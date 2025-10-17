УКР
Розмова Трампа та Путіна послабила надії України отримати ракети Tomahawk, - The Guardian

Переговори Трампа і Путіна

Телефонний дзвінок Володимира Путіна Дональду Трампу 16 жовтня, схоже, підірвав надії України на отримання далекобійних крилатих ракет Tomahawk у той час, коли український президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для обговорення цього питання з лідером США.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Так, головний помічник Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін ініціював розмову з Трампом, під час якої російський лідер закликав свого американського колегу не поставляти Україні ракети "Томагавк" – зброю, яку Київ давно прагне отримати, щоб мати можливість бити на найбільшу відстань і досягати Москви.

Остання розмова Путіна й Трампа, яка тривала понад дві з половиною години, схоже, підірвала імпульс, який Зеленський створив у відносинах з главою Білого дому, і тепер американський лідер навряд чи проявить значну підтримку Україні перед зустріччю з Путіним, пише  The Guardian.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер правопопулістів Британії Фарадж: Путін – "дуже поганий хлопець"

"Зеленський, мабуть, рве на собі волосся. Сьогоднішня зустріч із Трампом тепер повністю затьмарена і витіснена зустріччю в Будапешті", - сказав Джон Форман, колишній британський аташе з питань оборони в Москві та Києві.

Видання зазначило, що Трамп також натякнув, що переговори між Путіним і Зеленським, можливо, доведеться провести в непрямому режимі, що суперечить давній меті Зеленського –– зустрітися з Путіним віч-на-віч, щоб покласти край війні.

Раніше, коли Трамп здавався готовим схилитися на бік Києва та його європейських союзників, дзвінок від диктатора РФ часто супроводжувався раптовим пом'якшенням тону американського лідера щодо Москви.

Читайте також: Трамп пообіцяв "зустрітися з Путіним за два тижні" та заявив, що "Томагавки потрібні США"

Так надії і так не було. Ну не може агент щось зробити без дозволу куратора, тільки трохи поп....ть
показати весь коментар
17.10.2025 17:29 Відповісти
ну в нас же є фламінго , нептуни, сапсани, так жеж !?
показати весь коментар
17.10.2025 17:32 Відповісти
Послабила? - обнулила
показати весь коментар
17.10.2025 17:34 Відповісти
«Ловкость рук и никакого мошенничества» )))

все і затіяно трампоном і пуйлом для того щоб не надати ..
показати весь коментар
17.10.2025 17:34 Відповісти
тепер знову всі надії на таураси ))
показати весь коментар
17.10.2025 17:34 Відповісти
На гарантії безпеки й коаліцію охочих. Або можна взагалі піти до витоків і сподіватися на пекельні санкції.
показати весь коментар
17.10.2025 17:42 Відповісти
а ще глибше тільки "готуємось на шашлики"
показати весь коментар
17.10.2025 18:09 Відповісти
Виглядає все так, що ***** просто треба фізично знищити. Бо ця шняга з двома тижнями і нескінченими зустрічами може тривати вічно.

Думаю, Малюку треба починати підготовчі заходи.
показати весь коментар
17.10.2025 17:34 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 18:15 Відповісти
у нас Фламінго є , нам Трампогавки на хрен не треба !
показати весь коментар
17.10.2025 17:36 Відповісти
один агент кремля трампон робить вигляд що хоче надати далекобійну зброю

