2 380 26

Путін вирішив посилити атаки на Україну, бо Трамп не діє, - Bloomberg

Путін вирішив посилити атаки на Україну

Російський диктатор Володимир Путін дійшов висновку, що військова ескалація - це найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на його умовах, а президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось для зміцнення оборони Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це кажуть особи, близькі до Кремля

Так, зазначається, що з моменту зустрічі лідерів США та РФ в Анкориджі та після відхилення президентом України Володимиром Зеленським вимоги Путіна щодо відмови від територій на сході України, російські війська вже посилили свої атаки на військові та цивільні цілі в Україні.

За слова джерел, Путін має намір продовжувати атакувати енергетичні мережі та іншу інфраструктуру України. Також вони додали, що переговори на Алясці переконали Путіна в тому, що Трамп не зацікавлений у втручанні в конфлікт.

У відповідь на посилення агресії РФ Трамп висловив цього тижня невдоволення підходом Путіна і запропонував ідею посилення санкцій проти Москви та її союзників, щоб перекрити Росії доходи від нафти. Але водночас він наполягає на тому, щоб європейські союзники Києва вжили жорстких заходів, перш ніж США зроблять будь-які кроки.

Також Трамп закликав країни G7 запровадити мита проти Китаю та Індії як покарання за закупівлю російського газу. Європейський Союз також обговорює новий пакет санкцій і планує прискорити відмову від російського СПГ.

Нещодавня тактика Москви підкреслює, наскільки ознаки стриманості з боку США надихають Кремль, який продовжує війну на виснаження з метою змусити Україну піти на поступки. Російські чиновники вважають, що така стратегія потенційно підриває обороноздатність Києва, а також формує ґрунт для майбутніх переговорів.

Видання зазначає, що в Анкориджі Путін запропонував зупинити вогонь і заморозити лінію фронту на півдні України, якщо Київ погодиться поступитися частиною території у двох областях на сході. Раніше він вимагав від України обмежити чисельність ЗСУ і відмовитися від прагнення вступу до НАТО.

Близькі до Кремля особи зазначили, що оскільки Україна відхилила ці умови, тому Путін вважає, що це виправдовує його ескалацію.

Також джерела видання зазначили, що Путін продовжуватиме брати участь у будь-якому діалозі зі США, але і надалі робитиме те, що відповідає його інтересам.

Старший науковий співробітник Центру нових євразійських стратегій Микола Петров наголосив, що Путін прагне до зими домогтися якихось видимих перемог, але поки що зазнає невдач на полі бою: "Тому він вдається до ядерного шантажу і психологічного тиску, включаючи масовані бомбардування".

