Трамп: Зустрінуся з Путіним у Будапешті, щоб покласти край "ганебній" війні між РФ та Україною

Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною... Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "ганебної" війни між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підтвердив розмову з Путіним: Буде тривалою

Крім того, сторони, за словами Трампа, обговорили питання торгівлі між Росією та США після завершення війни. Наприкінці розмови вони домовилися про зустріч радників високого рівня наступного тижня. Американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо.

Американський президент також розповів, що Путін подякував першій леді США Меланії Трамп за її "участь у справах, пов’язаних із дітьми", і зазначив, що це співробітництво триватиме.

Путін також привітав Трампа та Сполучені Штати з "великим досягненням миру на Близькому Сході", яке, як зазначив російський лідер, "було мрією протягом століть".

Трамп заявив, що цей успіх, на його думку, допоможе у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Путін отримав на саміті з Трампом "те, що хотів"