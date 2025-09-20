РУС
Путин решил усилить атаки на Украину, потому что Трамп не действует, - Bloomberg

Путин решил усилить атаки на Украину

Российский диктатор Владимир Путин пришел к выводу, что военная эскалация - это лучший способ принудить Украину к переговорам на его условиях, а президент США Дональд Трамп вряд ли сделает что-то для укрепления обороны Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом говорят лица, близкие к Кремлю.

В частности, отмечается, что с момента встречи лидеров США и РФ в Анкоридже и после отклонения президентом Украины Владимиром Зеленским требования Путина об отказе от территорий на востоке Украины, российские войска уже усилили свои атаки на военные и гражданские цели в Украине.

По слова источников, Путин намерен продолжать атаковать энергетические сети и другую инфраструктуру Украины. Также они добавили, что переговоры на Аляске убедили Путина в том, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт.

Также читайте: Целью Путина является не столько оккупация территорий, сколько недопущение членства Украины в НАТО и "дружественное" правительство в Киеве, - NYT

В ответ на усиление агрессии РФ Трамп выразил на этой неделе недовольство подходом Путина и предложил идею усиления санкций против Москвы и ее союзников, чтобы перекрыть России доходы от нефти. Но в то же время он настаивает на том, чтобы европейские союзники Киева приняли жесткие меры, прежде чем США предпримут какие-либо шаги.

Также Трамп призвал страны G7 ввести пошлины против Китая и Индии в качестве наказания за закупку российского газа. Европейский Союз также обсуждает новый пакет санкций и планирует ускорить отказ от российского СПГ.

Недавняя тактика Москвы подчеркивает, насколько признаки сдержанности со стороны США вдохновляют Кремль, который продолжает войну на истощение с целью заставить Украину пойти на уступки. Российские чиновники считают, что такая стратегия потенциально подрывает обороноспособность Киева, а также формирует почву для будущих переговоров.

Читайте: Мы согласились на все предложения Трампа, чтобы разблокировать дипломатию. Но этого не хотят в России, - Зеленский

Издание отмечает, что в Анкоридже Путин предложил остановить огонь и заморозить линию фронта на юге Украины, если Киев согласится уступить часть территории в двух областях на востоке. Ранее он требовал от Украины ограничить численность ВСУ и отказаться от стремления вступить в НАТО.

Близкие к Кремлю лица отметили, что поскольку Украина отклонила эти условия, поэтому Путин считает, что это оправдывает его эскалацию.

Также источники издания отметили, что Путин будет продолжать участвовать в любом диалоге с США, но и в дальнейшем будет делать то, что соответствует его интересам.

Старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий Николай Петров отметил, что Путин стремится к зиме добиться каких-то видимых побед, но пока терпит неудачи на поле боя: "Поэтому он прибегает к ядерному шантажу и психологическому давлению, включая массированные бомбардировки".

Читайте: Я готов к встрече с Путиным. Если движений в сторону мира не будет - ожидаем санкций против РФ, - Зеленский

+7
Смішно читати нібито авторитетні медіа типу Блумберг, що ***** після зустрічі з Трампоном вирішив продовжити бити по будинках та енергетиці.
Так нібито в 2022 - 24 це робив хтось інший, а не той таки *****.
20.09.2025 21:50 Ответить
+6
Посилив - бо він вже наробив тих Шахедів ***** хмару а немає чим в"їбати по татарах - де вони їх клепають - розширяються - робітників з усього світу звозять
20.09.2025 21:48 Ответить
+4
Трамп не має часу на дурниці.
Він ще не всім розповів, що #уйло назвав його "генієм".
20.09.2025 21:48 Ответить
Без букви "е" і замість "є" і "м" - тільки "й"!
20.09.2025 21:59 Ответить
Це точно
20.09.2025 22:23 Ответить
Теж не бачу ніякого зв'язку з Трампом. Посилив тому що зміг.
20.09.2025 22:06 Ответить
Як це не діє? Він ліва рука *****! Їбашить на користь московії не знаючи втоми..
20.09.2025 21:49 Ответить
Важко пригадати часи, коли Америка була такою "величною", як при трампі.
20.09.2025 21:49 Ответить
Ніколи !!!
А українці, "Країну мрій" від Зеленського, пам'ятатимуть ще довго.
20.09.2025 21:57 Ответить
Придушила б цю падаль..
20.09.2025 22:08 Ответить
Трампон правильно називається Трампадло.
20.09.2025 22:38 Ответить
У генератора случайных фраз много шо не действует, типа удивили.
20.09.2025 21:53 Ответить
Так що трампон, що зеля - то оби два генератори випадкових фраз..
20.09.2025 22:09 Ответить
трамп ніби заявив про повернення в Афганістан. Ще один недолугий прояв "величі".
20.09.2025 22:00 Ответить
Трамп хоче повернутись не в Афганістан, а на колишню авіабазу США в Афгані, яку безкоштовно віддали талібам.
20.09.2025 22:57 Ответить
"Агент краснов піднажми" натякає пупкін
20.09.2025 22:07 Ответить
Щодо Трампа - тру.
Щодо посилення - ***** та залякування.

Кацапи, як можуть, так і ********.
І шахеди з ракетами виробляють теж не силою бажань *****.
20.09.2025 22:21 Ответить
краще б вже Америкою керував штучний інтелект ніж руде чмо...
20.09.2025 22:30 Ответить
Занепокоєні, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
20.09.2025 22:31 Ответить
Чому так званий "https://www.dw.com/uk/kitaj-opriludniv-tekst-mirnogo-planu-sodo-vijni-v-ukraini/a-64806146 Мирний план" Китаю, опублікований на сайті МЗС КНР ще далекого 24 лютого 2023 року, що містив 12 принципів, які, на переконання авторів, мали сприяти закінченню війни пітьми проти України, включаючи припинення вогню та заморозку бойових дій на лінії бойового зіткнення, врешті авторами був відкликаний й зник із сайту-джерела?
Та тому що до влади в Америці прийшов вірний "актив" ***** Тромб. Який розпочав свою "миротворчу" місію із зупинки воєнної допомоги Україні, а нині сіє хаос і розбрат серед країн Заходу, системно нівелюючи всю силу США і НАТО.
20.09.2025 22:32 Ответить
А якщо Трамп буде діяти(а як саме? що в нього такого є?), то Путін перестане бомбити? Як перестав при Байдені?
20.09.2025 22:42 Ответить
Копчений аб'юзер агент рашки.
20.09.2025 23:11 Ответить
 
 