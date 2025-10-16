Обговорення можливого застосування Tomahawk змусило Путіна повернутися до діалогу зі США, - МЗС України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заявивши, що "навіть обговорення можливого застосування ракет Tomahawk змусило Путіна повернутися до діалогу зі США".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сибіги, Росія втратила стратегічну ініціативу на фронті й нині покладається лише на терор проти української енергосистеми.
"Тому зараз потрібні подальші рішучі кроки, які змусили б Путіна шукати шлях до завершення війни", — наголосив міністр.
Топ коментарі
+4 Андрій Лавриненко
показати весь коментар16.10.2025 23:07 Відповісти Посилання
+3 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.10.2025 23:07 Відповісти Посилання
+2 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.10.2025 23:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оманський же, має право «пешої ночі» із зеленським, а потім, першим щось відчебучити для дивних осіб із ЗМІ з монолохотрону?!?!
Вже всі поняли що мзс нічого не вирішує, тільки повторює темники завгоспа
абсолютно реалістично можливий сценарій - аналіз Портнікова твіту Трампа після сьогоднішньої ПРЕКРАСНОЇ розмови з хйлом- жах Аляски дубль-2 ?
Та ще й у Країні НАТО можлива зустріч дідів у друга Орбана - як підсудне хйло через які країни буде до Орбана добиратися?
А все іде само до цього - до зістрічі з ****** у Будапешті Трамп нічого не дасть. А там знов 2 тиждні. Знов баланда про зустріч з ЗЄ... До різдва нас будуть ******* і ніяких томагавків не буде.