Я готовий до зустрічі з Путіним. Якщо рухів у бік миру не буде - очікуємо санкцій проти РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі, втім Росія поки до таких кроків не готова.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї. Ви це знаєте, це не секрет. Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що порушить це питання під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована у Нью-Йорку наступного тижня.

"Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна", - вважає президент України.

Він вкотре наголосив на тому, що готовий до зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

"Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий", - зауважив глава держави.