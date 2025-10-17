РУС
Лидер правопопулистов Великобритании Фарадж: Путин - "очень плохой парень"

Лидер партии правых популистов Великобритании Найджел Фарадж

Лидер партии правых популистов Reform UK Великобритании Найджел Фарадж назвал российского диктатора Владимира Путина "очень плохим парнем" после обвинений в том, что он "мягкий" в отношении России.

Его цитирует The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Британского политика, ранее говорившего, что восхищается Путиным, часто упрекают в слишком мягком отношении к России, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

Комментируя это, Фарадж заявил: "Очевидно, что Путин не является рациональным человеком. Представление о том, что я - мягкий в этом вопросе, просто бессмысленно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия поддерживает мирные усилия Трампа, но скептически настроена относительно ответа на них Путина, - представитель правительства Майер

Назвав Путина "очень плохим парнем", Фарадж также добавил, что ранее надеялся на способность президента США Дональда Трампа повлиять на российского правителя.

"Я действительно надеялся, что Трамп укротит Путина, что будет достигнут какой-то компромисс, как это недавно произошло с Газой и Израилем. Очевидно, что этого не произойдет", - сказал он.

Лидер правопопулистской партии также поддержал сбивание российских самолетов, которые входят в воздушное пространство НАТО, и использование замороженных российских активов для помощи Украине.

Он сказал, что замороженные российские активы следует использовать для предоставления займов Украине, "если они были получены незаконным путем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин решил усилить атаки на Украину, потому что Трамп бездействует, - Bloomberg

Фарадж добавил, что в случае прекращения огня он мог бы поддержать присутствие британских войск в Украине в составе миротворческих сил ООН, если станет премьер-министром.

В то же время, Фарадж повторил аргументы, что "бесконечная экспансия НАТО и Европейского Союза на восток" способствовала решению Путина вторгнуться в Украину.

Великобритания (5166) путин владимир (32309) война в Украине (6545)
+6
17.10.2025 17:04 Ответить
+1
Следующая правящая партия Британии. Любители мигрантов везде терпят фиаско.
17.10.2025 17:15 Ответить
+1
Лівацька чи права = ультра екстремальні абсолютно шкідливо страшне котрих годують такі тирани як хйло.
не плутай ліберально-демократичні ідеали з ЛІВАЦЬКИМИ

Яскравий приклад з Австралії подружка хйла бувша голова МЗС Кнайсль ( анок хйлом на весіллі всі знають) - ось де зараз

У серпні 2023 року з'явилися повідомлення, що вона оселилася (рівень проживання) в селі Петрушово (Ryazan Oblast, Росія).

Вона створила і керує аналітичним центром "GORKI" в Санкт-Петербурзі.

Вона заявляла про бажання переїхати до Росії на постійне проживання.
17.10.2025 17:27 Ответить
17.10.2025 17:04 Ответить
Оприділися - лідер! - а то сім мішків вовни і всі неповні
17.10.2025 17:12 Ответить
Следующая правящая партия Британии. Любители мигрантов везде терпят фиаско.
17.10.2025 17:15 Ответить
Я бы даже сказал "гандон". Не побоюсь этого слова.
17.10.2025 17:16 Ответить
Українською буде ху....ло
17.10.2025 17:30 Ответить
Очень плохой.. Вот эта вошь, которую занесло в историю, и она, соответственно своим насекомым мозгам рулит...
17.10.2025 17:19 Ответить
Цензор, не повторюй за ліваками. Годі вже називати адекватних тверезомислячих людей "правопопулістами" і "праворадікалами". За цими людьми - майбутнє. Лівацька ідеологія, суттю якої є самознищення, відходить у минуле.
17.10.2025 17:20 Ответить
Лівацька чи права = ультра екстремальні абсолютно шкідливо страшне котрих годують такі тирани як хйло.
не плутай ліберально-демократичні ідеали з ЛІВАЦЬКИМИ

Яскравий приклад з Австралії подружка хйла бувша голова МЗС Кнайсль ( анок хйлом на весіллі всі знають) - ось де зараз

У серпні 2023 року з'явилися повідомлення, що вона оселилася (рівень проживання) в селі Петрушово (Ryazan Oblast, Росія).

Вона створила і керує аналітичним центром "GORKI" в Санкт-Петербурзі.

Вона заявляла про бажання переїхати до Росії на постійне проживання.
17.10.2025 17:27 Ответить
Австралии)
17.10.2025 17:29 Ответить
Австрії звичайно ж
17.10.2025 17:36 Ответить
Ти десь у правих бачив не узурпаторів з прибічниками демократичних перевиборів ? Біда у США що ліберальна система влади дала тріщину на лінії протистояння ЛИШЕ двох партійних радикальних лініях , без розмаїття з коаліціями різних помірних течій у політиці...
17.10.2025 17:31 Ответить
ось короткий висновок не

Підсумок

Те, що ліберальні цінності обливають брудом - не випадковість, а ознака кризи довіри і спрощеного мислення у час глобальної турбулентності.

Але історично такі хвилі вже були - після них демократія повертала авторитет, бо саме вона, зрештою, єдина форма, що дозволяє суспільству самокоригуватись.
17.10.2025 17:37 Ответить
Причем получат большинство без всяких коалиций. Фаррадж обещает отправить всех Аладдинов обратно в Африку.

17.10.2025 17:23 Ответить
 
 