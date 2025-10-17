УКР
Трамп пообіцяв "зустрітися з Путіним за два тижні" та заявив, що "Томагавки потрібні США"

Трамп після переговорів з Путіним з українського питання
Фото: Leon Neal / Getty Images

Американський президент Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже за два тижні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування з журналістами 16 жовтня.

"Приблизно протягом двох тижнів, досить швидко. Марко Рубіо скоро зустрінеться зі своїм колегою, Лавровим. Вони незабаром визначать час і місце", — сказав Трамп.

Він зазначив, що Путін і Зеленський "не ладнають", тому зустріч між ними складно організувати.

"Ми можемо зробити щось окремо, але на рівних умовах... Їхні стосунки жахливі, це щось неймовірне", — заявив Трамп.

Президент США уточнив, що зустріч із Путіним на Алясці "заклала основу" для перемир’я, а саму війну він "успадкував від Байдена" і хоче завершити її "не для США, а для Європи".

"Європа хоче покласти край війні в Україні, але не в змозі цього зробити. Я в змозі це зробити. Я думаю, що ми досягнемо успіху", — наголосив Трамп.

Водночас він згадав про постачання Україні ракет "Томагавк". "Я сказав Путіну: "Ви не проти, якщо я передам кілька тисяч ракет вашим опонентам?" Йому ця ідея не сподобалася", — додав американський лідер.

"Томагавки" — це жорстока зброя. Це жорстока, наступальна, неймовірно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб у них стріляли "Томагавками", — наголосив глава Білого дому. 

Трамп також заявив, що не виключає нових санкцій проти Росії, але, за його словами, зараз "може бути не найкращий час" для їхнього запровадження.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

У п'ятницю, 17 жовтня, Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським

Зеленський Володимир (25830) путін володимир (24928) Трамп Дональд (7358) війна в Україні (6597)
