УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
Трамп та Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk, - Axios

У п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорять постачання зброї Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, знайомих із плануванням.

Зокрема президенти обговорять, яку саме зброю слід передати Україні,  та чи мають США поставити Україні, переломні за своїм значенням далекобійні ракети Tomahawk.

Зазначається, що Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

Axios пише, що якщо поставки відбудуться, ці ракети дозволять Україні проводити удари по цілях на території Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган може допомогти в урегулюванні війни Росії проти України, - Трамп

Зеленський Володимир (25814) Трамп Дональд (7341) Томагавк (28)
Топ коментарі
+3
А нахіба нам ті Томагавки, якщо в нас Фламінго є?! Мало того, їх ЗЕлупа вже тисячами випускає! Само казало! А воно тих Томагавків вчепилось. Все дай і дай...
А Фламінго ж тоді як? Чи проблема, Фламінго є, а от рожевої фарби бракує...
14.10.2025 08:33 Відповісти
+2
Томагавки зроблять непотрібними ракети-дрони Fire Point за мільярди доларів, тому у Зеленського зараз знову вибір своя кишеня чи оборона України!
14.10.2025 07:52 Відповісти
+2
піаніст , бери дві !
14.10.2025 08:01 Відповісти
а Баба Яга проти !
14.10.2025 07:46 Відповісти
Не зроблять.
14.10.2025 08:15 Відповісти
а шо тама гавкать ,Томагавки вже повинні бути в Нас
14.10.2025 07:48 Відповісти
А нахіба нам ті Томагавки, якщо в нас Фламінго є?! Мало того, їх ЗЕлупа вже тисячами випускає! Само казало! А воно тих Томагавків вчепилось. Все дай і дай...
А Фламінго ж тоді як? Чи проблема, Фламінго є, а от рожевої фарби бракує...
14.10.2025 08:33 Відповісти
Trump says he may send Tomahawk missiles to Ukraine
14.10.2025 07:52 Відповісти
or may not
14.10.2025 07:53 Відповісти
Що про них говорити? Годі вже, давайте передавайте
14.10.2025 07:57 Відповісти
- Давайте поговорим о прекрасном.
- Давайте.
- У вас глисты есть?
- Нет.
- Вот и прекрасно!
14.10.2025 09:35 Відповісти
⚡️США здивували новинкою - мобільна компактна пускова для Tomahawk.
14.10.2025 08:00 Відповісти
піаніст , бери дві !
14.10.2025 08:01 Відповісти
як один кацап тут говорив - з тазика будете запускати - це такій тазик
14.10.2025 08:08 Відповісти
за 4 года еще ни одну очередную вундерваффе не дали в количестве которая кардинально могла переломить ход войны. Почему сейчас будет по другому ?
14.10.2025 08:20 Відповісти
Цікаво, дуже цікаво ... по-факту будуть говорити про нескінченість цієї війни заради нескінченності влади ЛІДОРА!

Який ЛІДОР вправний в своєму бажанні воювати з сусідньою Помийкою до останнього українця ... навіть вправніше за лідорів ХАМАСУ, навіть яких таки нагнули на перемир'я!

ЛІДОР все робить заради виконання свого гасла - ХАЙ ЖИВЕ ВІЧНА ВІЙНА ЗАРАДИ МОЄЇ ВІЧНОЇ ВЛАДИ !

А що Україна? В Україна то таке ... витратний матеріал для ЛІДОРА та його ЗЕоточення.
14.10.2025 08:20 Відповісти
Поговорять
14.10.2025 08:28 Відповісти
Нє, ну якщо Трамп не забуде, що таке Томогавки, і матиме успіхи в грі в гольф, то може і продасть. Багато, штук з 5.
14.10.2025 08:31 Відповісти
Попустіться, ніхто нічого нікому не дасть...
14.10.2025 08:42 Відповісти
Запускати їх можна із залізничної платформи. От лише козлики для підтримки позбивати слід...
14.10.2025 08:54 Відповісти
Шоу для зебілів з нульовим результатом
14.10.2025 09:31 Відповісти
 
 