Новини Розмова Трампа та Путіна
3 841 21

Трамп підтвердив розмову з Путіним: Буде тривалою

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що прямо зараз розмовляє з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз я розмовляю з Путіним. Розмова триває, вона довга. Я, як і Путін, повідомлю про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп і Путін сьогодні ввечері проведуть телефонну розмову, - Axios

Розмова Трампа та Путіна 16 жовтня

Автор: 

путін володимир (24928) Трамп Дональд (7358)
+11
Мабуть після розмови гадаст другу ще 2 тиждня яки розтягнуться на три місяця.
16.10.2025 18:36 Відповісти
+11
рудий заліпить, шо це була пречудова розмова із ******
сюр...
16.10.2025 18:36 Відповісти
+10
Зеля может уже не ехать в США походу, хороший парень скажет я до НГ захвачу Донбасс и закончу войну, не надо санкции и томагавки
16.10.2025 18:49 Відповісти
Голубки будуть щебетати по телефону. Нарешті вони можуть поспілкуватись після такого довгого розлучення. Звісно розмова буде довгою..
16.10.2025 18:38 Відповісти
У путлєра туз в рукаві
16.10.2025 18:38 Відповісти
рудий скучив за ху"лом

щось давно не спілкувався
16.10.2025 18:39 Відповісти
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"???
16.10.2025 18:40 Відповісти
ПАдАШді, вАлоДЬЯ, я Шас в Твітну Шо с тАбой базарю... Ну десь приблизно так?
16.10.2025 18:42 Відповісти
шефф скажет своему холую что нужно говорить Зеленскому...
16.10.2025 18:50 Відповісти
..знову Трамп дає промаху!
16.10.2025 18:52 Відповісти
Пункт 1. Доклад.
Пункт 2. Слухати наступний план.
16.10.2025 18:54 Відповісти
Краснов.
16.10.2025 18:54 Відповісти
Якщо ця розмова буде в плюс Україні, буду підтримувати тих, кто хоче щоб сквер імені Трампа з'явився в Чернігові.)
16.10.2025 18:54 Відповісти
Краще перейменувати якийсь ринок, чи базар, бо по суті саме те.
16.10.2025 19:55 Відповісти
все будет о ни о чем
16.10.2025 18:58 Відповісти
наша песня хороша начинай спочатку і так по колу
16.10.2025 19:19 Відповісти
Сєкас по телефону у вашому віці буде тривалим, дуже тривалим.
16.10.2025 19:23 Відповісти
Черговий тривалий пісділс.
16.10.2025 19:26 Відповісти
Трамп, перед встречей с Зеленским, пройдёт инструктаж?
16.10.2025 19:32 Відповісти
"Розмова триває, вона довга." (с)

Невже ботоксний почав не з пєчєнєгів та половців, а від створення Всесвіту навколо московських боліт 13млрд років тому?
16.10.2025 19:34 Відповісти
Дожилися... Долю цивілізації вирішують садизм і деменція...
16.10.2025 19:54 Відповісти
 
 