РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8890 посетителей онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним Ракеты Tomahawk для Украины
4 267 44

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуации на поле боя в Украине, - Кремль

Путин и Трамп

В Кремле заявили, что вопрос потенциального предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk поднимался во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 16 октября.

Об этом сказал помощник диктатора РФ Юрий Ушаков, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Путин в разговоре с Трампом заявил, что возможная поставка ракет "Томагавк" нанесет существенный ущерб отношениям двух стран, не говоря уже о перспективах урегулирования в Украине", - утверждает он.

Также, говорит Ушаков, Путин рассказал Трампу, что войска РФ якобы полностью владеют "стратегической инициативой" по всей линии боевого соприкосновения, а "киевский режим прибегает к террористическим методам, на которые Россия вынуждена отвечать".

В Кремле добавили, что Будапешт как место встречи был предложен Трампом, диктатор РФ это поддержал, а разговор якобы состоялся по инициативе российской стороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Отличная новость для миролюбивых народов мира"

Ушаков

Что предшествовало?

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Встречусь с Путиным в Будапеште, чтобы положить конец "позорной" войне между РФ и Украиной

Автор: 

путин владимир (32300) Трамп Дональд (6805) Томагавк (37) война в Украине (6530)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
16.10.2025 21:38 Ответить
+10
Ага. Тому ***** вмовляло Тампона не давати їх Україні. Це просто цирк млять. ***** маже Тампону під носом салупою а Тампон розвісивши вуха облизується і дивиться закохано на *****
показать весь комментарий
16.10.2025 21:38 Ответить
+6
Значит кацапы сцутся.
показать весь комментарий
16.10.2025 21:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. Тому ***** вмовляло Тампона не давати їх Україні. Це просто цирк млять. ***** маже Тампону під носом салупою а Тампон розвісивши вуха облизується і дивиться закохано на *****
показать весь комментарий
16.10.2025 21:38 Ответить
Майже впевнена, що Трамп рекети давати не буде. Скаже, що його не так зрозуміли.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:11 Ответить
на жаль ваша правда
показать весь комментарий
16.10.2025 22:12 Ответить
В такому випадку Зеленський повинен сказати що без Тамагавків і іншої зброї мирної угоди і переговорів не буде. Так як зброя це єдина гарантія безпеки України. А також нехай повертають Україні ЯЗ.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:17 Ответить
Він і не збирався.
Це така гра - розводняк лошари. Наче вже ось -ось - і тут внезапно виявились нові обставини - подзвонив фуйло і попрохав про зустріч.
Тепер поки приготують червоні доріжки, оркестри з парадами, побалакають, потім пообіцяють щось, роз'їдуться - і все по новому колу.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:18 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2025 21:38 Ответить
Вболтав Трампа
показать весь комментарий
16.10.2025 21:38 Ответить
Значит кацапы сцутся.
показать весь комментарий
16.10.2025 21:38 Ответить
Поки Зеля або його наступник не зробить свою балістику, нічого не буде. А як полетить на Москву, потужно просреться не тількі Путін, но і Трамп з Орбаном та побіжуть домовлятись.
показать весь комментарий
16.10.2025 21:41 Ответить
Гундосий з дружками украв гроші на свою балістику.
показать весь комментарий
16.10.2025 21:47 Ответить
Будемо чекати. Квартал95 зробить потужну ракету, у формі того чим Лідар грав на піаніно - і як херакнуть по московії! Одні яй**я поскачуть!
показать весь комментарий
16.10.2025 21:52 Ответить
розмова нібито відбулася з ініціативи російської сторони Тепер все зрозуміло. Минулий раз перед самим запровадженням санкцій теж подзвонило ***** і вимагало зустрічі яка і відбулась на Алясці. Після цього ***** бомбив Київ, енегертику України і пішов в осінній наступ, поки Тампон кілька місяців ходив з замазаними гівном очима і щось бурмотіло про дедлайни
показать весь комментарий
16.10.2025 21:42 Ответить
Так. Фуйло бачить що наш Лідар випросить завтра ракети у Трампа - і вирішив випередити - подзвонив та сказав що згоден на припинення вогню - тільки не це - тільки не томагавки!
показать весь комментарий
16.10.2025 21:59 Ответить
Ну, якщо "нє ізмєнят сітуацію на полє боя", то фУлі тут суєтиЦя під клієнтом? Розслабся і...обтєкай.
показать весь комментарий
16.10.2025 21:42 Ответить
Не змінять - але й не послаблять - Трамп купився?
показать весь комментарий
16.10.2025 21:43 Ответить
Вже всьо. Вже не Томагавки, а міцні чоловічі поцілунки у центрі Європи.
показать весь комментарий
16.10.2025 21:44 Ответить
Та це зрозуміло . Але вони змінять ситуацію в тилу !!
показать весь комментарий
16.10.2025 21:44 Ответить
Путер Лох..Його думки нікому в світі нецікаві...В унітаз може сказати..З таким же успіхом..
показать весь комментарий
16.10.2025 21:45 Ответить
Рижий поплив від лестощів плєшивого до Меланії.
показать весь комментарий
16.10.2025 21:46 Ответить
Значить змінять !
показать весь комментарий
16.10.2025 21:54 Ответить
Рудий мудак запитував у *****, чи може він надати нам томагавки!?
Він ******** на всю голову!
Дивно було б , якби ***** йому дозволив це зробити.
показать весь комментарий
16.10.2025 21:57 Ответить
А скільки було ******** від челяді Трампа - шо він помінявся - от - от розродиться Томагавками - не тут то було - знову на бесіду до путлєра - біг по колу
показать весь комментарий
16.10.2025 21:57 Ответить
Чудово в такому випадку Трамп може їх передати Україні без ніяких побоювань
показать весь комментарий
16.10.2025 21:59 Ответить
Рудий скоріше патріоти москалям дасть чим нам томагавки.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:13 Ответить
100% даю ,что Трамп нагнул *****.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:00 Ответить
Та як же ж не змінять? Абрамси ж змінили. Потім Хаймарси, АТАСАМси, F-16. Кава в Ялті вже скоро.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:05 Ответить
Хаймарс зробили можливим наступ України у 2022, обвал фронту в Харкові і звільнення Херсону.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:24 Ответить
Интересно, "через куда" путин будет лететь в Будапешт ? Ну, потому что ясно, что Орбан его по ордеру МУС не арестует. Но что-то я сомневаюсь, что путяра смог бы полететь через Польшу или Румынию (про Украину - само понятно). По ходу, через Болгарию и Сербию . . .
Эх, посадить бы самолёт, да в наручнички . . .
показать весь комментарий
16.10.2025 22:07 Ответить
Це як з санкціями, які тільки на користь? То чого кремляді так репетують, наче їх ріжуть? Ну якщо не буде переваги, то най США дають ті ракети Україні - це ж буде перемогою "русскаго аружія"! Нє?
Чи щось жим-жим після атаки "томагавками" в конфлікті на Близькому Сході, коли ні С-300, ні аналагавнєтні С-400 були не при справах...
показать весь комментарий
16.10.2025 22:07 Ответить
А давай таки попробуємо, може змінять...
показать весь комментарий
16.10.2025 22:16 Ответить
А вот комменты Кремля о беседе шефа Путина с агентом Красновым-Трампом:

