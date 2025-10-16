Трамп стал более благосклонен к Украине после саммита с Путиным на Аляске, - Politico

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине становится все более ощутимым и дает Киеву надежду на более жесткий подход Вашингтона к России с целью заставить ее сесть за стол переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

По данным источников издания, одной из причин смягчения отношения Трампа к Украине стала его встреча с Владимиром Путиным на Аляске.

Politico напоминает, что во время этого саммита американский президент устроил для российского лидера теплый прием, расстелив перед ним красную дорожку, несмотря на ежедневные военные преступления российской армии в Украине по приказу Кремля.

Российский диктатор покинул Анкоридж, не согласившись на перемирие, хотя Трамп во время совместной пресс-конференции утверждал, что Путин стремится спасти тысячи жизней.

Инсайдер из Республиканской партии отметил, что после встречи Путин не проявлял заботы о жизни гражданского населения в Украине, а продолжающиеся удары по гражданским объектам в значительной степени повлияли на изменение позиции Трампа:

"Трампу нужно было время, чтобы понять, кто на самом деле есть Путин".

По мнению инсайдера, на позицию Трампа также повлияло освещение саммита в СМИ, которые называли его "триумфом Путина".

Одновременно европейские лидеры, имеющие авторитет у Трампа, пытались урегулировать напряжение между американским и украинским президентами после острого спора в Овальном кабинете. Среди ключевых фигур в этом процессе он называет премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и советника Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла.

Инсайдер также отметил роль короля Великобритании Чарльза, который напомнил Трампу, что Украина - большая страна, что, по его мнению, "действительно изменило мнение Трампа об Украине".

В то же время украинский президент Владимир Зеленский активно работал над отношениями с Трампом и контролировал свои высказывания. Это позволило со временем наладить дружеские контакты, самая сердечная из которых состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, где Трамп похвалил украинского лидера как "храброго человека".