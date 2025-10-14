Путин должен был выиграть войну в Украине за одну неделю, а воюет уже четвертый год, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован медленным темпом урегулирования войны РФ против Украины, несмотря на его хорошие отношения с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с лидером Аргентины Хавьером Милеем, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп в очередной раз сказал, что "очень разочарован" Путиным, с которым имеет "до сих пор хорошие отношения", из-за того, что российский диктатор продолжает войну против Украины:
"Не понимаю, почему Путин продолжает эту войну. Эта война была для него такой губительной. Он вступает в четыре года войны, которую должен был бы выиграть за одну неделю... Он потерял полтора миллиона солдат, пожалуй, почти, конечно, с точки зрения раненых и без ног и без рук, и всего того, что происходит в ужасных войнах. Это самое большое событие, которое произошло со времен Второй мировой войны с точки зрения смертности".
Трамп отметил, что российская экономика "близка к краху".
По мнению главы США, власти РФ не хотят заканчивать войну, поэтому он в пятницу, 17 октября, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения поставок Киеву нового оружия.
Трамп также рассказал, что Зеленский попросит о поставках ракет Tomahawk. Он отметил, что США имеют большой запас этих ракет.
"Я знаю, что он (Зеленский) хочет попросить: ему нужно оружие, ему хотелось бы иметь "Томагавки". Все остальные тоже хотят "Томагавки". У нас много "Томагавков". Вам в Аргентине надо "Томагавки"?" - добавил он.
і ніт я не помилився з прізвищем балабола.
Та це просто митьєвий виграш!
Пройдіть будь ласка в нашу спецкабінку для отримання супепцпризу.
(не проходьте, там перепустка прямя в пекло відчуттів ).
Всі запамʼятали би як бізнесмена банкрута та смішного дідуся з телешоу.
Півтора мільйона дохлих кацапів, економіка при смерті, паперовий тигр, довбойоб мєдвєдєв...
Так підарів з боліт давно вже не попускали і не обсцикали.
Ще Томагавки рудий чорт дасть, тоді вся нєфтюшка взагалі ****** червоною і вогкою накриється.
Стисло кажучи, трамп-ваш по самі помідори.
🍅 🍌 🍅
===============
дятел американський! )(уйло і не мало війну виграти! І починати не мало!