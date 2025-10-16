3 841 21
Трамп підтвердив розмову з Путіним: Буде тривалою
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що прямо зараз розмовляє з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз я розмовляю з Путіним. Розмова триває, вона довга. Я, як і Путін, повідомлю про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання", - додав Трамп.
сюр...
щось давно не спілкувався
Пункт 2. Слухати наступний план.
Невже ботоксний почав не з пєчєнєгів та половців, а від створення Всесвіту навколо московських боліт 13млрд років тому?