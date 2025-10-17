УКР
Україна підготувала для Трампа презентацію про використання Tomahawk проти РФ, - Reuters

томагавк

Делегація України підготувала для президента США Дональда Трампа презентацію щодо того, як ЗСУ планують використовувати далекобійні ракети Tomahawk проти РФ, і як це змінить хід війни.

Про це повідомив репортер Reuters Грем Слеттері із посиланням на високопоставлене джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Українська делегація підготувала для Трампа презентацію про те, як вони будуть використовувати ракети "Томагавк", якщо їх нададуть, і який вплив це матиме на хід війни", - пише він.

Журналіст додав, що презентація була підготовлена до того, як стало відомо про зустріч Дональда Трампа з Путіним Будапешті — це стало несподіванкою для української делегації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч з Путіним в Угорщині, - Axios

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова Трампа та Путіна послабила надії України отримати ракети Tomahawk, - The Guardian

США (24542) Трамп Дональд (7375) Томагавк (41) війна в Україні (6597)
Будуть мультики, старі як малі ******* таке
показати весь коментар
17.10.2025 18:55 Відповісти
ця презентація буде явно після презентації "сватів" )
показати весь коментар
17.10.2025 18:57 Відповісти
Трамп нічого хорошого для України не робив і не збирається робити.
показати весь коментар
17.10.2025 19:01 Відповісти
на жаль про трампа "горбатого - могила справить"
показати весь коментар
17.10.2025 19:02 Відповісти
Делегація йолупів.
показати весь коментар
17.10.2025 19:03 Відповісти
В PowerPoint?
показати весь коментар
17.10.2025 19:03 Відповісти
Трампу це сподобається
показати весь коментар
17.10.2025 19:03 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 19:04 Відповісти
Очікувано.Це було передбачено з першої потужної новини про ракету.Оскільки є великий досвід по сапсанам паляницям трембітам і якихось довгих нептунів чи куїв.
показати весь коментар
17.10.2025 19:12 Відповісти
Три підлодки та три есмінці - а як ті томагавки запускати. То тіки їб...ті українці вважають шо можна ізолентою, синьою, примотати до рзсв Град і запускати.
показати весь коментар
17.10.2025 19:05 Відповісти
Презентація це для нього надто складно. Треба було комікси замовити. Шоб одні картинки і мінімум тексту. І бажано їх зробити інтерактивними, щоб він погрався десь хвилин десять, всіх переміг і отримав нобєлівську премію + купу грошей.
показати весь коментар
17.10.2025 19:07 Відповісти
Вот что они подготовили

https://preview.redd.it/owbcozzsw8vf1.gif?width=320&format=mp4&s=5eadf70fe0f4de3096c50b0fe9432b6940305fe8
показати весь коментар
17.10.2025 19:07 Відповісти
Як ×уйло збирається добиратися до Будапешту, не будучи заарештованим по дорозі за ордером МКС? ЄС такі речі не ігнорує.
показати весь коментар
17.10.2025 19:08 Відповісти
 
 