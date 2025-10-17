УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8801 відвідувач онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
845 33

Підготовка до зустрічі Путіна з Трампом у Будапешті "триває на повну швидкість", - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої йшлося про заплановану зустріч очільника Кремля з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Про це Орбан повідомив на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом Росії. Підготовка триває на повну швидкість!", - написав глава угорського уряду.

Як повідомили у Кремлі, ініціатором розмови виступила угорська сторона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина підтримує мирні зусилля Трампа, але скептично налаштована щодо відповіді на них Путіна, - представник уряду Маєр

"Орбан висловив готовність забезпечити умови для організації в Будапешті можливого російсько-американського саміту", - пишуть у РФ.

Крім того, Путін розповів Орбану про свою телефонну розмову з Трампом.

Очільник Кремля також пояснив угорському прем’єру, що планує на зустрічі з Трампом обговорити "алгоритм подальших дій" для пошуку шляхів мирного врегулювання розв’язаної Росією війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина з повагою зустріне Путіна: Ми забезпечимо йому в’їзд до країни й повернення додому, - Сійярто

Що передувало?

16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.

Президент США також повідомив, що до переговорів із Росією, які мають відбутися протягом двох тижнів та стосуватимуться, зокрема України, долучаться віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф.

Орбан після цього заявив, що також поговорив з Трампом і анонсував розмову з Путіним. Він сказав, що Угорщина готова прийняти зустріч лідерів країн, і підготовка до саміту вже почалася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: "Чудова новина для миролюбних народів світу"

Автор: 

Угорщина (2539) путін володимир (24937) Трамп Дональд (7375) Орбан Віктор (666)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Орбан аж вссикається від нетерплячки. Мріє припасти губами до ******** дупи
показати весь коментар
17.10.2025 16:18 Відповісти
+3
Цікаво, а кудою ***** полетить? якщо взагалі полетить, Може через Польщу,?, чи через румунів? і як воно там усе буде відбуватися?.
показати весь коментар
17.10.2025 16:17 Відповісти
+3
Є труба..
показати весь коментар
17.10.2025 16:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.10.2025 16:16 Відповісти
Цікаво, а кудою ***** полетить? якщо взагалі полетить, Може через Польщу,?, чи через румунів? і як воно там усе буде відбуватися?.
показати весь коментар
17.10.2025 16:17 Відповісти
Є труба..
показати весь коментар
17.10.2025 16:19 Відповісти
То так, їм підарам не звикати по трубах лазити,)
показати весь коментар
17.10.2025 16:22 Відповісти
Ото через яку країну полетить та країна і виявляється порушником міжнародного трибуналу і Римського статуту з усіма витікаючими
показати весь коментар
17.10.2025 16:33 Відповісти
Ну так, але в іншому випадку, від образи дональда, за зрив його мирних планів!), може позбутися американського контингенту, на своїй території, і взагалі будь-якої підтримки США, це потрібно розуміти)
показати весь коментар
17.10.2025 16:38 Відповісти
Мабуть через ліс біля смольєнська...
показати весь коментар
17.10.2025 17:10 Відповісти
Орбан аж вссикається від нетерплячки. Мріє припасти губами до ******** дупи
показати весь коментар
17.10.2025 16:18 Відповісти
Спочатку гроші перерахує
показати весь коментар
17.10.2025 16:21 Відповісти
А якщо там буде кругленька сума то ще й відсмокче.
показати весь коментар
17.10.2025 17:11 Відповісти
Х..ло нікуди не полетить... обсереться ще до посадки в літак.
показати весь коментар
17.10.2025 16:19 Відповісти
Ви так думаєте? воно ще й ескорт зі своїми винищувачами потягне, Нахабно, через Польщу, бо воно, до Дональда повзе, ось так, а що на вашу думку, робитимуть поляки, у такому випадку??
показати весь коментар
17.10.2025 16:28 Відповісти
Все кипить шумить бушує - Буда з Пештом на вухах - в Орбана дупа в милі - може гигне?
показати весь коментар
17.10.2025 16:19 Відповісти
Забздить летіти автентичне ху"ло. Пошле двійника з підручником історії для 4-го класу.
показати весь коментар
17.10.2025 16:20 Відповісти
накрилися томагавки для нас мідним тазом
показати весь коментар
17.10.2025 16:20 Відповісти
Екстрений зліт агентури ху...ла, агентура поспішає виконати вказівки, а головне розраховує на гроші
показати весь коментар
17.10.2025 16:20 Відповісти
Мадяр, ану ка вріж по-дружбі щоб вугорській жабі Орбану стало ще веселіше
показати весь коментар
17.10.2025 16:24 Відповісти
Ще потрібно організувати угорців з протестами щоб показали Орбану що буває з тими хто запрошує рашистів в Будапешт
показати весь коментар
17.10.2025 16:26 Відповісти
Мені особисто Деменцій Трамп більш огидний за *****...
показати весь коментар
17.10.2025 16:26 Відповісти
Трамп назвал Орбана "великолепным лидером" и пожелал победы на венгерских выборах

