Разговор Трампа и Путина ослабил надежды Украины получить ракеты Tomahawk, - The Guardian

Переговоры Трампа и Путина

Телефонный звонок Владимира Путина Дональду Трампу 16 октября, похоже, подорвал надежды Украины на получение дальнобойных крылатых ракет Tomahawk в то время, когда украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для обсуждения этого вопроса с лидером США.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Так, главный помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин инициировал разговор с Трампом, во время которого российский лидер призвал своего американского коллегу не поставлять Украине ракеты "Томагавк" - оружие, которое Киев давно стремится получить, чтобы иметь возможность бить на самое большое расстояние и достигать Москвы.

Последний разговор Путина и Трампа, который длился более двух с половиной часов, похоже, подорвал импульс, который Зеленский создал в отношениях с главой Белого дома, и теперь американский лидер вряд ли проявит значительную поддержку Украине перед встречей с Путиным, пишет The Guardian.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидер правопопулистов Британии Фарадж: Путин - "очень плохой парень"

"Зеленский, видимо, рвет на себе волосы. Сегодняшняя встреча с Трампом теперь полностью затенена и вытеснена встречей в Будапеште", - сказал Джон Форман, бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве и Киеве.

Издание отметило, что Трамп также намекнул, что переговоры между Путиным и Зеленским, возможно, придется провести в непрямом режиме, что противоречит давней цели Зеленского - встретиться с Путиным лицом к лицу, чтобы положить конец войне.

Ранее, когда Трамп казался готовым склониться на сторону Киева и его европейских союзников, звонок от диктатора РФ часто сопровождался внезапным смягчением тона американского лидера в отношении Москвы.

Читайте также: Трамп пообещал "встретиться с Путиным через две недели" и заявил, что "Томагавки нужны США"

путин владимир (32309) Трамп Дональд (6822) Томагавк (40)
Так надії і так не було. Ну не може агент щось зробити без дозволу куратора, тільки трохи поп....ть
показать весь комментарий
17.10.2025 17:29 Ответить
ну в нас же є фламінго , нептуни, сапсани, так жеж !?
показать весь комментарий
17.10.2025 17:32 Ответить
Послабила? - обнулила
показать весь комментарий
17.10.2025 17:34 Ответить
«Ловкость рук и никакого мошенничества» )))

все і затіяно трампоном і пуйлом для того щоб не надати ..
показать весь комментарий
17.10.2025 17:34 Ответить
тепер знову всі надії на таураси ))
показать весь комментарий
17.10.2025 17:34 Ответить
На гарантії безпеки й коаліцію охочих. Або можна взагалі піти до витоків і сподіватися на пекельні санкції.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:42 Ответить
Виглядає все так, що ***** просто треба фізично знищити. Бо ця шняга з двома тижнями і нескінченими зустрічами може тривати вічно.

Думаю, Малюку треба починати підготовчі заходи.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:34 Ответить
у нас Фламінго є , нам Трампогавки на хрен не треба !
показать весь комментарий
17.10.2025 17:36 Ответить
один агент кремля трампон робить вигляд що хоче надати далекобійну зброю

другий агент кремля Оманська Гнида імітує виробництво далекобійної зброї

сюр
показать весь комментарий
17.10.2025 17:36 Ответить
ну ничего, западные сми найдут выход, сейчас придумают новую вундервафлю и будут ее хвалить месяцами )
показать весь комментарий
17.10.2025 17:36 Ответить
Вони вже придумали чудову вундервафлю і хвалять її майже 4 роки)
показать весь комментарий
17.10.2025 17:44 Ответить
Через 2-3 недели они встретятся, это уже будет ноябрь, он ему опять что то наобещает и скажет - Дональд, я в прошлый раз обещал тебе Донбасс, но честное слово, мне вот совсем чуть-чуть времени не хватило что бы Донецкую область догрызть, дай мне еще, 50 или 30 дней, а там уж и НГ наступит, а после рождество, людям будет не до нас, так и протянем до весны.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:39 Ответить
це неочікувана новина ? Поки у Трампа дах їздить у різні боки, залежно з якого боку в мізках проснулася вранці з ним деменція , та залежно від рейтингування та тиску своїх же пратійців, то добре, що поки що не ультраправі типу Венса рулять.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:43 Ответить
Так воно і так ясно що Україна це розмінна монета між великими дядями
показать весь комментарий
17.10.2025 17:43 Ответить
Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны рассказал Financial Times что Пентагон с 2022-го года купил 202 ракеты Томагавк и уже потратил 124 на хуситов и Иран. И что они нужны самой Америке чтобы наносить удары по территории Венесуэлы. Сдается с самого начала это был блеф.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:43 Ответить
А ничего, что у США есть ещё больше 4-х (четырёх) тысяч ракет "Томагавк"?
Трамп ******** с большой буквы и ждёт не дождётся когда можно будет замутить с ****** какую нибудь торговую сделку на лярды баксов.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:50 Ответить
Считая с 80-х произведено больше 7 тысяч. Неизвестно сколько использовано и сколько сохранилось.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:56 Ответить
Надії були лише у дурнів.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:46 Ответить
Та шо вы все - запад то, запад сё... Своё надо иметь, или будут иметь нас!
показать весь комментарий
17.10.2025 17:51 Ответить
Як ви всі вже заїбали....
Поверніть мені світ що був до 2013.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:56 Ответить
Нащо нам ті "устарєвшиє" Томагавки, коли у нас є вундервафля Зеленського-Міндіча-Штіпермана, яка називається Фламінго? Не треба вимагати від американців ті Томагавки, треба вимагати від ********* піздабола, щоб воно хоч раз відповіло за свою брехню, або такі да, показало насправді ті Фламінго, про які воно варнякало не кліпнувши оком ще місяць тому. Ці ****** воші настільки ахєрєлі, що вважають за можливе тупо срати в очі мудрому наріду, навіть не збираючись геть нічого виконували. ЗЕлупа, дай зі своїми Міндічами-Штіперманами відповідь - нащо нам Томагавки, якщо ти казав що ми виготовляємо по 7 ракет Фламінго в день з дальністю в 2 рази більше ніж у Томагавка та з БК в 2 рази більшим ніж у Томагавка?
показать весь комментарий
17.10.2025 17:57 Ответить
 
 