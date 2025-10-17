Трамп пообещал "встретиться с Путиным через две недели" и заявил, что "Томагавки нужны США"

Фото: Leon Neal / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже через две недели. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами 16 октября.

"Примерно в течение двух недель, достаточно быстро. Марко Рубио скоро встретится со своим коллегой, Лавровым. Они вскоре определят время и место", - сказал Трамп.

Он отметил, что Путин и Зеленский "не ладят", поэтому встречу между ними сложно организовать.

"Мы можем сделать что-то отдельно, но на равных условиях... Их отношения ужасны, это что-то невероятное", - заявил Трамп.

Президент США уточнил, что встреча с Путиным на Аляске "заложила основу" для перемирия, а саму войну он "унаследовал от Байдена" и хочет завершить ее "не для США, а для Европы".

"Европа хочет положить конец войне в Украине, но не в состоянии этого сделать. Я в состоянии это сделать. Я думаю, что мы добьемся успеха", - подчеркнул Трамп.

В то же время он вспомнил о поставках Украине ракет "Томагавк". "Я сказал Путину: "Вы не против, если я передам несколько тысяч ракет вашим оппонентам?" Ему эта идея не понравилась", - добавил американский лидер.

"Томагавки" - это жестокое оружие. Это жестокое, наступательное, невероятно разрушительное оружие. Никто не хочет, чтобы в них стреляли "Томагавками", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также заявил, что не исключает новых санкций против России, но, по его словам, сейчас "может быть не лучшее время" для их введения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

В пятницу, 17 октября, Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

