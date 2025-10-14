Эрдоган может помочь в урегулировании войны России против Украины, - Трамп

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является тем, кого уважает Путин, и он может сыграть роль в урегулировании войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения на борту самолета, которым возвращался в США после визита на Ближний Восток.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Эрдоган может", ответил президент США на вопрос, могут ли другие лидеры, в частности президент Турции, помочь в урегулировании войны России против Украины.

По его словам, турецкого лидера уважает Россия.

"Его уважает Путин. И он мой друг", - подчеркнул Трамп.

И добавил, что ладит только с сильными, а не со слабыми. При этом выразил убеждение, что Эрдоган и к нему относится хорошо.

"Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не испытывал неудачи в том, чтобы решить их сразу же", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии призвали Трампа усилить давление на Путина для мира в Украине