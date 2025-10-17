Лідер правопопулістів Британії Фарадж: Путін – "дуже поганий хлопець"
Лідер партії правих популістів Reform UK Великої Британії Найджел Фарадж назвав російського диктатора Володимира Путіна "дуже поганим хлопцем" після звинувачень у тому, що він "м'який" щодо Росії.
Його цитує The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Британському політику, який раніше говорив, що захоплюється Путіним, часто закидають надто м'яке ставлення щодо Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України.
Коментуючи це, Фарадж заявив: "Очевидно, що Путін не є раціональною людиною. Уявлення про те, що я м'який у цьому питанні, просто безглузде".
Назвавши Путіна "дуже поганим хлопцем", Фарадж також додав, що раніше сподівався на здатність президента США Дональда Трампа вплинути на російського правителя.
"Я дійсно сподівався, що Трамп приборкає Путіна, що буде досягнуто якогось компромісу, як це нещодавно сталося з Газою та Ізраїлем. Очевидно, що цього не станеться", - сказав він.
Лідер правопопулістської партії також підтримав збиття російських літаків, які входять у повітряний простір НАТО, та використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
Він сказав, що заморожені російські активи слід використовувати для надання позик Україні, "якщо вони були отримані незаконним шляхом".
Фарадж додав, що в разі припинення вогню він міг би підтримати присутність британських військ в Україні в складі миротворчих сил ООН, якщо стане прем'єр-міністром.
Водночас Фарадж повторив аргументи, що "нескінченна експансія НАТО і Європейського Союзу на схід" сприяла рішенню Путіна вторгнутися в Україну.
не плутай ліберально-демократичні ідеали з ЛІВАЦЬКИМИ
Яскравий приклад з Австралії подружка хйла бувша голова МЗС Кнайсль ( анок хйлом на весіллі всі знають) - ось де зараз
У серпні 2023 року з'явилися повідомлення, що вона оселилася (рівень проживання) в селі Петрушово (Ryazan Oblast, Росія).
Вона створила і керує аналітичним центром "GORKI" в Санкт-Петербурзі.
Вона заявляла про бажання переїхати до Росії на постійне проживання.
Підсумок
Те, що ліберальні цінності обливають брудом - не випадковість, а ознака кризи довіри і спрощеного мислення у час глобальної турбулентності.
Але історично такі хвилі вже були - після них демократія повертала авторитет, бо саме вона, зрештою, єдина форма, що дозволяє суспільству самокоригуватись.
---------------------------------------------
Демократія - це влада БІЛЬШОСТІ. А по факту, влада переважного числа країн Заходу спрямована на задоволення потреб МЕНШОСТІ - купки збоченців та девіантів обох статей, а також мігрантів, результатом чого є поступове самознищення цих країн. Там вже немає демократії.