8 599 89

Трамп пообещал "встретиться с Путиным через две недели" и заявил, что "Томагавки нужны США"

Трамп после переговоров с Путиным по украинскому вопросу
Фото: Leon Neal / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже через две недели. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами 16 октября.

"Примерно в течение двух недель, достаточно быстро. Марко Рубио скоро встретится со своим коллегой, Лавровым. Они вскоре определят время и место", - сказал Трамп.

Он отметил, что Путин и Зеленский "не ладят", поэтому встречу между ними сложно организовать.

"Мы можем сделать что-то отдельно, но на равных условиях... Их отношения ужасны, это что-то невероятное", - заявил Трамп.

Президент США уточнил, что встреча с Путиным на Аляске "заложила основу" для перемирия, а саму войну он "унаследовал от Байдена" и хочет завершить ее "не для США, а для Европы".

"Европа хочет положить конец войне в Украине, но не в состоянии этого сделать. Я в состоянии это сделать. Я думаю, что мы добьемся успеха", - подчеркнул Трамп.

В то же время он вспомнил о поставках Украине ракет "Томагавк". "Я сказал Путину: "Вы не против, если я передам несколько тысяч ракет вашим оппонентам?" Ему эта идея не понравилась", - добавил американский лидер.

"Томагавки" - это жестокое оружие. Это жестокое, наступательное, невероятно разрушительное оружие. Никто не хочет, чтобы в них стреляли "Томагавками", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также заявил, что не исключает новых санкций против России, но, по его словам, сейчас "может быть не лучшее время" для их введения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

В пятницу, 17 октября, Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский Владимир путин владимир Трамп Дональд война в Украине
Топ комментарии
+56
у нас є своя міжконтинентальна балаболістична ракета "Піздун"
17.10.2025 00:37
+48
ТРАМП - це найбільше перемога путіна за всі часи КГБ та ФСБ.
17.10.2025 01:06
+27
дежавю
17.10.2025 00:27
дежавю
17.10.2025 00:27
Все, перемикач увімкнувася іншим полюсом, пішла " дружба" із карло- пу...
17.10.2025 00:45
ТРАМП - це найбільше перемога путіна за всі часи КГБ та ФСБ.
17.10.2025 01:06
Трамп - наш слоняра!
17.10.2025 06:56
Trump too weak or two week?
17.10.2025 00:30
17.10.2025 02:02
Прийдеться українцям купити ракети у Кіма.
Нова міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї «Хвасон-20»
17.10.2025 00:36
у нас є своя міжконтинентальна балаболістична ракета "Піздун"
17.10.2025 00:37
"Pосіяни пишуть, що перше бойове застосування ракети "Фламінго" було надзвичайно успішним - точним потужним ударом знищено унікальний підрозділ deep strike Касьянова.
У москві вже два тижні свято - ніхто їм на голову не прилітає."
У москві вже два тижні свято - ніхто їм на голову не прилітає."
17.10.2025 00:45
Харош муть розводити.
Ніякого віськового значення " удари по куполу кремля" не мали, крім обговорення у коментарях.
А от службове розслідування проти Касянова і його родини, щодо можливих махінації у кругових схемах закупівель дронів за дежбюджетні гроші, почалося задовго до " фламінго" у фізбуці
Касянова.
" Розумний" Касянов вирішиш через фізбук " пресанути" Міндічем, як " баш на баш". Ви мене не чіпаєте, я не толочу воду у ступі.
А люди всі збережені, служать у бойових підрозділах, літаки збираються, нічого не пропало.
17.10.2025 00:52
"люди всі збережені, служать у бойових підрозділах, літаки збираються, нічого не пропало"

Зуб даєш, ****** іспанський?))
Сам своїми очима по телемарафону все бачив?🤡
17.10.2025 01:22
Не просто П..здун, а великий, або довгий П..здун.
17.10.2025 00:51
"Нам теж потрібні «Томагавки» для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Тож вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже хороші. Але вони нам теж потрібні", - заявив Трамп під час спілкування зі ЗМІ.
17.10.2025 03:17
Так якого ху балаболив про можливу передачу таких ракет Україні?!
показать весь комментарий
17.10.2025 08:09
17.10.2025 00:38
А ти все людожерів рекламуєш...
17.10.2025 00:39
Говорили-балакали, всралися і заплакали! Так це ж уже було, упродовж 9 місяців!
17.10.2025 00:36
17.10.2025 02:04
I дiйсно, санкцii iм - до однiеi дупи: мiстечкових тугрикiв ще вистачае на "Бояру".
17.10.2025 06:32
Это школа Соломона Кляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад...
17.10.2025 00:36
дурний унітазний йоржик в черговий раз дав задню .
17.10.2025 00:36
"Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову...".
Знову "два тижні"...
Знову "два тижні"...
17.10.2025 00:36
Ніхто нічого не дасть і небуде ніяких санцій. Одним совом - пі@ар
17.10.2025 00:37
Наший Вова діда не переконає,я хоч і порохобот але завтра бажаю Зеленському удачі.
показать весь комментарий
17.10.2025 00:38
Успіху у чому?
У протиранні вже недосяжних томагавків від власної слини?

Фламіндічі ж теж недосяжні десь на базах США, судячи з усього.
17.10.2025 00:42
Ніякого успіху не очікується,не дарма першим в США поїхав єрмак.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:32
Все, кинатомагавков не будет, расходимся, опять две недели...
17.10.2025 00:43
А нафіга ті томагавки потрібні? Нагадайте, скільки потужних фламінгів виробляється на добу, сім, чи вже більше? Котрі за ттх значно кращі за томагавки.
показать весь комментарий
17.10.2025 00:43
"Європа хоче покласти край війні в Україні, але не в змозі цього зробити. Я в змозі це зробити. -ХЕР ТО ПРАВДА.3,14ЗДУНИ І ТОРГАШІ, А ЩЕ ПРОРАШИСТСЬКІ ХОЛУЇ ВІЙНИ НЕ ЗАКІНЧУЮТЬ.ВСЕ.ЩО РОБИТЬ АМЕРИКАНСЬКЕ КУЙЛО.ТАК ЦЕ Є СПІВУЧАСНИКОМ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І ПОСІБНИКОМ У РАШИСТСЬКОМУ ГЕНОЦИДІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ....
17.10.2025 00:43
А при Байдені таке було ?
показать весь комментарий
17.10.2025 00:44
При Байдені штучно підтримували життя пацієнта, але й не лікували.
При Трампі регулярно перекривають кисень.
Пацієнт вже навіть згадав лікаря у заповіті (рідкоземи)!
Але перспективи на покращення в обох випадках не існує
17.10.2025 08:32
ой , ай а як же 🤡 зеленський ?! ...в нього рейтінгу вже зовсім ніт ...ну нічого, він вже тренується автолітаризмом розмахувати ..
показать весь комментарий
17.10.2025 00:45
Як багато тут типу гумористів. Здалеку. І дуже здалеку
17.10.2025 01:56
У нього тоалітаризм не виріс..
17.10.2025 07:26
Дулась, дулась рижа мильна бульбашка і лопнула.
17.10.2025 00:46
От же трясця його матері, але ж ніхто подібного не очікував
17.10.2025 00:49
Ви не проти, якщо я передам кілька тисяч ракет вашим опонентам? - це звучить, як звичайний шантаж, якщо ти проти і хочеш зберегти свою пику, то погоджуйся на мої умови, або передам ракети.
17.10.2025 00:49
Трамп пообіцяв "зустрітися з Путіним за два тижні" та заявив, що "Томагавки потрібні США" Джерело: https://censor.net/ua/n3580147

" ... Ми всє-такі мудрєєм год от года
А Томагавкі нам самім тєпєрь нужни !
Оні - богатство нашєго народа
Хотя, немного продаєм і для войни..." (с)
17.10.2025 01:03
терористу путлєру сподобалась Аляска. Знову американські солдати будуть повзати перед ним навколішках, а він буде сцяти на них прямо з трапу літака і все це буде під гучні оплески кацапів з расєє на соловей ТВ. Куди котиться цей цивілізований світ ??? (((
17.10.2025 01:10
Яка Аляска. Зараз кровавий

ВБИВЦА ЇДЕ В ЕВРОПУ ‼️‼️‼️
17.10.2025 01:57 Ответить
А що ви хтiли вiд обох опущенцiв...ЗЫ... там ще й третiй до голубкiв миру кривих зеркал хилиться, мовляв його краiна - це краiна миру всих часiв та народiв, - На свому мадярському хуралi так заявив.
показать весь комментарий
17.10.2025 06:35 Ответить
Два тижні, плять!

