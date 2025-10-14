Трамп та Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk, - Axios

У п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорять постачання зброї Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, знайомих із плануванням.

Зокрема президенти обговорять, яку саме зброю слід передати Україні, та чи мають США поставити Україні, переломні за своїм значенням далекобійні ракети Tomahawk.

Зазначається, що Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

Axios пише, що якщо поставки відбудуться, ці ракети дозволять Україні проводити удари по цілях на території Росії.

