Обсуждение возможного применения Tomahawk заставило Путина вернуться к диалогу с США, — МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, заявив, что "даже обсуждение возможного применения ракет Tomahawk заставило Путина вернуться к диалогу с США".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, Россия потеряла стратегическую инициативу на фронте и сейчас полагается лишь на террор против украинской энергосистемы.

"Поэтому сейчас нужны дальнейшие решительные шаги, которые заставили бы Путина искать путь к завершению войны", - подчеркнул министр.

