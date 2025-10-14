УКР
Ердоган може допомогти в урегулюванні війни Росії проти України, - Трамп

ердоган,трамп

Президента Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган є тим, кого поважає Путін, і він може відіграти роль у врегулюванні війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент  США Дональд Трамп під час спілкування на борту літака, яким повертався до США після візиту на Близький Схід.

"Ердоган може",  відповів президент США на запитання, чи можуть інші лідери, зокрема президент Туреччини, допомогти в урегулюванні війни Росії проти України.

За його словами, турецького лідера поважає Росія.

"Його поважає Путін. І він мій друг", - наголосив Трамп.

Та додав,  що ладнає тільки із сильними, а не зі слабкими. При цьому висловив переконання, що Ердоган і до нього ставиться добре.

"Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені, аби поговорити з ним. І я ніколи не зазнавав невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу ж", - додав Трамп.

Турция продолжает закупать газ, так как имеет долгосрочные соглашения и это является коммерчески выгодным решением для энергетической безопасности страны, особенно в преддверии зимы. Россия является основным поставщиком природного газа в Турцию, который поступает по таким газопроводам, как «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Турция является одним из крупнейших покупателей российской нефти.
Ипортирует из России товары, такие как продукты питания, текстиль, мебель, бытовая техника, фармацевтика и другие.
14.10.2025 07:21 Відповісти
Останнім часом у Ердогана такий вигляд що він сам собі і в сортирі не допоможе.
14.10.2025 07:29 Відповісти
Ердоган вже майже 4 роки допомагає зупинити війну. Це дуже досвідний миротворець. Тільки ж Нобелівську премію треба буде йому віддати.
14.10.2025 07:32 Відповісти
***** поважає Ердогана тільки за то що той не засцяв збити кацапський *****льот.
14.10.2025 08:09 Відповісти
Реджеп може. І на ікло дати ***** і на кракалигу його натягнути.
14.10.2025 08:11 Відповісти
Іван киває на Петра.
14.10.2025 08:25 Відповісти
Може допомогти, якщо злізе з російської нафто-газової голки та припине обходити санкції.
14.10.2025 09:05 Відповісти
 
 