Трамп підтвердив розмову з Путіним: Буде тривалою

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що прямо зараз розмовляє з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз я розмовляю з Путіним. Розмова триває, вона довга. Я, як і Путін, повідомлю про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання", - додав Трамп.

