны РФ против Украины, несмотря на его хорошие отношения с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с лидером Аргентины Хавьером Милеем.

Трамп в очередной раз сказал, что "очень разочарован" Путиным, с которым имеет "до сих пор хорошие отношения", из-за того, что российский диктатор продолжает войну против Украины:

"Не понимаю, почему Путин продолжает эту войну. Эта война была для него такой губительной. Он вступает в четыре года войны, которую должен был бы выиграть за одну неделю... Он потерял полтора миллиона солдат, пожалуй, почти, конечно, с точки зрения раненых и без ног и без рук, и всего того, что происходит в ужасных войнах. Это самое большое событие, которое произошло со времен Второй мировой войны с точки зрения смертности".

Трамп отметил, что российская экономика "близка к краху".

По мнению главы США, власти РФ не хотят заканчивать войну, поэтому он в пятницу, 17 октября, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения поставок Киеву нового оружия.

Трамп также рассказал, что Зеленский попросит о поставках ракет Tomahawk. Он отметил, что США имеют большой запас этих ракет.

"Я знаю, что он (Зеленский) хочет попросить: ему нужно оружие, ему хотелось бы иметь "Томагавки". Все остальные тоже хотят "Томагавки". У нас много "Томагавков". Вам в Аргентине надо "Томагавки"?" - добавил он.

