Угорщина готується до зустрічі Трампа та Путіна: Орбан назвав країну "островом миру"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Будапешт уже готується до майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначив Орбан у своєму дописі на X після телефонної розмови з Трампом, підготовка до мирного саміту триває.
"Я щойно розмовляв по телефону з президентом Дональдом Трампом. Підготовка до мирного саміту між США та Росією триває. Угорщина — острів МИРУ!", - написав Орбан.
До цього він прокоментував анонсовану зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті наступного тижня.
"Запланована зустріч президентів США і Росії — чудова новина для миролюбних народів усього світу. Ми готові!", - написав він у соцмережі Х.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни. Загалом Трамп назвав телефонну розмову "дуже продуктивною".
В ще в України і мадарщини є спільний кордон, ех, невже ніхто не скористається шансом....
І ВЗАГАЛІ - куди дивиться ЕВРОПАРЛАМЕНТ , евродепутати. ? Якого Фера вбивця прибуде до ЕС ? Рамштайни різні, стени дронів, МАССА ВИТРАТ , і все тількі тому що якесь лисе хворе ЧМО вирішило вбивати українську націю
ГОНИТЬ УГОРЩІНУ ІЗ ЄС
Яка країна Єс пропустить путіна туди??
мрак
P.S. Гітлер також приймав капітуляцію Франції в вагоні в якому Франція приймала капітуляцію Німеччини 1918.
"Росія говорить про мир, але бомбардує цивільних, руйнує інфраструктуру і застосовує хімічну зброю", - заявила українська делегація.
Київ закликав міжнародних партнерів діяти рішуче, щоб змусити Росію відповідати за воєнні злочини і порушення міжнародного права
Московського міжнародного злочинця потрібно заарештувати, як і тих хто йому допомагає типу Орбана