Эрдоган может помочь в урегулировании войны России против Украины, - Трамп
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является тем, кого уважает Путин, и он может сыграть роль в урегулировании войны против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения на борту самолета, которым возвращался в США после визита на Ближний Восток.
"Эрдоган может", ответил президент США на вопрос, могут ли другие лидеры, в частности президент Турции, помочь в урегулировании войны России против Украины.
По его словам, турецкого лидера уважает Россия.
"Его уважает Путин. И он мой друг", - подчеркнул Трамп.
И добавил, что ладит только с сильными, а не со слабыми. При этом выразил убеждение, что Эрдоган и к нему относится хорошо.
"Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не испытывал неудачи в том, чтобы решить их сразу же", - добавил Трамп.
Турция является одним из крупнейших покупателей российской нефти.
Ипортирует из России товары, такие как продукты питания, текстиль, мебель, бытовая техника, фармацевтика и другие.