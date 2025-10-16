УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
Обговорення можливого застосування Tomahawk змусило Путіна повернутися до діалогу зі США, - МЗС України

путін,трамп

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заявивши, що "навіть обговорення можливого застосування ракет Tomahawk змусило Путіна повернутися до діалогу зі США".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, Росія втратила стратегічну ініціативу на фронті й нині покладається лише на терор проти української енергосистеми.

"Тому зараз потрібні подальші рішучі кроки, які змусили б Путіна шукати шлях до завершення війни", — наголосив міністр.

Автор: 

путін володимир (24928) Трамп Дональд (7358) Сибіга Андрій (688)
+4
день бабака. все спочатку.
16.10.2025 23:07 Відповісти
+3
Ідіоти, чого ви радієте? ***** знову вас переграло
16.10.2025 23:07 Відповісти
+2
Вангування чи від розпачу в МЗС, це придумали???
Оманський же, має право «пешої ночі» із зеленським, а потім, першим щось відчебучити для дивних осіб із ЗМІ з монолохотрону?!?!
16.10.2025 23:00 Відповісти
Вангування чи від розпачу в МЗС, це придумали???
Оманський же, має право «пешої ночі» із зеленським, а потім, першим щось відчебучити для дивних осіб із ЗМІ з монолохотрону?!?!
16.10.2025 23:00 Відповісти
***** знов трампону по вухах поїзде, жаба буде лизати черевики обом а Україна стікати кров'ю. Ось і весь результат цієї дурної і безперспективної зустрічі.
16.10.2025 23:03 Відповісти
Вічно це працювати не буде....
16.10.2025 23:26 Відповісти
Вже поїздив. трумп сказав "нам самим томагавки нннада".
16.10.2025 23:52 Відповісти
якого плять діалогу ??? Ви подарували/даруєте терористу час... він буде знищувати енергетику України до морозів !!!!!
16.10.2025 23:06 Відповісти
Ідіоти, чого ви радієте? ***** знову вас переграло
16.10.2025 23:07 Відповісти
Трамп бесится угрожает анальными карами Путину -> Путин облизывает Трампа и обещает ему кисельные берега, сотрудничество и т.п. -> Трамп впадает в ейфорию -> Путин не оправдывает ожиданий -> повторить -> Трамп даёт Томагавки -> новая встреча после болезненных ударов Томагавками ...... и все по новой.
16.10.2025 23:32 Відповісти
день бабака. все спочатку.
16.10.2025 23:07 Відповісти
Все це муйня Потужна! Відрижка трешу.
Вже всі поняли що мзс нічого не вирішує, тільки повторює темники завгоспа
16.10.2025 23:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MN28l4abD2I

абсолютно реалістично можливий сценарій - аналіз Портнікова твіту Трампа після сьогоднішньої ПРЕКРАСНОЇ розмови з хйлом- жах Аляски дубль-2 ?
Та ще й у Країні НАТО можлива зустріч дідів у друга Орбана - як підсудне хйло через які країни буде до Орбана добиратися?
16.10.2025 23:28 Відповісти
От тілтки, якщо це так і залишиться тільки на словах, то ефект буде абсолютно зворотнім.

А все іде само до цього - до зістрічі з ****** у Будапешті Трамп нічого не дасть. А там знов 2 тиждні. Знов баланда про зустріч з ЗЄ... До різдва нас будуть ******* і ніяких томагавків не буде.
16.10.2025 23:44 Відповісти
Аляска - 2, тільки "доріжку" для хйла в" гості к Орбану"стелитимуть країни НАТО.
16.10.2025 23:44 Відповісти
хто небудь круги рахує в цьому цирку?
16.10.2025 23:50 Відповісти
16.10.2025 23:51 Відповісти
Нащо Трампу Будапешт? Гра у батіг і пряник триває | Вікно можливостей зачиняється | ПОРТНИКОВ- ГОВОРИТЬ Великий Львів
16.10.2025 23:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oSxcjx77Px0
16.10.2025 23:53 Відповісти
Нажаль знову рижого ішака буде путя чесати за вухом і знову день бабака…
16.10.2025 23:55 Відповісти
типу сьогодні Трамп у розмові підтримав ідею хйла на зустріч у Орбана ... Але два дні тому руде пабідітіль у 8ми війнах знову хвалив Орбана - то шо ТО було?
17.10.2025 00:10 Відповісти
 
 