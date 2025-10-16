РУС
Обсуждение возможного применения Tomahawk заставило Путина вернуться к диалогу с США, — МИД Украины

путин,трамп

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, заявив, что "даже обсуждение возможного применения ракет Tomahawk заставило Путина вернуться к диалогу с США".

По словам Сибиги, Россия потеряла стратегическую инициативу на фронте и сейчас полагается лишь на террор против украинской энергосистемы.

"Поэтому сейчас нужны дальнейшие решительные шаги, которые заставили бы Путина искать путь к завершению войны", - подчеркнул министр.

путин владимир (32300) Трамп Дональд (6805) Сибига Андрей (678)
Вангування чи від розпачу в МЗС, це придумали???
Оманський же, має право «пешої ночі» із зеленським, а потім, першим щось відчебучити для дивних осіб із ЗМІ з монолохотрону?!?!
16.10.2025 23:00 Ответить
***** знов трампону по вухах поїзде, жаба буде лизати черевики обом а Україна стікати кров'ю. Ось і весь результат цієї дурної і безперспективної зустрічі.
16.10.2025 23:03 Ответить
якого плять діалогу ??? Ви подарували/даруєте терористу час... він буде знищувати енергетику України до морозів !!!!!
16.10.2025 23:06 Ответить
Ідіоти, чого ви радієте? ***** знову вас переграло
16.10.2025 23:07 Ответить
день бабака. все спочатку.
16.10.2025 23:07 Ответить
Все це муйня Потужна! Відрижка трешу.
Вже всі поняли що мзс нічого не вирішує, тільки повторює темники завгоспа
16.10.2025 23:13 Ответить
 
 