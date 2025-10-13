Трамп пообещал Украине Tomahawk, если Кремль не остановит войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 12 октября.

"Я могу поговорить с Путиным. Я могу ему сказать, что если эта война не будет урегулирована, я пришлю Украине Tomahawk. Я могу это сделать", - заявил Трамп.

Американский лидер назвал Tomahawk "очень наступательным оружием" и "новым шагом агрессии". По его словам, России не нужна такая эскалация, но если война будет продолжаться, США могут принять это решение.

"Tomahawk - это мощное оружие. Если конфликт не будет остановлен, мы вполне можем сделать этот шаг", - подчеркнул Трамп.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставка ракет Tomahawk от США может заставить РФ сесть за стол переговоров. Об этом глава государства заявил 9 октября во время встречи с журналистами.

"Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, - Tomahawk. Все такие вещи могут усилить Украину и заставить россиян быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров", - отметил Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине такое оружие будет очередной эскалацией.

