РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11374 посетителя онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
5 725 53

Трамп пообещал Украине Tomahawk, если Кремль не остановит войну

Трамп: отправлю Украине ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 12 октября.

"Я могу поговорить с Путиным. Я могу ему сказать, что если эта война не будет урегулирована, я пришлю Украине Tomahawk. Я могу это сделать", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" в 2019 году

Американский лидер назвал Tomahawk "очень наступательным оружием" и "новым шагом агрессии". По его словам, России не нужна такая эскалация, но если война будет продолжаться, США могут принять это решение.

"Tomahawk - это мощное оружие. Если конфликт не будет остановлен, мы вполне можем сделать этот шаг", - подчеркнул Трамп.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставка ракет Tomahawk от США может заставить РФ сесть за стол переговоров. Об этом глава государства заявил 9 октября во время встречи с журналистами.

"Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, - Tomahawk. Все такие вещи могут усилить Украину и заставить россиян быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом: "Разговор был очень продуктивный"

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине такое оружие будет очередной эскалацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может получить Нобелевскую премию мира, если остановит войну, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22263) путин владимир (32297) Трамп Дональд (6797) Томагавк (28) война в Украине (6518)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Беручи до уваги адекватність і "послідовність" дій Трампа, то Україна має всі шанси отримати індійські сокири.
показать весь комментарий
13.10.2025 01:28 Ответить
+10
"Менше ніж 5% оборонного бюджету США - це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості.

Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії.

Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу",
- пиcaв Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс y 2024.
показать весь комментарий
13.10.2025 01:24 Ответить
+10
індійські - Индия
індіанські - Америка
показать весь комментарий
13.10.2025 02:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Менше ніж 5% оборонного бюджету США - це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості.

Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії.

Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу",
- пиcaв Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс y 2024.
показать весь комментарий
13.10.2025 01:24 Ответить
Тобто ще нічого не ухвалено на рахунок Tomahawk ,а тільки страшилки
показать весь комментарий
13.10.2025 01:25 Ответить
Беручи до уваги адекватність і "послідовність" дій Трампа, то Україна має всі шанси отримати індійські сокири.
показать весь комментарий
13.10.2025 01:28 Ответить
Аборигенні Tomahawks є типом одноручної сокири, яку використовували корінні народи та нації Північної Америки.
показать весь комментарий
13.10.2025 01:37 Ответить
Гуцульські Бартки кращі від індіанських томагавків.
показать весь комментарий
13.10.2025 04:38 Ответить
Це натяк на легендарні (існують лише у легендах) українські "Фламінго"?
показать весь комментарий
13.10.2025 09:26 Ответить
Не плутайте холодну зброю Гуцулів - Бартки з ''кошерною'' срачкою Міндіча - ''фламінго''.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:13 Ответить
😉 Важко сплутати. Де гуцули, а де рожеві поні фламінги біженця Міндіча.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:39 Ответить
індійські - Индия
індіанські - Америка
показать весь комментарий
13.10.2025 02:23 Ответить
А післязавтра передумає
показать весь комментарий
13.10.2025 01:30 Ответить
Трамп має спочатку порадитися з міхаілом_іваничем. Аби чіво нє вишло.
показать весь комментарий
13.10.2025 01:31 Ответить
І взагалі... томагавків в США дуже мало вони дуже дорогі, і нікому їх робити, ось будуть такі ще "відмазки" побачите.
показать весь комментарий
13.10.2025 01:31 Ответить
повірити не можу. Дай Бог
показать весь комментарий
13.10.2025 01:34 Ответить
Прогноз погоды: вероятный сценарий - ***** подыграет и Трамп даст ему еще 30-50 дней. Менее вероятный - независимо от реакций *****, Трамп таки даст Томагавки, аж целых пять штук, ну ладно ...надцать, и будет как с Джавелинами об этом упоминать при каждом удобном случае как о чем-то решающем. А если серьезно, даже если их будет мало, это преодоления очередного барьера, о котором еще 1-2 года назад можно было и не мечтать, а там глядишь и Мерц наберется решимости дать Таурсы.
показать весь комментарий
13.10.2025 01:35 Ответить
5 штук ще й с забороною бити "сюди, туди і от туди. Можете гатити по своїй території". А потім вийде Трамп чи якесь опудало з його замів і скаже "ну я ж казав, нема в Зеленського карт. Ми вже і томагавки дали, а *****. Давайте, поступайтеся територіями, поцілуйтеся взасос з ****** та й по всьому"
показать весь комментарий
13.10.2025 02:20 Ответить
Да не, если о чудо дадут, то с разрешением, а иначе смысл
показать весь комментарий
13.10.2025 02:22 Ответить
Через "два-три" тиждні???
Вже чули......
Але як нададуть то буде добре, якщо не 5-7 штук.
показать весь комментарий
13.10.2025 01:37 Ответить
Нам потрібно знищити в рашистів лише 5 певних військових заводів, і тоді вони не зможуть виробляти крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники типу Герань.
показать весь комментарий
13.10.2025 01:52 Ответить
Ну так в нас для цього є по підрахункам і заявам Зеленського вже не менше пів сотні зелених фламінгів. Щось ніразу ще ними не працювали по території Сосії. Чи ви думаєте що десяток Тамагавків і одна-дві пускові до них перевернуть хід війни
показать весь комментарий
13.10.2025 01:57 Ответить
Не забуваймо про ще 3000 ракет до кінця року. Цього року.
Голобородько ж обіцяв, він же не обмане свії лохторат?
показать весь комментарий
13.10.2025 08:11 Ответить
3000 ракет вже б обнулили б всю енергетику і промисловість Сосії і загнали б її в кам'яний вік
показать весь комментарий
13.10.2025 09:42 Ответить
Ага. Тобто черговий дедлайн після того як Тампон загляне ***** в очко і побачить там прагнення миру
показать весь комментарий
13.10.2025 01:53 Ответить
100%
показать весь комментарий
13.10.2025 09:09 Ответить
Но надо дать путину 2 недели 2 месяца 2 года.
показать весь комментарий
13.10.2025 02:15 Ответить
Слизький тип. Вже майже 9й міс. триває 24 години які ти обіцяв закінчити війну, а в інакшому випадку казав що завалиш Україну зброєю. Але не те що завалити, а продати сцишся. Слимак.
показать весь комментарий
13.10.2025 02:17 Ответить
… або, якщо Кремль мені добре на заплатить. Чули.
показать весь комментарий
13.10.2025 02:20 Ответить
Слова Трампа, які мають абсолютно інший зміст:

"Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією з приводу "Томагавків". Чи хочуть вони, щоб "Томагавки" летіли в їхній бік? Я так не думаю. Думаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо вже по-чесному. Я говорив про це президенту Зеленському, тому що "Томагавки" - це новий крок ескалації. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Так, я можу сказати їм, що якщо війну не буде вирішено, ми цілком можемо це зробити. Ми можемо і не зробити, але можемо зробити...", - сказав Трамп.
Він додав, що Путін "мав би чудовий вигляд, якби врегулював конфлікт в Україні". "І я думаю, що він збирається це зробити, подивимося", - додав він.

