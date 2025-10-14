Ердоган може допомогти в урегулюванні війни Росії проти України, - Трамп

Президента Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган є тим, кого поважає Путін, і він може відіграти роль у врегулюванні війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування на борту літака, яким повертався до США після візиту на Близький Схід.

"Ердоган може", відповів президент США на запитання, чи можуть інші лідери, зокрема президент Туреччини, допомогти в урегулюванні війни Росії проти України.

За його словами, турецького лідера поважає Росія.

"Його поважає Путін. І він мій друг", - наголосив Трамп.

Та додав, що ладнає тільки із сильними, а не зі слабкими. При цьому висловив переконання, що Ердоган і до нього ставиться добре.

"Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені, аби поговорити з ним. І я ніколи не зазнавав невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу ж", - додав Трамп.

