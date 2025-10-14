РУС
Путин должен был выиграть войну в Украине за одну неделю, а воюет уже четвертый год, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован медленным темпом урегулирования войны РФ против Украины, несмотря на его хорошие отношения с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с лидером Аргентины Хавьером Милеем, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп в очередной раз сказал, что "очень разочарован" Путиным, с которым имеет "до сих пор хорошие отношения", из-за того, что российский диктатор продолжает войну против Украины:

"Не понимаю, почему Путин продолжает эту войну. Эта война была для него такой губительной. Он вступает в четыре года войны, которую должен был бы выиграть за одну неделю... Он потерял полтора миллиона солдат, пожалуй, почти, конечно, с точки зрения раненых и без ног и без рук, и всего того, что происходит в ужасных войнах. Это самое большое событие, которое произошло со времен Второй мировой войны с точки зрения смертности".

Читайте также: Трамп пообещал Украине Tomahawk, если Кремль не прекратит войну

Трамп отметил, что российская экономика "близка к краху".

По мнению главы США, власти РФ не хотят заканчивать войну, поэтому он в пятницу, 17 октября, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения поставок Киеву нового оружия.

Трамп также рассказал, что Зеленский попросит о поставках ракет Tomahawk. Он отметил, что США имеют большой запас этих ракет.

"Я знаю, что он (Зеленский) хочет попросить: ему нужно оружие, ему хотелось бы иметь "Томагавки". Все остальные тоже хотят "Томагавки". У нас много "Томагавков". Вам в Аргентине надо "Томагавки"?" - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk, - Axios

путин владимир (32293) Трамп Дональд (6792) Томагавк (28) война в Украине (6506)
+7
мав виграти війну в Україні за один тиждень, а воює вже четвертий рік, - Трамп
===============
дятел американський! )(уйло і не мало війну виграти! І починати не мало!
показать весь комментарий
14.10.2025 22:29
+5
Взагаліто містер трап повинен був зупинити війну за 48 годин чи менше..
і ніт я не помилився з прізвищем балабола.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:15
+5
перси теж думали взяти Афіни і Спарту за неділю а потерпіли фіаско історію треба вчити те саме чекає китай з Тайванем
показать весь комментарий
14.10.2025 22:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Взагаліто містер трап повинен був зупинити війну за 48 годин чи менше..
і ніт я не помилився з прізвищем балабола.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:15
Містер трьоп
показать весь комментарий
14.10.2025 22:34
Йой!
Та це просто митьєвий виграш!
Пройдіть будь ласка в нашу спецкабінку для отримання супепцпризу.
(не проходьте, там перепустка прямя в пекло відчуттів ).
показать весь комментарий
14.10.2025 22:40
перси теж думали взяти Афіни і Спарту за неділю а потерпіли фіаско історію треба вчити те саме чекає китай з Тайванем
показать весь комментарий
14.10.2025 22:15
Напевне зеЛайну в США покажуть велику дулю,а не "Тамагавки",
показать весь комментарий
14.10.2025 22:17
Если, не дай Бог, такое случится, то "велику дулю" покажут не Зеленскому, а всему народу Украины. Вообще-то, прежде, чем что-то писать, не мешало бы сначала хоть немного подумать.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:33
Ти мав би здохнути ще 15 років тому.
Всі запамʼятали би як бізнесмена банкрута та смішного дідуся з телешоу.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:18
******* його, хто поближче, бо я вже втомився!
показать весь комментарий
14.10.2025 22:18
Бездоріжжя **** ж ти хотів
показать весь комментарий
14.10.2025 22:22
Трамп за неповний рік 2-ї каденції ставив вже 4 рази завдання Пуйлові покінчити з Україною (підрахунок московитського емігранта Іларіонова), а "віз і нині там" !!!
показать весь комментарий
14.10.2025 22:24
Підарські боти вже істерять
Півтора мільйона дохлих кацапів, економіка при смерті, паперовий тигр, довбойоб мєдвєдєв...
Так підарів з боліт давно вже не попускали і не обсцикали.

Ще Томагавки рудий чорт дасть, тоді вся нєфтюшка взагалі ****** червоною і вогкою накриється.

Стисло кажучи, трамп-ваш по самі помідори.
🍅 🍌 🍅
показать весь комментарий
14.10.2025 22:26
14.10.2025 22:29
14.10.2025 22:34
100% 👍 ...
14.10.2025 23:07
Патамушта мнение о "второй армии" было дутым пузырем, который усиленно раздувала сама *********. И все реально были уверены, что недели им достаточно на Украину. А оказалось, что все совсем наоборот.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:36
І той пузирь давно би здувся, якби не китай та іран з кндром.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:54
А ты обещал ее остановить за 24 часа, через 100 дней, пятьдесят, обещал адские санкции, а по итогу все оказалось пустыми угрозами... вот сейчас очередная угроза про томагавки, поставка которых не только маловероятна сама по себе, а непонятно из чего их будут запускать даже если поставят, ведь наземных пиковых раз-два и обсчелся...
показать весь комментарий
14.10.2025 22:37
Та воно тільки язиком молотить. Я впевнена, що він агент кремля, і ніяких томагавків ми не побачимо. Півроку вже тільки блаблабла.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:50
У Трампа болезнь-- словесный понос(диарея).
показать весь комментарий
14.10.2025 22:44
Так він розчарований тим, що пуйло не захопило всю Україну за тиждень! Ось де собака покопалася. Чмо руде пустоголове - агент кремля.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:45
Ну так это особо и не скрывали, что для многих стран было бы проще, если бы Украина проиграла в первые дни-недели-месяцы...
показать весь комментарий
14.10.2025 23:03
Як я люблю такі божественні арґументи, як "хто ж міг подумати, що?.."
показать весь комментарий
14.10.2025 22:49
Що означає "мав би"? Багато він подібного каже і пише, наче як незадоволений тим, що не склалося у валадіміра за тиждень.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:53
***** розчарувало трампа. А якби вони зараз торгували, як би ***** впоралося за один тиждень. Так, козел!?!?!
показать весь комментарий
14.10.2025 22:55
І що Хав'єр йому відповів? Потрібні йому томагавки чи ні ? Тепер мусить придбати їх, бо Дональд образиться.
показать весь комментарий
14.10.2025 23:01
оточення Трампа вже не говорить про те що Україна повинна піти на мирні домовленності з кацапстаном. Останнім часом ріторика команди Трампа вже змінилась, подивимось що буде далі
показать весь комментарий
14.10.2025 23:01
воно трамп 🤠 дурне і це вже назавжди ...
показать весь комментарий
14.10.2025 23:08
Піс Діл !! Потужна мирна угода
показать весь комментарий
14.10.2025 23:22
 
 