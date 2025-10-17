Україна підготувала для Трампа презентацію про використання Tomahawk проти РФ, - Reuters

Делегація України підготувала для президента США Дональда Трампа презентацію щодо того, як ЗСУ планують використовувати далекобійні ракети Tomahawk проти РФ, і як це змінить хід війни.

Про це повідомив репортер Reuters Грем Слеттері із посиланням на високопоставлене джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Українська делегація підготувала для Трампа презентацію про те, як вони будуть використовувати ракети "Томагавк", якщо їх нададуть, і який вплив це матиме на хід війни", - пише він.

Журналіст додав, що презентація була підготовлена до того, як стало відомо про зустріч Дональда Трампа з Путіним Будапешті — це стало несподіванкою для української делегації.

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

