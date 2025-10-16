УКР
Новини Розмова Трампа та Путіна Зустріч Трампа та Путіна
Трамп: Зустрінуся з Путіним у Будапешті, щоб покласти край "ганебній" війні між РФ та Україною

Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною... Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "ганебної" війни між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", - написав він.

Крім того, сторони, за словами Трампа, обговорили питання торгівлі між Росією та США після завершення війни. Наприкінці розмови вони домовилися про зустріч радників високого рівня наступного тижня. Американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо.

Американський президент також розповів, що Путін подякував першій леді США Меланії Трамп за її "участь у справах, пов’язаних із дітьми", і зазначив, що це співробітництво триватиме.

Путін також привітав Трампа та Сполучені Штати з "великим досягненням миру на Близькому Сході", яке, як зазначив російський лідер, "було мрією протягом століть".

Трамп заявив, що цей успіх, на його думку, допоможе у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Трамп і Путін зустрінуться в Будапешті щодо України

Угорщина (2536) путін володимир (24928) росія (68461) США (24532) Трамп Дональд (7358)
Топ коментарі
+37
От і кіздєц тамаГавкаВ
показати весь коментар
16.10.2025 20:24 Відповісти
+37
Ну це було зрозуміло с самого початку. Трапа водять як козла на мотузці. Біг по колу.
показати весь коментар
16.10.2025 20:26 Відповісти
+22
Поцілуємо друг дружку в дупу, Орбан свічку потримає, Зеле собачий хер традиційний замість Томагавків.
показати весь коментар
16.10.2025 20:26 Відповісти
Фуфло и *****.
показати весь коментар
16.10.2025 21:56 Відповісти
Только на одной из веток хотел пошутить что ***** опять поездит по ушам и опять предложит встретиться и попиз... поговорить. И тут ****))) Они на пару нелоха разводят. Ну и Европу тоже. Последние может все и понимают но сделать ничего не могут.
показати весь коментар
16.10.2025 22:04 Відповісти
Гіпнотичний вплив т. Пу та Трампа...
показати весь коментар
16.10.2025 22:23 Відповісти
Зустріч яка ні до чого не приведе.
Скоріше навіть пришвидшить надання Томагавків.....
показати весь коментар
16.10.2025 22:30 Відповісти
