Я готовий до зустрічі з Путіним. Якщо рухів у бік миру не буде - очікуємо санкцій проти РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі, втім Росія поки до таких кроків не готова.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї. Ви це знаєте, це не секрет. Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що порушить це питання під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована у Нью-Йорку наступного тижня.
"Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна", - вважає президент України.
Він вкотре наголосив на тому, що готовий до зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.
"Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий", - зауважив глава держави.
Перефразую: якщо ми нічого не можем досягти, то ми продовжимо досягати нічого, але вже іншими засобами.
2. Париж - Зеля
3. Оман
4. а тепер подумати - як би Порошенко був вна таких зустрічах?
Крім Оману?
- просто одна фраза - "ну ок, і так не зрадить".
Хоча в Оман він би не поїхав до терориста Патрушева.
Тобто зеленосракі виборці таки вибрали "вирок".(правда собі).
Ніколи я би не думав при переговорах що - "ой, а може він хотів кращого, але просто зійтись посередині це = посередині Дніпра". Ну от, зеленожопідли вибрали собі середину Вінниці. І вони ж цього не визнають. (не ходив на вибори, атеїст)
Хто б там не був після, через пару міс все буде порішано, не перемога звісно але краще ніж з тобою.
І вітальний танок готовий - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
Зараз він курва сам та актриса!
санкціїракети, гідрант? Чому ти їх не запроваджуєш?
Що таке Володимир Олександрович може сказати ворогові роду людського, чим зможе обеззброїти, як зможе присоромити, щоб мерзотник перестав вбивати?...
Звичайно, якщо наш богатир, як це було заведено за старих часів, зійдеться з гнидою на двобій, і задушить його голими руками, тоді так - це того варто.
Інакше - не розумію. Не вистачає АйКю. Подивитися в очі, зазирнути у прірву, потиснути руку дияволу? Навіщо?"
(Ю. Касьянов)
Зеленський може нормально пояснити, навіщо він протягом півроку разів зо тридцять підкреслював, що дуже бажає особистої зустрічі з "лідером всєя мокші" йухлом?