ый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения», - приводят российские СМИ слова Ушакова.

«Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира в Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», - сказал Ушаков.

По его словам, представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой саммита, который, как сообщил президент США, состоится в Будапеште. «Будапешт первым упомянул Трамп, и наш президент поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», - сказал Ушаков.

Телефонная беседа Трампа и Путина была «содержательной», заявил Ушаков: «Беседа была продолжительной. И продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной».

Президенты России и США в телефонном разговоре также затронули проблематику возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», рассказал журналистам Ушаков.

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», - сказал он.

Отвечая на вопрос, отложит ли Трамп решение по «Томагавкам» до анонсированной встречи с Путиным, Ушаков сказал, что американский президент намерен учесть соображения, высказанные Путиным в разговоре, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.

Дата встречи Путина и Трампа пока неизвестна, но выбрано место - Будапешт.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:18 Ответить
Обещают от 20 до 50 шт. Ну что они изменить могут? Вот если бы пару тысяч дали...
показать весь комментарий
16.10.2025 22:19 Ответить
Залишити Москву без води можуть. Є такий, знаєте, цікавий канал, а на ньому шлюзи...
показать весь комментарий
16.10.2025 22:33 Ответить
Это не военная цель, не разрешат.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:35 Ответить
Но мысль интересная...
показать весь комментарий
16.10.2025 22:36 Ответить
Поставте себе на місце трампа: це є як треба кохати путіна, що погоджуватись у восьмий чи дев'ятий раз бути публічно трахнутим. Просто уявіть, як трамп ганьбиться навіть перед респами...та трампу навіть в дзеркало після цього має бути соромно дивитись, але на які жертви не підеш заради коханого з росії
показать весь комментарий
16.10.2025 22:20 Ответить
Ми сильна абидимся.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:25 Ответить
Никто и не собирался эти томагавки давать. Игра, театр, представление.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:27 Ответить
Так хто ж томагавками стріляє по полю боя?
показать весь комментарий
16.10.2025 22:31 Ответить
Звичайно що не змінять, Україна цю війну вже виграла і без Томагавків, це лише пришвидшить закінчення війни знищенням сотень кацапів цими ракетами!
показать весь комментарий
16.10.2025 22:36 Ответить
Гаранты херовы
показать весь комментарий
16.10.2025 22:37 Ответить
Ну и ф чьом тагда праблема? Трамп - твой ход😂
показать весь комментарий
16.10.2025 23:00 Ответить
Подивимось, що томагавки скажуть путіну
показать весь комментарий
16.10.2025 23:00 Ответить
Чергова пустопорожня балаканина двох психічно неповноцінних суб'єктів.
показать весь комментарий
16.10.2025 23:06 Ответить
 
 