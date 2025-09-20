Путин решил усилить атаки на Украину, потому что Трамп не действует, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин пришел к выводу, что военная эскалация - это лучший способ принудить Украину к переговорам на его условиях, а президент США Дональд Трамп вряд ли сделает что-то для укрепления обороны Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом говорят лица, близкие к Кремлю.

В частности, отмечается, что с момента встречи лидеров США и РФ в Анкоридже и после отклонения президентом Украины Владимиром Зеленским требования Путина об отказе от территорий на востоке Украины, российские войска уже усилили свои атаки на военные и гражданские цели в Украине.

По слова источников, Путин намерен продолжать атаковать энергетические сети и другую инфраструктуру Украины. Также они добавили, что переговоры на Аляске убедили Путина в том, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт.

Также читайте: Целью Путина является не столько оккупация территорий, сколько недопущение членства Украины в НАТО и "дружественное" правительство в Киеве, - NYT

В ответ на усиление агрессии РФ Трамп выразил на этой неделе недовольство подходом Путина и предложил идею усиления санкций против Москвы и ее союзников, чтобы перекрыть России доходы от нефти. Но в то же время он настаивает на том, чтобы европейские союзники Киева приняли жесткие меры, прежде чем США предпримут какие-либо шаги.

Также Трамп призвал страны G7 ввести пошлины против Китая и Индии в качестве наказания за закупку российского газа. Европейский Союз также обсуждает новый пакет санкций и планирует ускорить отказ от российского СПГ.

Недавняя тактика Москвы подчеркивает, насколько признаки сдержанности со стороны США вдохновляют Кремль, который продолжает войну на истощение с целью заставить Украину пойти на уступки. Российские чиновники считают, что такая стратегия потенциально подрывает обороноспособность Киева, а также формирует почву для будущих переговоров.

Читайте: Мы согласились на все предложения Трампа, чтобы разблокировать дипломатию. Но этого не хотят в России, - Зеленский

Издание отмечает, что в Анкоридже Путин предложил остановить огонь и заморозить линию фронта на юге Украины, если Киев согласится уступить часть территории в двух областях на востоке. Ранее он требовал от Украины ограничить численность ВСУ и отказаться от стремления вступить в НАТО.

Близкие к Кремлю лица отметили, что поскольку Украина отклонила эти условия, поэтому Путин считает, что это оправдывает его эскалацию.

Также источники издания отметили, что Путин будет продолжать участвовать в любом диалоге с США, но и в дальнейшем будет делать то, что соответствует его интересам.

Старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий Николай Петров отметил, что Путин стремится к зиме добиться каких-то видимых побед, но пока терпит неудачи на поле боя: "Поэтому он прибегает к ядерному шантажу и психологическому давлению, включая массированные бомбардировки".

Читайте: Я готов к встрече с Путиным. Если движений в сторону мира не будет - ожидаем санкций против РФ, - Зеленский