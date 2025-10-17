УКР
1 152 17

Лідер правопопулістів Британії Фарадж: Путін – "дуже поганий хлопець"

Лідер партії правих популістів Великої Британії Найджел Фарадж

Лідер партії правих популістів Reform UK Великої Британії Найджел Фарадж назвав російського диктатора Володимира Путіна "дуже поганим хлопцем" після звинувачень у тому, що він "м'який" щодо Росії.

Його цитує The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Британському політику, який раніше говорив, що захоплюється Путіним, часто закидають надто м'яке ставлення щодо Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України.

Коментуючи це, Фарадж заявив: "Очевидно, що Путін не є раціональною людиною. Уявлення про те, що я м'який у цьому питанні, просто безглузде".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підготовка до зустрічі Путіна з Трампом у Будапешті "триває на повну швидкість", - Орбан

Назвавши Путіна "дуже поганим хлопцем", Фарадж також додав, що раніше сподівався на здатність президента США Дональда Трампа вплинути на російського правителя.

"Я дійсно сподівався, що Трамп приборкає Путіна, що буде досягнуто якогось компромісу, як це нещодавно сталося з Газою та Ізраїлем. Очевидно, що цього не станеться", - сказав він.

Лідер правопопулістської партії також підтримав збиття російських літаків, які входять у повітряний простір НАТО, та використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Він сказав, що заморожені російські активи слід використовувати для надання позик Україні, "якщо вони були отримані незаконним шляхом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вирішив посилити атаки на Україну, бо Трамп не діє, - Bloomberg

Фарадж додав, що в разі припинення вогню він міг би підтримати присутність британських військ в Україні в складі миротворчих сил ООН, якщо стане прем'єр-міністром.

Водночас Фарадж повторив аргументи, що "нескінченна експансія НАТО і Європейського Союзу на схід" сприяла рішенню Путіна вторгнутися в Україну.

