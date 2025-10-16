Обсуждение возможного применения Tomahawk заставило Путина вернуться к диалогу с США, — МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, заявив, что "даже обсуждение возможного применения ракет Tomahawk заставило Путина вернуться к диалогу с США".
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сибиги, Россия потеряла стратегическую инициативу на фронте и сейчас полагается лишь на террор против украинской энергосистемы.
"Поэтому сейчас нужны дальнейшие решительные шаги, которые заставили бы Путина искать путь к завершению войны", - подчеркнул министр.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оманський же, має право «пешої ночі» із зеленським, а потім, першим щось відчебучити для дивних осіб із ЗМІ з монолохотрону?!?!
Вже всі поняли що мзс нічого не вирішує, тільки повторює темники завгоспа