Трамп та Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk, - Axios
У п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорять постачання зброї Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, знайомих із плануванням.
Зокрема президенти обговорять, яку саме зброю слід передати Україні, та чи мають США поставити Україні, переломні за своїм значенням далекобійні ракети Tomahawk.
Зазначається, що Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.
Axios пише, що якщо поставки відбудуться, ці ракети дозволять Україні проводити удари по цілях на території Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Фламінго ж тоді як? Чи проблема, Фламінго є, а от рожевої фарби бракує...
- Давайте.
- У вас глисты есть?
- Нет.
- Вот и прекрасно!
Який ЛІДОР вправний в своєму бажанні воювати з сусідньою Помийкою до останнього українця ... навіть вправніше за лідорів ХАМАСУ, навіть яких таки нагнули на перемир'я!
ЛІДОР все робить заради виконання свого гасла - ХАЙ ЖИВЕ ВІЧНА ВІЙНА ЗАРАДИ МОЄЇ ВІЧНОЇ ВЛАДИ !
А що Україна? В Україна то таке ... витратний матеріал для ЛІДОРА та його ЗЕоточення.