РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9882 посетителя онлайн
Новости Прекращение войны
1 077 7

Эрдоган может помочь в урегулировании войны России против Украины, - Трамп

эрдоган,трамп

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является тем, кого уважает Путин, и он может сыграть роль в урегулировании войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения на борту самолета, которым возвращался в США после визита на Ближний Восток.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Эрдоган может", ответил президент США на вопрос, могут ли другие лидеры, в частности президент Турции, помочь в урегулировании войны России против Украины.

По его словам, турецкого лидера уважает Россия.

"Его уважает Путин. И он мой друг", - подчеркнул Трамп.

И добавил, что ладит только с сильными, а не со слабыми. При этом выразил убеждение, что Эрдоган и к нему относится хорошо.

"Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не испытывал неудачи в том, чтобы решить их сразу же", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии призвали Трампа усилить давление на Путина для мира в Украине

Автор: 

Эрдоган Реджеп Тайип (955) Трамп Дональд (6792) война в Украине (6506)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Турция продолжает закупать газ, так как имеет долгосрочные соглашения и это является коммерчески выгодным решением для энергетической безопасности страны, особенно в преддверии зимы. Россия является основным поставщиком природного газа в Турцию, который поступает по таким газопроводам, как «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Турция является одним из крупнейших покупателей российской нефти.
Ипортирует из России товары, такие как продукты питания, текстиль, мебель, бытовая техника, фармацевтика и другие.
показать весь комментарий
14.10.2025 07:21 Ответить
Останнім часом у Ердогана такий вигляд що він сам собі і в сортирі не допоможе.
показать весь комментарий
14.10.2025 07:29 Ответить
Ердоган вже майже 4 роки допомагає зупинити війну. Це дуже досвідний миротворець. Тільки ж Нобелівську премію треба буде йому віддати.
показать весь комментарий
14.10.2025 07:32 Ответить
***** поважає Ердогана тільки за то що той не засцяв збити кацапський *****льот.
показать весь комментарий
14.10.2025 08:09 Ответить
Реджеп може. І на ікло дати ***** і на кракалигу його натягнути.
показать весь комментарий
14.10.2025 08:11 Ответить
Іван киває на Петра.
показать весь комментарий
14.10.2025 08:25 Ответить
Може допомогти, якщо злізе з російської нафто-газової голки та припине обходити санкції.
показать весь комментарий
14.10.2025 09:05 Ответить
 
 