Лидер правопопулистов Великобритании Фарадж: Путин - "очень плохой парень"
Лидер партии правых популистов Reform UK Великобритании Найджел Фарадж назвал российского диктатора Владимира Путина "очень плохим парнем" после обвинений в том, что он "мягкий" в отношении России.
Его цитирует The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Британского политика, ранее говорившего, что восхищается Путиным, часто упрекают в слишком мягком отношении к России, которая развязала полномасштабную войну против Украины.
Комментируя это, Фарадж заявил: "Очевидно, что Путин не является рациональным человеком. Представление о том, что я - мягкий в этом вопросе, просто бессмысленно".
Назвав Путина "очень плохим парнем", Фарадж также добавил, что ранее надеялся на способность президента США Дональда Трампа повлиять на российского правителя.
"Я действительно надеялся, что Трамп укротит Путина, что будет достигнут какой-то компромисс, как это недавно произошло с Газой и Израилем. Очевидно, что этого не произойдет", - сказал он.
Лидер правопопулистской партии также поддержал сбивание российских самолетов, которые входят в воздушное пространство НАТО, и использование замороженных российских активов для помощи Украине.
Он сказал, что замороженные российские активы следует использовать для предоставления займов Украине, "если они были получены незаконным путем".
Фарадж добавил, что в случае прекращения огня он мог бы поддержать присутствие британских войск в Украине в составе миротворческих сил ООН, если станет премьер-министром.
В то же время, Фарадж повторил аргументы, что "бесконечная экспансия НАТО и Европейского Союза на восток" способствовала решению Путина вторгнуться в Украину.
не плутай ліберально-демократичні ідеали з ЛІВАЦЬКИМИ
Яскравий приклад з Австралії подружка хйла бувша голова МЗС Кнайсль ( анок хйлом на весіллі всі знають) - ось де зараз
У серпні 2023 року з'явилися повідомлення, що вона оселилася (рівень проживання) в селі Петрушово (Ryazan Oblast, Росія).
Вона створила і керує аналітичним центром "GORKI" в Санкт-Петербурзі.
Вона заявляла про бажання переїхати до Росії на постійне проживання.
Підсумок
Те, що ліберальні цінності обливають брудом - не випадковість, а ознака кризи довіри і спрощеного мислення у час глобальної турбулентності.
Але історично такі хвилі вже були - після них демократія повертала авторитет, бо саме вона, зрештою, єдина форма, що дозволяє суспільству самокоригуватись.