Путин решил усилить атаки на Украину, потому что Трамп не действует, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин пришел к выводу, что военная эскалация - это лучший способ принудить Украину к переговорам на его условиях, а президент США Дональд Трамп вряд ли сделает что-то для укрепления обороны Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом говорят лица, близкие к Кремлю.
В частности, отмечается, что с момента встречи лидеров США и РФ в Анкоридже и после отклонения президентом Украины Владимиром Зеленским требования Путина об отказе от территорий на востоке Украины, российские войска уже усилили свои атаки на военные и гражданские цели в Украине.
По слова источников, Путин намерен продолжать атаковать энергетические сети и другую инфраструктуру Украины. Также они добавили, что переговоры на Аляске убедили Путина в том, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт.
В ответ на усиление агрессии РФ Трамп выразил на этой неделе недовольство подходом Путина и предложил идею усиления санкций против Москвы и ее союзников, чтобы перекрыть России доходы от нефти. Но в то же время он настаивает на том, чтобы европейские союзники Киева приняли жесткие меры, прежде чем США предпримут какие-либо шаги.
Также Трамп призвал страны G7 ввести пошлины против Китая и Индии в качестве наказания за закупку российского газа. Европейский Союз также обсуждает новый пакет санкций и планирует ускорить отказ от российского СПГ.
Недавняя тактика Москвы подчеркивает, насколько признаки сдержанности со стороны США вдохновляют Кремль, который продолжает войну на истощение с целью заставить Украину пойти на уступки. Российские чиновники считают, что такая стратегия потенциально подрывает обороноспособность Киева, а также формирует почву для будущих переговоров.
Издание отмечает, что в Анкоридже Путин предложил остановить огонь и заморозить линию фронта на юге Украины, если Киев согласится уступить часть территории в двух областях на востоке. Ранее он требовал от Украины ограничить численность ВСУ и отказаться от стремления вступить в НАТО.
Близкие к Кремлю лица отметили, что поскольку Украина отклонила эти условия, поэтому Путин считает, что это оправдывает его эскалацию.
Также источники издания отметили, что Путин будет продолжать участвовать в любом диалоге с США, но и в дальнейшем будет делать то, что соответствует его интересам.
Старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий Николай Петров отметил, что Путин стремится к зиме добиться каких-то видимых побед, но пока терпит неудачи на поле боя: "Поэтому он прибегает к ядерному шантажу и психологическому давлению, включая массированные бомбардировки".
Він ще не всім розповів, що #уйло назвав його "генієм".
А українці, "Країну мрій" від Зеленського, пам'ятатимуть ще довго.
Так нібито в 2022 - 24 це робив хтось інший, а не той таки *****.
Щодо посилення - ***** та залякування.
Кацапи, як можуть, так і ********.
І шахеди з ракетами виробляють теж не силою бажань *****.
Та тому що до влади в Америці прийшов вірний "актив" ***** Тромб. Який розпочав свою "миротворчу" місію із зупинки воєнної допомоги Україні, а нині сіє хаос і розбрат серед країн Заходу, системно нівелюючи всю силу США і НАТО.