Підготовка до зустрічі Путіна з Трампом у Будапешті "триває на повну швидкість", - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої йшлося про заплановану зустріч очільника Кремля з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.
Про це Орбан повідомив на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив із президентом Росії. Підготовка триває на повну швидкість!", - написав глава угорського уряду.
Як повідомили у Кремлі, ініціатором розмови виступила угорська сторона.
"Орбан висловив готовність забезпечити умови для організації в Будапешті можливого російсько-американського саміту", - пишуть у РФ.
Крім того, Путін розповів Орбану про свою телефонну розмову з Трампом.
Очільник Кремля також пояснив угорському прем’єру, що планує на зустрічі з Трампом обговорити "алгоритм подальших дій" для пошуку шляхів мирного врегулювання розв’язаної Росією війни проти України.
Що передувало?
16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.
Президент США також повідомив, що до переговорів із Росією, які мають відбутися протягом двох тижнів та стосуватимуться, зокрема України, долучаться віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф.
Орбан після цього заявив, що також поговорив з Трампом і анонсував розмову з Путіним. Він сказав, що Угорщина готова прийняти зустріч лідерів країн, і підготовка до саміту вже почалася.