Топ коментарі
+7
Смішно читати нібито авторитетні медіа типу Блумберг, що ***** після зустрічі з Трампоном вирішив продовжити бити по будинках та енергетиці.
Так нібито в 2022 - 24 це робив хтось інший, а не той таки *****.
показати весь коментар
20.09.2025 21:50 Відповісти
+6
Посилив - бо він вже наробив тих Шахедів ***** хмару а немає чим в"їбати по татарах - де вони їх клепають - розширяються - робітників з усього світу звозять
показати весь коментар
20.09.2025 21:48 Відповісти
+4
Трамп не має часу на дурниці.
Він ще не всім розповів, що #уйло назвав його "генієм".
показати весь коментар
20.09.2025 21:48 Відповісти
Трамп не має часу на дурниці.
Він ще не всім розповів, що #уйло назвав його "генієм".
показати весь коментар
20.09.2025 21:48 Відповісти
Без букви "е" і замість "є" і "м" - тільки "й"!
показати весь коментар
20.09.2025 21:59 Відповісти
Це точно
показати весь коментар
20.09.2025 22:23 Відповісти
Посилив - бо він вже наробив тих Шахедів ***** хмару а немає чим в"їбати по татарах - де вони їх клепають - розширяються - робітників з усього світу звозять
показати весь коментар
20.09.2025 21:48 Відповісти
Теж не бачу ніякого зв'язку з Трампом. Посилив тому що зміг.
показати весь коментар
20.09.2025 22:06 Відповісти
Теж не бачу ніякого зв'язку з Трампом.
З критичним мисленням як,слабенько?Трамп міг би дати далекобійні ракети,якими можна було вжахнути по цих заводах,але не дають,щоб не дай боже по кацах не вдарили.
показати весь коментар
20.09.2025 23:18 Відповісти
Як це не діє? Він ліва рука *****! Їбашить на користь московії не знаючи втоми..
показати весь коментар
20.09.2025 21:49 Відповісти
Важко пригадати часи, коли Америка була такою "величною", як при трампі.
показати весь коментар
20.09.2025 21:49 Відповісти
Ніколи !!!
А українці, "Країну мрій" від Зеленського, пам'ятатимуть ще довго.
показати весь коментар
20.09.2025 21:57 Відповісти
Придушила б цю падаль..
показати весь коментар
20.09.2025 22:08 Відповісти
Смішно читати нібито авторитетні медіа типу Блумберг, що ***** після зустрічі з Трампоном вирішив продовжити бити по будинках та енергетиці.
Так нібито в 2022 - 24 це робив хтось інший, а не той таки *****.
показати весь коментар
20.09.2025 21:50 Відповісти
Трампон правильно називається Трампадло.
показати весь коментар
20.09.2025 22:38 Відповісти
У генератора случайных фраз много шо не действует, типа удивили.
показати весь коментар
20.09.2025 21:53 Відповісти
Так що трампон, що зеля - то оби два генератори випадкових фраз..
показати весь коментар
20.09.2025 22:09 Відповісти
трамп ніби заявив про повернення в Афганістан. Ще один недолугий прояв "величі".
показати весь коментар
20.09.2025 22:00 Відповісти
Трамп хоче повернутись не в Афганістан, а на колишню авіабазу США в Афгані, яку безкоштовно віддали талібам.
показати весь коментар
20.09.2025 22:57 Відповісти
"Агент краснов піднажми" натякає пупкін
показати весь коментар
20.09.2025 22:07 Відповісти
Щодо Трампа - тру.
Щодо посилення - ***** та залякування.

Кацапи, як можуть, так і ********.
І шахеди з ракетами виробляють теж не силою бажань *****.
показати весь коментар
20.09.2025 22:21 Відповісти
краще б вже Америкою керував штучний інтелект ніж руде чмо...
показати весь коментар
20.09.2025 22:30 Відповісти
100%)) я від ШІ навіть зі своїми таблами розібралась бистріш, ніж дільничій))
показати весь коментар
20.09.2025 23:18 Відповісти
Занепокоєні, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
показати весь коментар
20.09.2025 22:31 Відповісти
Чому так званий "https://www.dw.com/uk/kitaj-opriludniv-tekst-mirnogo-planu-sodo-vijni-v-ukraini/a-64806146 Мирний план" Китаю, опублікований на сайті МЗС КНР ще далекого 24 лютого 2023 року, що містив 12 принципів, які, на переконання авторів, мали сприяти закінченню війни пітьми проти України, включаючи припинення вогню та заморозку бойових дій на лінії бойового зіткнення, врешті авторами був відкликаний й зник із сайту-джерела?
Та тому що до влади в Америці прийшов вірний "актив" ***** Тромб. Який розпочав свою "миротворчу" місію із зупинки воєнної допомоги Україні, а нині сіє хаос і розбрат серед країн Заходу, системно нівелюючи всю силу США і НАТО.
показати весь коментар
20.09.2025 22:32 Відповісти
А якщо Трамп буде діяти(а як саме? що в нього такого є?), то Путін перестане бомбити? Як перестав при Байдені?
показати весь коментар
20.09.2025 22:42 Відповісти
Копчений аб'юзер агент рашки.
показати весь коментар
20.09.2025 23:11 Відповісти
 
 