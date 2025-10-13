УКР
Мерц сподівається на допомогу Трампа у питанні завершення війни РФ проти України: Якщо міжнародна спільнота буде триматися разом, це можливо

Мерц

На мирному саміті щодо Гази в Єгипті канцлер ФРН Фрідріх Мерц має намір скористатися можливістю, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом, що вони можуть зробити разом, щоб покласти край війні Росії проти України.

Заяву Мерца цитує ntv, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні забувати, що війна Росії проти України триває вже три з половиною роки, всього в декількох годинах польоту від нас... Цей майданчик (саміт щодо Гази, - ред.) посилає сигнал: якщо міжнародна спільнота буде триматися разом, це можливо", - наголосив канцлер Німеччини.

Політик додав, що для європейців війна РФ проти України є найбільшою загрозою для свободи.

"Я не хочу цього приховувати: ми також розраховуємо на постійну підтримку Сполучених Штатів Америки. Так само, як вони показали це в цьому регіоні, вони повинні показати це разом з нами в Україні і проти Росії",- сказав Мерц.