(перепрошую: крім матюччя, на думку більше ніц не спадає. )
17.10.2025 01:12 Ответить
Водночас він згадав про постачання Україні ракет "Томагавк". "Я сказав Путіну: "Ви не проти, якщо я передам кілька тисяч ракет вашим опонентам?" Йому ця ідея не сподобалася", - додав американський лідер.



"Томагавки" - це жорстока зброя. Це жорстока, наступальна, неймовірно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб у них стріляли "Томагавками", - наголосив глава Білого дому.

А нікого не дивує, що назва статті, трохи ******?
17.10.2025 01:16 Ответить
А какаяразніца? Все рівно ніхто не знає, що в голові у Трампа і що він хотів сказати.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:36 Ответить
У ТАКО тільки задня передача.
17.10.2025 01:26 Ответить
Як передбачувано
Він реально на гачку в Путіна
17.10.2025 01:27 Ответить
Я чомусь вірю , що томагавки будуть , ***** після Будапешту через тиждень закидає Україну ракетами і дронами, а через 3-4 тижні буде удар томагавками по ключовим або ключовому військовому підприємству
17.10.2025 01:31 Ответить
Не знаю насчет томагавков и когда, но мне тоже почему то верится кажется, что рано или поздно у нас появятся дальнобойные ракеты... надежда, как говорят, умирает последней.
17.10.2025 03:23 Ответить
Міндіч менеджер кім чен зе нашептав
17.10.2025 08:30 Ответить
Шо, опять ??? це ж було вже
17.10.2025 01:37 Ответить
17.10.2025 01:56 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2025 02:07 Ответить
Угу...
17.10.2025 06:38 Ответить
77 п'ятниць на неділі, або як отримати вказівку куратора. Рудий козел.
17.10.2025 02:07 Ответить
а то что Украина держит удары КАЖДЫЙ день ,,кинжалами,, и ,,эскандерами,, это ххххня ????(((( трамп длб КОНЧЕННЫЙ !!!
17.10.2025 02:21 Ответить
17.10.2025 02:27 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2025 02:32 Ответить
Джон Болтон, який обіймав посаду радника з національної безпеки Трампа під час його першого терміну, а згодом став жорстким критиком президента, постане перед судом за федеральними обвинуваченнями у незаконній передачі секретної інформації.

Відповідаючи на питання журналістів про свою реакцію на обвинувачення щодо Болтона, Трамп сказав, що його колишній помічник - «поганий хлопець».

У заяві Джон Болтона, яку цитує телекомпанія CBS, йдеться, що обвинувачення відображають «інтенсивні зусилля Трампа залякати своїх опонентів».

Як це нагадує мені старий анекдот із СРСР:

Чоловік на заводі сказав, що Брежнєв дурень.

Йому дали 25 років.

Він обурюється:- Але за образу ж тільки штраф передбачений!

