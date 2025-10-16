Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуации на поле боя в Украине, - Кремль
В Кремле заявили, что вопрос потенциального предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk поднимался во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 16 октября.
Об этом сказал помощник диктатора РФ Юрий Ушаков, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Путин в разговоре с Трампом заявил, что возможная поставка ракет "Томагавк" нанесет существенный ущерб отношениям двух стран, не говоря уже о перспективах урегулирования в Украине", - утверждает он.
Также, говорит Ушаков, Путин рассказал Трампу, что войска РФ якобы полностью владеют "стратегической инициативой" по всей линии боевого соприкосновения, а "киевский режим прибегает к террористическим методам, на которые Россия вынуждена отвечать".
В Кремле добавили, что Будапешт как место встречи был предложен Трампом, диктатор РФ это поддержал, а разговор якобы состоялся по инициативе российской стороны.
Что предшествовало?
Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.
Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.
В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.
Це така гра - розводняк лошари. Наче вже ось -ось - і тут внезапно виявились нові обставини - подзвонив фуйло і попрохав про зустріч.
Тепер поки приготують червоні доріжки, оркестри з парадами, побалакають, потім пообіцяють щось, роз'їдуться - і все по новому колу.
Він ******** на всю голову!
Дивно було б , якби ***** йому дозволив це зробити.
Эх, посадить бы самолёт, да в наручнички . . .
Чи щось жим-жим після атаки "томагавками" в конфлікті на Близькому Сході, коли ні С-300, ні аналагавнєтні С-400 були не при справах...
ый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения», - приводят российские СМИ слова Ушакова.
«Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира в Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», - сказал Ушаков.
По его словам, представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой саммита, который, как сообщил президент США, состоится в Будапеште. «Будапешт первым упомянул Трамп, и наш президент поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», - сказал Ушаков.
Телефонная беседа Трампа и Путина была «содержательной», заявил Ушаков: «Беседа была продолжительной. И продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной».
Президенты России и США в телефонном разговоре также затронули проблематику возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», рассказал журналистам Ушаков.
«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», - сказал он.
Отвечая на вопрос, отложит ли Трамп решение по «Томагавкам» до анонсированной встречи с Путиным, Ушаков сказал, что американский президент намерен учесть соображения, высказанные Путиным в разговоре, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.
Дата встречи Путина и Трампа пока неизвестна, но выбрано место - Будапешт.