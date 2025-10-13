Мерц надеется на помощь Трампа в вопросе завершения войны РФ против Украины: Если международное сообщество будет держаться вместе, это возможно

На мирном саммите относительно Сектора Газа в Египте канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен воспользоваться возможностью, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом, что они могут сделать вместе, чтобы положить конец войне России против Украины.

Заявление Мерца цитирует ntv, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не должны забывать, что война России против Украины продолжается уже три с половиной года, всего в нескольких часах полета от нас... Эта площадка (саммит по Сектору Газа. - Ред.) посылает сигнал: если международное сообщество будет держаться вместе, это возможно", - подчеркнул канцлер Германии.

Политик добавил, что для европейцев война РФ против Украины является самой большой угрозой для свободы.

"Я не хочу этого скрывать: мы также рассчитываем на постоянную поддержку Соединенных Штатов Америки. Так же, как они показали это в этом регионе, они должны показать это вместе с нами в Украине и против России", - сказал Мерц.

