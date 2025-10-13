У Німеччині закликали Трампа посилити тиск на Путіна для миру в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликає президента США Дональда Трампа після його успіху в посередництві у війні в Газі посилити тиск на очільника Кремля Володимира Путіна з метою припинення російської агресії в Україні.

На зустрічі з болгарським візаві Георгом Георгієвим у Софії Вадефуль сказав, що Трамп "зробив вирішальний внесок в угоду щодо сектору Гази".

"І Німеччина закликає його продовжувати свої зусилля, щоб домогтися переговорів між Росією й Україною", - заявив він.

Німецький міністр зауважив, що уряд ФРН покладає "великі сподівання на американську адміністрацію, оскільки президент Трамп дав зрозуміти, що він зацікавлений у досягненні мирних домовленостей у різних куточках світу".

Вадефуль додав, що "варто докласти всіх зусиль, щоб здійснити нову спробу (запуску мирного процесу - ред.) в Україні зараз, перш ніж там знову спалахнуть бойові дії в більшому масштабі".

