Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуации на поле боя в Украине, - Кремль

В Кремле заявили, что вопрос потенциального предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk поднимался во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 16 октября.

Об этом сказал помощник диктатора РФ Юрий Ушаков, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Путин в разговоре с Трампом заявил, что возможная поставка ракет "Томагавк" нанесет существенный ущерб отношениям двух стран, не говоря уже о перспективах урегулирования в Украине", - утверждает он.

Также, говорит Ушаков, Путин рассказал Трампу, что войска РФ якобы полностью владеют "стратегической инициативой" по всей линии боевого соприкосновения, а "киевский режим прибегает к террористическим методам, на которые Россия вынуждена отвечать".

В Кремле добавили, что Будапешт как место встречи был предложен Трампом, диктатор РФ это поддержал, а разговор якобы состоялся по инициативе российской стороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Отличная новость для миролюбивых народов мира"

Что предшествовало?

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Встречусь с Путиным в Будапеште, чтобы положить конец "позорной" войне между РФ и Украиной