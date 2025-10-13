Трамп пообещал Украине Tomahawk, если Кремль не остановит войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 12 октября.
"Я могу поговорить с Путиным. Я могу ему сказать, что если эта война не будет урегулирована, я пришлю Украине Tomahawk. Я могу это сделать", - заявил Трамп.
Американский лидер назвал Tomahawk "очень наступательным оружием" и "новым шагом агрессии". По его словам, России не нужна такая эскалация, но если война будет продолжаться, США могут принять это решение.
"Tomahawk - это мощное оружие. Если конфликт не будет остановлен, мы вполне можем сделать этот шаг", - подчеркнул Трамп.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставка ракет Tomahawk от США может заставить РФ сесть за стол переговоров. Об этом глава государства заявил 9 октября во время встречи с журналистами.
"Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, - Tomahawk. Все такие вещи могут усилить Украину и заставить россиян быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров", - отметил Зеленский.
Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.
В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине такое оружие будет очередной эскалацией.
Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії.
Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу",
- пиcaв Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс y 2024.
погоды: вероятный сценарий - ***** подыграет и Трамп даст ему еще 30-50 дней. Менее вероятный - независимо от реакций *****, Трамп таки даст Томагавки, аж целых пять штук, ну ладно ...надцать, и будет как с Джавелинами об этом упоминать при каждом удобном случае как о чем-то решающем. А если серьезно, даже если их будет мало, это преодоления очередного барьера, о котором еще 1-2 года назад можно было и не мечтать, а там глядишь и Мерц наберется решимости дать Таурсы.
Вже чули......
Але як нададуть то буде добре, якщо не 5-7 штук.
Голобородько ж обіцяв, він же не обмане свії лохторат?
2 недели 2 месяца2 года.
"Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією з приводу "Томагавків". Чи хочуть вони, щоб "Томагавки" летіли в їхній бік? Я так не думаю. Думаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо вже по-чесному. Я говорив про це президенту Зеленському, тому що "Томагавки" - це новий крок ескалації. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Так, я можу сказати їм, що якщо війну не буде вирішено, ми цілком можемо це зробити. Ми можемо і не зробити, але можемо зробити...", - сказав Трамп.
Він додав, що Путін "мав би чудовий вигляд, якби врегулював конфлікт в Україні". "І я думаю, що він збирається це зробити, подивимося", - додав він.
Стрічка новин Цензор.Нет продовжує пробивати дно.
Невже ху#ло ще раз нападе на Україну?
Вот тоді можна ставити умови для отримання бажаного результату. Якщо Спірідонов не піде на припинення вогню, від дає дозвіл використовувати томагавки. Так би це працювало. Але, здається, томагавки вряд чи з'являться в Україні.
Але ж ні, непритомний трамп ще шукає шанс. При тому, що пуйло вже наперед дало відповідь (томагавків не боїться, посилить ппо). Навіть пуйло не проти, а трамп все марить, що пуйло вперше за 25 років піде на ультиматум
один?