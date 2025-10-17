УКР
Новини Переговори Трампа і Путіна
533 19

Угорщина готується до зустрічі Трампа та Путіна: Орбан назвав країну "островом миру"

Орбан назвав Угорщину островом миру перед самітом Трамп-Путін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Будапешт уже готується до майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив Орбан у своєму дописі на X після телефонної розмови з Трампом, підготовка до мирного саміту триває.

"Я щойно розмовляв по телефону з президентом Дональдом Трампом. Підготовка до мирного саміту між США та Росією триває. Угорщина — острів МИРУ!", - написав Орбан. 

Читайте також: Трамп пообіцяв "зустрітися з Путіним за два тижні" та заявив, що "Томагавки потрібні США"

До цього він прокоментував анонсовану зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті наступного тижня.

"Запланована зустріч президентів США і Росії — чудова новина для миролюбних народів усього світу. Ми готові!", - написав він у соцмережі Х. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни. Загалом Трамп назвав телефонну розмову "дуже продуктивною". 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп Дональд (7375) Орбан Віктор (664) війна в Україні (6597)
Топ коментарі
+2
Тєж думаю, що треба збити той літак
І ВЗАГАЛІ - куди дивиться ЕВРОПАРЛАМЕНТ , евродепутати. ? Якого Фера вбивця прибуде до ЕС ? Рамштайни різні, стени дронів, МАССА ВИТРАТ , і все тількі тому що якесь лисе хворе ЧМО вирішило вбивати українську націю

ГОНИТЬ УГОРЩІНУ ІЗ ЄС
17.10.2025 02:19 Відповісти
+1
США розстилала червоні доріжки перед Спірідоновим, тепер це буде робити Європа. Нікчеми.
17.10.2025 02:08 Відповісти
+1
В як ***** то туди попаде?
В ще в України і мадарщини є спільний кордон, ех, невже ніхто не скористається шансом....
17.10.2025 02:14 Відповісти
17.10.2025 02:09 Відповісти
17.10.2025 02:21 Відповісти
Так. Потрібно це питання високо підняти чому Вугорщина яка є країною ЄС порушує міжнародні закони і правила і не заарештовує міжнародного злочинця. Думаю Україна також не повинна виконувати ніяких законів і правил і збити літак з московським Фюрером.
показати весь коментар
17.10.2025 02:40 Відповісти
Зеленський має обговорити це безобразіє з Брюсселем, намекнуть трампу, а МЗС МАЄ ЗРОБИТИ ОФІЦІЙНУ ЗАЯВУ.
показати весь коментар
17.10.2025 02:45 Відповісти
орбан ще й вибори виграє після цього...
Яка країна Єс пропустить путіна туди??
мрак
17.10.2025 02:25 Відповісти
Вугорська жаба і американський рудий пацюк будуть знову московському людоїду лизати чобати і давити на Україну. Тьху на вас ублюдки смердячі. Потрібно розхерачити нафтопровід дружба ще раз заради миру
показати весь коментар
17.10.2025 02:37 Відповісти
Угорщина завжди підтримує фашистів. Що 2 світова, що 3 світова. Трампутін та путлер знущаються з українців бо хочуть підпису капітуляції України в Будапешті. БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 2.0.
P.S. Гітлер також приймав капітуляцію Франції в вагоні в якому Франція приймала капітуляцію Німеччини 1918.
17.10.2025 02:37 Відповісти
Венгрия сейчас воюет? будапешский меморандум это капитуляция? тогда кто с кем воевал что подписали будапешкую капитуляцию ?? как ты хочешь остановить войну если не встречаться с путей ? москву захватить ?)
17.10.2025 02:52 Відповісти
Да. Вугорщина воює проти України. Вугорщина разом з ****** готувала напад на західну частину України. Вугорщина проводить в Україні розвідувальні і диверсійни міроприємства на користь Сосії. Вугорщина проводить розвідувальні і диверсійні міроприємства в Європі. А також забезпечує московський режим політичною підтримкою. В нормальному світі це рахувалось би як співучасник в злочинах.
17.10.2025 03:03 Відповісти
То что они на стороне рашки это да и хотят за дивиденды отбелить )(уйла, но чтоб они воевали на стороне рашки это уже перебор
17.10.2025 03:11 Відповісти
дебілу-орбану б задуматись що коли не обговорюють над ним розміщення ппо - то мабуть він нахій нікому і не потрібен
17.10.2025 02:40 Відповісти
хоча не можу виключати що ця товстозада потвора гешефт має з таких заяв і з сім'єю планує жити в маямі
17.10.2025 02:51 Відповісти
Росія ігнорує Конвенцію про заборону хімічної зброї та порушує міжнародні правила. При цьому Кремль продовжує позиціювати себе як учасника міжнародних організацій і навіть претендує на місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї.

"Росія говорить про мир, але бомбардує цивільних, руйнує інфраструктуру і застосовує хімічну зброю", - заявила українська делегація.
Київ закликав міжнародних партнерів діяти рішуче, щоб змусити Росію відповідати за воєнні злочини і порушення міжнародного права

Московського міжнародного злочинця потрібно заарештувати, як і тих хто йому допомагає типу Орбана
17.10.2025 02:43 Відповісти
Мадяр, добій той нафтопровід дружба
17.10.2025 02:46 Відповісти
На тих перемовинах Україна буде сидіти проти трьох ворогів які хочуть капітуляції України. *****- ворог України. Тампон- ворог України. Орбан також ворог України. Це будуть не перемовини а рвання пітбулями зеленського як грілку. Яких результатів ЗЕ очікує від цих перемовин?
17.10.2025 02:57 Відповісти
😦🤢... 🤮
17.10.2025 02:58 Відповісти
 
 