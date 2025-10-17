Розмова Трампа та Путіна послабила надії України отримати ракети Tomahawk, - The Guardian

Телефонний дзвінок Володимира Путіна Дональду Трампу 16 жовтня, схоже, підірвав надії України на отримання далекобійних крилатих ракет Tomahawk у той час, коли український президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для обговорення цього питання з лідером США.

Так, головний помічник Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін ініціював розмову з Трампом, під час якої російський лідер закликав свого американського колегу не поставляти Україні ракети "Томагавк" – зброю, яку Київ давно прагне отримати, щоб мати можливість бити на найбільшу відстань і досягати Москви.

Остання розмова Путіна й Трампа, яка тривала понад дві з половиною години, схоже, підірвала імпульс, який Зеленський створив у відносинах з главою Білого дому, і тепер американський лідер навряд чи проявить значну підтримку Україні перед зустріччю з Путіним, пише The Guardian.

"Зеленський, мабуть, рве на собі волосся. Сьогоднішня зустріч із Трампом тепер повністю затьмарена і витіснена зустріччю в Будапешті", - сказав Джон Форман, колишній британський аташе з питань оборони в Москві та Києві.

Видання зазначило, що Трамп також натякнув, що переговори між Путіним і Зеленським, можливо, доведеться провести в непрямому режимі, що суперечить давній меті Зеленського –– зустрітися з Путіним віч-на-віч, щоб покласти край війні.

Раніше, коли Трамп здавався готовим схилитися на бік Києва та його європейських союзників, дзвінок від диктатора РФ часто супроводжувався раптовим пом'якшенням тону американського лідера щодо Москви.

