Новини Зустріч Зеленського та Путіна
1 042 27

Я готовий до зустрічі з Путіним. Якщо рухів у бік миру не буде - очікуємо санкцій проти РФ, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі, втім Росія поки до таких кроків не готова.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї. Ви це знаєте, це не секрет. Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що порушить це питання під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована у Нью-Йорку наступного тижня.

"Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна", - вважає президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Куп’янську діють сильні підрозділи, які знищать ворога, - Зеленський

Він вкотре наголосив на тому, що готовий до зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

"Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий", - зауважив глава держави.

+15
20.09.2025 13:34 Відповісти
+11
+7
Заїбав ти вже зі своїм зазиранням в тигрине око *****,спойлер,нема там миру
20.09.2025 13:34 Відповісти
Там 💩
20.09.2025 14:03 Відповісти
Він потужний астролог
20.09.2025 14:21 Відповісти
20.09.2025 13:34 Відповісти
Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції.

 Перефразую: якщо ми нічого не можем досягти, то ми продовжимо досягати нічого, але вже іншими засобами.
20.09.2025 13:36 Відповісти
Зеленському треба піти самому.
20.09.2025 15:08 Відповісти
20.09.2025 13:36 Відповісти
Москалі вимагають АРК та чотири області, Зелений - кордони 91 та репарації. Зустрінуться глухий з німим і домовлятимуться. Дурень думкою багатіє.
20.09.2025 13:38 Відповісти
Щось вже пару років про "кордони 91 та репарації" ніхто не говорить !
20.09.2025 14:18 Відповісти
То Зеленський жартував. В глаза Путлеру він бажав заглянути.
20.09.2025 15:10 Відповісти
1. Хельсінкі - Трамп-Хуйло
2. Париж - Зеля
3. Оман
4. а тепер подумати - як би Порошенко був вна таких зустрічах?
Крім Оману?
- просто одна фраза - "ну ок, і так не зрадить".
Хоча в Оман він би не поїхав до терориста Патрушева.
Тобто зеленосракі виборці таки вибрали "вирок".(правда собі).
Ніколи я би не думав при переговорах що - "ой, а може він хотів кращого, але просто зійтись посередині це = посередині Дніпра". Ну от, зеленожопідли вибрали собі середину Вінниці. І вони ж цього не визнають. (не ходив на вибори, атеїст)
20.09.2025 13:39 Відповісти
путлєр теж каже шо хоче на переговори - на його умовах - капітуляція України - от і весь *** до копійки
20.09.2025 13:40 Відповісти
Вирок вибрали в 91 Кравчуком і підтвердили Януковичем
20.09.2025 13:46 Відповісти
20.09.2025 13:47 Відповісти
Не буде він з тобою говорити, Gденя.Для миру треба або ліквідувати путіна, або прибрати тебе, першого ти незробив, значить просто уйди.
Хто б там не був після, через пару міс все буде порішано, не перемога звісно але краще ніж з тобою.
20.09.2025 13:51 Відповісти
Коли вибори, лідор?
20.09.2025 14:02 Відповісти
При чому вже двно тренуюсь до промов - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
І вітальний танок готовий - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
20.09.2025 14:11 Відповісти
"зеленский на фестивале в Юрмале сравнил Украину с "актрисой немецкого фильма для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны".
Зараз він курва сам та актриса!
20.09.2025 14:20 Відповісти
Де наші санкції ракети, гідрант? Чому ти їх не запроваджуєш?
20.09.2025 14:24 Відповісти
Навіщо ти йшов в президенти ,ти приніс війну і корупцію на крові.
20.09.2025 14:39 Відповісти
"Мій рівень АйКю не дає мені змоги зрозуміти великого задуму і таємного сенсу прямих переговорів Зеленського з путіним.
Що таке Володимир Олександрович може сказати ворогові роду людського, чим зможе обеззброїти, як зможе присоромити, щоб мерзотник перестав вбивати?...
Звичайно, якщо наш богатир, як це було заведено за старих часів, зійдеться з гнидою на двобій, і задушить його голими руками, тоді так - це того варто.
Інакше - не розумію. Не вистачає АйКю. Подивитися в очі, зазирнути у прірву, потиснути руку дияволу? Навіщо?"
(Ю. Касьянов)
20.09.2025 14:49 Відповісти
Та в випадку зустрічі він тебе кине через каніфас блок на пінджекрякало, з рижим на Алясці це проканало. Навіщо "пургу" нести.
20.09.2025 14:56 Відповісти
Навіщо?

Зеленський може нормально пояснити, навіщо він протягом півроку разів зо тридцять підкреслював, що дуже бажає особистої зустрічі з "лідером всєя мокші" йухлом?
20.09.2025 15:02 Відповісти
Дибіл."я готовий" до чого?Щоб спитатися що рашка хоче від українців?Дибілу ще щось не ясно?
20.09.2025 15:10 Відповісти
Та не звертайте увагу. То лише для того, щоб довго рот не був закритий. А що воно меле, воно й саме не розуміє, втім, як завжди. Раніше воно своїм відкритим ротом заробляло менше, зараз більше, от і уся різниця. А як мололо воно раніше херню усіляку, так і продовжує. Тільки аудиторія була меншою, зараз вимушено стали глядачами й ті, хто на те прибацане шоу квитки не купляв, але нічого не вдієш, тупа череда завжди може затоптати невелику зграю вовків.
20.09.2025 15:44 Відповісти
А куди поділись боти "одобрямси" які так справно відзначились в сусідній новині?)
20.09.2025 15:42 Відповісти
 
 