другий агент кремля Оманська Гнида імітує виробництво далекобійної зброї

сюр
показати весь коментар
17.10.2025 17:36 Відповісти
ну ничего, западные сми найдут выход, сейчас придумают новую вундервафлю и будут ее хвалить месяцами )
показати весь коментар
17.10.2025 17:36 Відповісти
Вони вже придумали чудову вундервафлю і хвалять її майже 4 роки)
показати весь коментар
17.10.2025 17:44 Відповісти
Через 2-3 недели они встретятся, это уже будет ноябрь, он ему опять что то наобещает и скажет - Дональд, я в прошлый раз обещал тебе Донбасс, но честное слово, мне вот совсем чуть-чуть времени не хватило что бы Донецкую область догрызть, дай мне еще, 50 или 30 дней, а там уж и НГ наступит, а после рождество, людям будет не до нас, так и протянем до весны.
показати весь коментар
17.10.2025 17:39 Відповісти
це неочікувана новина ? Поки у Трампа дах їздить у різні боки, залежно з якого боку в мізках проснулася вранці з ним деменція , та залежно від рейтингування та тиску своїх же пратійців, то добре, що поки що не ультраправі типу Венса рулять.
показати весь коментар
17.10.2025 17:43 Відповісти
Так воно і так ясно що Україна це розмінна монета між великими дядями
показати весь коментар
17.10.2025 17:43 Відповісти
Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны рассказал Financial Times что Пентагон с 2022-го года купил 202 ракеты Томагавк и уже потратил 124 на хуситов и Иран. И что они нужны самой Америке чтобы наносить удары по территории Венесуэлы. Сдается с самого начала это был блеф.
показати весь коментар
17.10.2025 17:43 Відповісти
А ничего, что у США есть ещё больше 4-х (четырёх) тысяч ракет "Томагавк"?
Трамп ******** с большой буквы и ждёт не дождётся когда можно будет замутить с ****** какую нибудь торговую сделку на лярды баксов.
показати весь коментар
17.10.2025 17:50 Відповісти
Считая с 80-х произведено больше 7 тысяч. Неизвестно сколько использовано и сколько сохранилось.
показати весь коментар
17.10.2025 17:56 Відповісти
Надії були лише у дурнів.
показати весь коментар
17.10.2025 17:46 Відповісти
Та шо вы все - запад то, запад сё... Своё надо иметь, или будут иметь нас!
показати весь коментар
17.10.2025 17:51 Відповісти
Як ви всі вже заїбали....
Поверніть мені світ що був до 2013.
показати весь коментар
17.10.2025 17:56 Відповісти
Нащо нам ті "устарєвшиє" Томагавки, коли у нас є вундервафля Зеленського-Міндіча-Штіпермана, яка називається Фламінго? Не треба вимагати від американців ті Томагавки, треба вимагати від ********* піздабола, щоб воно хоч раз відповіло за свою брехню, або такі да, показало насправді ті Фламінго, про які воно варнякало не кліпнувши оком ще місяць тому. Ці ****** воші настільки ахєрєлі, що вважають за можливе тупо срати в очі мудрому наріду, навіть не збираючись геть нічого виконували. ЗЕлупа, дай зі своїми Міндічами-Штіперманами відповідь - нащо нам Томагавки, якщо ти казав що ми виготовляємо по 7 ракет Фламінго в день з дальністю в 2 рази більше ніж у Томагавка та з БК в 2 рази більшим ніж у Томагавка?
показати весь коментар
17.10.2025 17:57 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 18:09 Відповісти
Трамп баклан, понти закінчилися, дрищ у тамагавка....
показати весь коментар
17.10.2025 18:12 Відповісти
Ніякий *** їх і не збирався давати
показати весь коментар
17.10.2025 18:32 Відповісти
Гадаю що томагавки ніхто надавати і не збирався , це була банальна американсько українська іпсошка , з метою натиснути на ***** . І якщо в мацькві так занервували , то - схоже вона спрацювала .

Це по суті той самий - орєшнік , яким ***** погрожував нам , вимагаючи капітуляції . В мене мовляв - 100 тис арєшніків , якщо не погодитеся на мої умови - я вас ними розстріляю .
До речі і фламінго з тієї ж опери , мовляв - ти поц мацковський давай вмикай заднюю , бо закидаємо фламінгами .!!
показати весь коментар
17.10.2025 18:58 Відповісти
 
 