Путін вирішив посилити атаки на Україну, бо Трамп не діє, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін дійшов висновку, що військова ескалація - це найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на його умовах, а президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось для зміцнення оборони Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це кажуть особи, близькі до Кремля

Так, зазначається, що з моменту зустрічі лідерів США та РФ в Анкориджі та після відхилення президентом України Володимиром Зеленським вимоги Путіна щодо відмови від територій на сході України, російські війська вже посилили свої атаки на військові та цивільні цілі в Україні.

За слова джерел, Путін має намір продовжувати атакувати енергетичні мережі та іншу інфраструктуру України. Також вони додали, що переговори на Алясці переконали Путіна в тому, що Трамп не зацікавлений у втручанні в конфлікт.

У відповідь на посилення агресії РФ Трамп висловив цього тижня невдоволення підходом Путіна і запропонував ідею посилення санкцій проти Москви та її союзників, щоб перекрити Росії доходи від нафти. Але водночас він наполягає на тому, щоб європейські союзники Києва вжили жорстких заходів, перш ніж США зроблять будь-які кроки.

Також Трамп закликав країни G7 запровадити мита проти Китаю та Індії як покарання за закупівлю російського газу. Європейський Союз також обговорює новий пакет санкцій і планує прискорити відмову від російського СПГ.

Нещодавня тактика Москви підкреслює, наскільки ознаки стриманості з боку США надихають Кремль, який продовжує війну на виснаження з метою змусити Україну піти на поступки. Російські чиновники вважають, що така стратегія потенційно підриває обороноздатність Києва, а також формує ґрунт для майбутніх переговорів.

Видання зазначає, що в Анкориджі Путін запропонував зупинити вогонь і заморозити лінію фронту на півдні України, якщо Київ погодиться поступитися частиною території у двох областях на сході. Раніше він вимагав від України обмежити чисельність ЗСУ і відмовитися від прагнення вступу до НАТО.

Близькі до Кремля особи зазначили, що оскільки Україна відхилила ці умови, тому Путін вважає, що це виправдовує його ескалацію.

Також джерела видання зазначили, що Путін продовжуватиме брати участь у будь-якому діалозі зі США, але і надалі робитиме те, що відповідає його інтересам.

Старший науковий співробітник Центру нових євразійських стратегій Микола Петров наголосив, що Путін прагне до зими домогтися якихось видимих перемог, але поки що зазнає невдач на полі бою: "Тому він вдається до ядерного шантажу і психологічного тиску, включаючи масовані бомбардування".

