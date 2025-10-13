В Германии призвали Трампа усилить давление на Путина для мира в Украине

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призывает президента США Дональда Трампа после его успеха в посредничестве в войне в Секторе Газа усилить давление на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения российской агрессии в Украине.

На встрече с болгарским визави Георгом Георгиевым в Софии Вадефуль сказал, что Трамп "сделал решающий вклад в соглашение относительно Сектора Газы".

"И Германия призывает его продолжать свои усилия, чтобы добиться переговоров между Россией и Украиной", - заявил он.

Немецкий министр отметил, что правительство ФРГ возлагает "большие надежды на американскую администрацию, поскольку президент Трамп дал понять, что он заинтересован в достижении мирных договоренностей в разных уголках мира".

Вадефуль добавил, что "стоит приложить все усилия, чтобы осуществить новую попытку (запуска мирного процесса. - Ред.) в Украине сейчас, прежде чем там снова вспыхнут боевые действия в большем масштабе".