https://images.cnscdn.com/5/f/d/d/5fddf8fbfb497d29f459a9fa76bcb0d4/original.jpg

Президент США Дональд Трамп пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбанууспеха на предстоящих выборах 2026 года, назвав его "замечательным лидером".

Об этом Трамп https://www.youtube.com/watch?v=MYvIaYGT-ZM сказал 13 октября на пресс-конференции в египетском городе Шарм-эль-Шейх в рамках мирного саммита относительно Сектора Газа, информирует Цензор.НЕТ.

Американский президент в конце выступления несколько раз позвал венгерского премьера по имени, сказав, что "мы любим Виктора", и назвав его "победителем" (на английском 'victor').

"Какой замечательный парень. Ты фантастический. Он замечательный лидер. Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но для меня важно только мое мнение. Я поддержал его на последних выборах, и он выиграл с перевесом в 28 баллов. Поэтому на этот раз ты достигнешь еще лучших результатов, если будут новые выборы", - заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что в администрации США "мы тебя поддерживаем на 100%". Источник: https://censor.net/ru/n3579503
показати весь коментар
17.10.2025 16:29 Відповісти
Це новина триденної давнини , у ті саме дні ,коли Трамп гавкав й гавкав ********** тамагавками ...
Й нікому на думку не спало , що вже тоді він готувався до АЛЯСКА-2а вже тільки в ЄС у країні НАТО у САМОГО ОРБАНА ?
показати весь коментар
17.10.2025 16:32 Відповісти
Зеленський був здивований новиною про бесіду Трампа з хйлом , приземлившись у США й розчепіривши кишені під тамагавки...

А куча політиків-депутатів у ВР вже заявили ДО прильоту вовки у США , про заморозку під страхом тамагавків - ось-ось до кінця 2025 року

А Соловйов з надією дивиться на новий раунд двотижневовідтермінованого дуету Трамп- хйло тільки вже в Будапешті. Цікаво тут їм дадуть тет-а-тет перетерти справи? Рубіо не підсадять, як на сталося на Алясці? А Соловйов з бандою рашистоТБ радіє, що вже й Віткоффа повернули до делегації перемовників...
показати весь коментар
17.10.2025 16:40 Відповісти
Він йому шей Туреччину може передоручити
показати весь коментар
17.10.2025 16:33 Відповісти
запитаєте чому російською дала ЦН - так це посилання з російським сайтів...
показати весь коментар
17.10.2025 16:42 Відповісти
⚡️Угорщина не заарештовуватиме путіна на запит Гааги, якщо той прилетить до Будапешта для зустрічі з Трампом, - глава МЗС Сійярто
показати весь коментар
17.10.2025 16:30 Відповісти
Это будет эпическая встреча трёх дегенератов закапать бы вас там сразу всех.
показати весь коментар
17.10.2025 16:32 Відповісти
урсула! каалас!
міжнародні закони!
демократія!!!
райдужна доріжка перед злочинцем?
трансгендерні морпіхи плазувати будуть?
показати весь коментар
17.10.2025 16:33 Відповісти
Це ЄС і НАТО- повне лайно. Нам туди дійсно треба?
показати весь коментар
17.10.2025 16:35 Відповісти
Патентую!!! Красная бейсболка на голове престарелого коз...ла, является очень интересной и супер правильной, только в том случае, если на ней написано "Старый пердун"!
показати весь коментар
17.10.2025 16:36 Відповісти
Фанат одновременно Трампа и х@ла, известный борец за "мир"... Характеристика, схожая на таковую у Штирлица.
показати весь коментар
17.10.2025 16:38 Відповісти
Швидко 1956 рік забувся...
Треба все зробити, щоб українці не були такими інфантілами, як угорці, та пам'ятали до кінця вікі, хто їх одвічний ворог!
показати весь коментар
17.10.2025 16:49 Відповісти
носами землю риють, з обох сторін, щоб за два тижня і тунель вирити і самалёт ***** туда запустить ))
показати весь коментар
17.10.2025 16:56 Відповісти
готвят батут с выхода "Дружбы" чтоб пыню ловить на самокате
показати весь коментар
17.10.2025 17:01 Відповісти
 
 