Стрічка новин Цензор.Нет продовжує пробивати дно.
показать весь комментарий
13.10.2025 02:23 Ответить
І путєн відповів на це звернення Трампа вдарами по Києву і по українській енергоструктурі. Бо плівки Епшейна важуть більше, ніж всі Томагавки разом узяті
показать весь комментарий
13.10.2025 05:41 Ответить
Цікаво, чим "новий крок ескалації" буде відрізнятися від "старих"?
Невже ху#ло ще раз нападе на Україну?
показать весь комментарий
13.10.2025 08:13 Ответить
Якби трамп хотів надати томагавки, він би надав хочаб шт. 100, але не дозволяв поки ними бити. Це як з ждевелінами, він їх дав, але вони зберігались під наглядом сша і не дозволялись використовувати в зоні ато.
Вот тоді можна ставити умови для отримання бажаного результату. Якщо Спірідонов не піде на припинення вогню, від дає дозвіл використовувати томагавки. Так би це працювало. Але, здається, томагавки вряд чи з'являться в Україні.
показать весь комментарий
13.10.2025 02:25 Ответить
Отож. Краще їх утілізують по строку давності(за гроші з бюджету Штатів)
показать весь комментарий
13.10.2025 05:36 Ответить
Цей кінчений самозакоханий куколд стає дуже передбачуваним.
показать весь комментарий
13.10.2025 02:26 Ответить
На жаль в кремлі це також знають, тому й не звертають увагу на його страшилки. Трамп сам себе опустив нижче плинтуса, заодно ц всю Америку.
показать весь комментарий
13.10.2025 09:53 Ответить
Дуже наступальна зброя. Отже, ні Трампу, ні його розвідці, ЦРУ, нічого не відомо про дуже наступальний аналог Томагавків - Фламінги імені Зєлєнскава
показать весь комментарий
13.10.2025 02:52 Ответить
Вони не аналоги. Вони трахають Томагавки в їхнi жалюгідні дупи 😂
показать весь комментарий
13.10.2025 03:23 Ответить
Де вони?????
показать весь комментарий
13.10.2025 06:05 Ответить
Це питання явно не до мене.
показать весь комментарий
13.10.2025 06:11 Ответить
Нобелівська премія Трампу! 😁
показать весь комментарий
13.10.2025 03:21 Ответить
Два тижні...
показать весь комментарий
13.10.2025 04:07 Ответить
Скоріше Україна сама(за допомогою німців) створить свою балістику, ніж дочекається правди від Америки. Бо в Америці навіть Епштейн у в'язниці врятуватись не зміг
показать весь комментарий
13.10.2025 05:32 Ответить
Пу йло одразу пообіцяло завершити війну і все залишилось як є.
показать весь комментарий
13.10.2025 06:07 Ответить
тепер головне , щоб дурний унітазний йоржик не забув про свою обіцянку .
показать весь комментарий
13.10.2025 07:12 Ответить
Якщо раша не закінчіть війну за ....два тижні, 50 днів, два роки. Ваш варіант.
показать весь комментарий
13.10.2025 07:56 Ответить
Все перелічене, але по черзі.
показать весь комментарий
13.10.2025 08:15 Ответить
Обіцяв пан кожуха та слово його тепле.
показать весь комментарий
13.10.2025 08:08 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2025 08:23 Ответить
Це як? Призначать дату Потужного засідання, будуть багато обговорювати і в кінці кінців скажуть "даємо два тижні" ?
показать весь комментарий
13.10.2025 09:06 Ответить
"ТОМАГАВКИ".ЦЕ ТАЖ САМА АФЕРИСТИЧНА БРЕХНЯ , ДЛЯ УКРАЇНИ, ЯК І "ТАУРАСИ" ВІД НІМЦЯ...
показать весь комментарий
13.10.2025 09:37 Ответить
закінчувався 10-й місяць, як кремль ніяк не закінчував війну . вже було все: і 10 дзвінків з пітуном, і переговори в стамбулі, і зустріч трампа і путіна, і декілька заглотів вітькова путіну, і обіцянки здати Крим/зняти санкції/торгувати краще. Безрезультатно.

Але ж ні, непритомний трамп ще шукає шанс. При тому, що пуйло вже наперед дало відповідь (томагавків не боїться, посилить ппо). Навіть пуйло не проти, а трамп все марить, що пуйло вперше за 25 років піде на ультиматум
показать весь комментарий
13.10.2025 09:38 Ответить
Унило й прогнозовано
показать весь комментарий
13.10.2025 09:51 Ответить
"Трамп пообіцяв Україні Tomahawk"

один?
показать весь комментарий
13.10.2025 10:38 Ответить
Мерц теж обіцяв.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:11 Ответить
І трамп і зеленський ніколи не брешуть,100% не отримаємо томагавки.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:17 Ответить
 
 