КГБ відповідає:- За образу - так, а за розголошення державної таємниці дають більше.
17.10.2025 02:44 Ответить
Потрібно терміново робити свою ЯЗ. І чим скоріше тим більше українців залишиться жити на цій землі а можливо і не лише українців а людей взагалі.
показать весь комментарий
17.10.2025 02:47 Ответить
Так і на фламінгі запустити прямо на красну площу
17.10.2025 05:04 Ответить
Що ж на нього є у КДБ що він так витанцьовує?
17.10.2025 03:15 Ответить
Як варіант, у старого деменційника зʼявилося нове «прибуткове» хобі: замість реалізації іменної сувенірної кріпити - утилізація прострочених Томагавків за гроші платників податків.
17.10.2025 03:37 Ответить
17.10.2025 04:43 Ответить
Такого стану i трам.ездол набув, або на сонцi перележав, або стояв бiля освiтлювального лiхтара, для наступного дубля, коли його фотали на першу шпарину жовтоi преси, як мрiйливого голубка миру.
17.10.2025 06:21 Ответить
ЗЫ... Це якщо без його триндежа.
17.10.2025 06:23 Ответить
Млдь знову два тижні і знову "не дам"
17.10.2025 05:03 Ответить
Будапештський меморандум 2.0. Слідкуйте за руками. У Краснова нове завдання.З Янелохом все порішали?
17.10.2025 05:25 Ответить
Приїхали(
17.10.2025 06:15 Ответить
Прiсь ейбочки, токсикоман якийсь, а не рудий ... Йому подобаеться занюхувати памперси хутi.
17.10.2025 06:16 Ответить
Я не розумію того хайпу з Томагаками ,це просо пустий "базар".Ніхто навіть не каже де 3500 ракет Ерам які були обіцяні тому 2,5 місяці тому.
17.10.2025 06:34 Ответить
Я вам нічєго нє должен! Я должєн только папє Фреду і мамє Мері Енн
17.10.2025 07:03 Ответить
...Томагаків Україні не буде!!!
17.10.2025 07:06 Ответить
Томчгавки, чи Тамагочі? 🤔 З його ьеменцією вім може просто плутати.
17.10.2025 07:08 Ответить
По всьому виходить, що Трамп так і продовжує мстити Зеленському за імпічмент, і пох, що страждатиме саме Україна.
Навіщо він так гучно обіцяв томагавки і інші ...гавки аж до фонду перемоги України?
Все просто, щоб вкотре опистити тих хто йому ще здатен вірити і впершу чергу Зеленського, який готувався до однієї теми зустрічі, а тепер за кілька годин до зустрічі з Трампом має готуватись геть до іншого, що точно його роздратує і виведе з себе, як будь яку людину яку розвели на весь світ.
Це навіть не жорстокість, це цинізм в найогидніший його формі, яким трамп опанував на всі 1000%, не відчуваючі наскільки це огидно і брудно.
Зараз Зеленському не позаздриш. Прийдеться усвідомити, що тільки в Україні, хоча вже і тут під великим питанням це твердження, хтось цікавиться його його баченням подій.
Нажаль.
За все розмпоачуємось ми всі і Україна(
При всьому цьому бажаю Зеленському справжнього дипломатично хисту, терпіння, витримки, розуму і відповідальності високого рівня за кожне ним сказане слово.
Не знаю, чи можна щось змінити, але дай Боже, щоб він був переконливим у всьому і зміг перемогти цинізм Трампа, достукавшись до його серця(чи є воно в нього хто зна).
17.10.2025 07:13 Ответить
Трампу бажаю такогож безжалісного врозуміння з небес, яке настільки розширить його кругозор, що він не зможе більше миритися з власною гординєю🙏🙏🙏
17.10.2025 07:15 Ответить
Дуже схожі ті "Томагавки" на "Абрамси". По пи@добольству. "Ось абрамси я-як прибудуть, я-як переможемо", " найвеличніший дипломат усіх часів і народів поговорив з Трампом, той ось-ось томагавки дасть, кацапи ховайтеся під стіл, ура і слава торчку найвеличнішому, таки переконав рудого поца, що значить - талант переговорщика!". А на вихлопі - той же пшик після гучних заяв і надування щік. Різниця тільки в тому, що "Абрамси" таки були американцями поставлені, а потім за наказом Єрмака перемелені у степах Херсонщини, разом з другою технікою, а "Томагавки" навіть зі Штатів не виїхали. Та й не збиралися. Зате скільи відосиків записано!
17.10.2025 07:21 Ответить
"Томагавки" нам самим нужны". (с.) Ну, конечно - для запугивания наркоторговцев из Юж.Америки.
17.10.2025 07:36 Ответить
А що тут дивного?Начальник Білого дурдому нікого не здивував, він як завжди - старий, виживший з розуму ідіот, який на другий день забуває, про що кукурікав вчора. Всі заяви старого пирдуна Трампидла - звичайний пердь в калюжу, не більше. А реально - рудий ідіот давно, ще з минулої каденції, лежить під фюрером свинорейху ****** і гучно йому ********.
17.10.2025 07:42 Ответить
Коли кімченін відвантажує ракети московитам, чомусь у Трампа ніяких дозволів не запитують.
17.10.2025 07:44 Ответить
Короче путін відмінив поставки томагавків
17.10.2025 07:45 Ответить
Так Трамп ніколи і не збирався постачати Україні ракети "Томагавк".
17.10.2025 07:53 Ответить
А він тільки на словах обіцяв їх поставку. Його слова і заяви вже не сприймаються всерйоз.
17.10.2025 08:16 Ответить
Та шо там говорити. Рудий в суді навіть Штормі Деніелс не впізнавав, а тут якісь Томагавки.
17.10.2025 08:10 Ответить
За неделю западные сми : Украина получит от 20 до 50 ракет.
Украина уже получила ракеты.

А сколько всяких обосраных экспертов рассказывали как это переломит ход войны
17.10.2025 08:36 Ответить
Вот так вот!а зелёная кваква губень раскатала!
17.10.2025 08:37 Ответить
 
 