Обговорення можливого застосування Tomahawk змусило Путіна повернутися до діалогу зі США, - МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заявивши, що "навіть обговорення можливого застосування ракет Tomahawk змусило Путіна повернутися до діалогу зі США".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, Росія втратила стратегічну ініціативу на фронті й нині покладається лише на терор проти української енергосистеми.

"Тому зараз потрібні подальші рішучі кроки, які змусили б Путіна шукати шлях до завершення війни", — наголосив міністр.

