Я готов к встрече с Путиным. Если движений в сторону мира не будет, ожидаем санкций против РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным в любом формате, но Россия пока к таким шагам не готова.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Санкции мы ожидаем при условии, если нет встречи лидеров, или нет, например, прекращения огня. То есть это же зависит от желания сторон. Мы проявляем поддержку этой идеи. Вы это знаете, это не секрет. Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции", - сказал Зеленский.

Он отметил, что поднимет этот вопрос во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована в Нью-Йорке на следующей неделе.

"Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем. Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но завязывать все это - это затормаживать давление на Путина", - считает президент Украины.

Он в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече с диктатором Владимиром Путиным.

"Мы готовы к встрече с Путиным. Я об этом говорил. И к двусторонней, и трехсторонней. Он не готов", - отметил глава государства.