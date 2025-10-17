Разговор Трампа и Путина ослабил надежды Украины получить ракеты Tomahawk, - The Guardian

Телефонный звонок Владимира Путина Дональду Трампу 16 октября, похоже, подорвал надежды Украины на получение дальнобойных крылатых ракет Tomahawk в то время, когда украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для обсуждения этого вопроса с лидером США.

Так, главный помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин инициировал разговор с Трампом, во время которого российский лидер призвал своего американского коллегу не поставлять Украине ракеты "Томагавк" - оружие, которое Киев давно стремится получить, чтобы иметь возможность бить на самое большое расстояние и достигать Москвы.

Последний разговор Путина и Трампа, который длился более двух с половиной часов, похоже, подорвал импульс, который Зеленский создал в отношениях с главой Белого дома, и теперь американский лидер вряд ли проявит значительную поддержку Украине перед встречей с Путиным, пишет The Guardian.

"Зеленский, видимо, рвет на себе волосы. Сегодняшняя встреча с Трампом теперь полностью затенена и вытеснена встречей в Будапеште", - сказал Джон Форман, бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве и Киеве.

Издание отметило, что Трамп также намекнул, что переговоры между Путиным и Зеленским, возможно, придется провести в непрямом режиме, что противоречит давней цели Зеленского - встретиться с Путиным лицом к лицу, чтобы положить конец войне.

Ранее, когда Трамп казался готовым склониться на сторону Киева и его европейских союзников, звонок от диктатора РФ часто сопровождался внезапным смягчением тона американского лидера в отношении Москвы.

