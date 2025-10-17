Угорщина готується до зустрічі Трампа та Путіна: Орбан назвав країну "островом миру"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Будапешт уже готується до майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив Орбан у своєму дописі на X після телефонної розмови з Трампом, підготовка до мирного саміту триває.

"Я щойно розмовляв по телефону з президентом Дональдом Трампом. Підготовка до мирного саміту між США та Росією триває. Угорщина — острів МИРУ!", - написав Орбан.

Читайте також: Трамп пообіцяв "зустрітися з Путіним за два тижні" та заявив, що "Томагавки потрібні США"

До цього він прокоментував анонсовану зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті наступного тижня.

"Запланована зустріч президентів США і Росії — чудова новина для миролюбних народів усього світу. Ми готові!", - написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни. Загалом Трамп назвав телефонну розмову "дуже продуктивною".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі