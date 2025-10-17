Венгрия готовится к встрече Трампа и Путина: Орбан назвал страну "островом мира"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт уже готовится к предстоящей встрече между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отметил Орбан в своей заметке на X после телефонного разговора с Трампом, подготовка к мирному саммиту продолжается.
"Я только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту между США и Россией продолжается. Венгрия - остров МИРА!", - написал Орбан.
До этого он прокомментировал анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште на следующей неделе.
"Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых народов всего мира. Мы готовы!", - написал он в соцсети Х.
Напомним, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны. В целом Трамп назвал телефонный разговор "очень продуктивным".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В ще в України і мадарщини є спільний кордон, ех, невже ніхто не скористається шансом....
І ВЗАГАЛІ - куди дивиться ЕВРОПАРЛАМЕНТ , евродепутати. ? Якого Фера вбивця прибуде до ЕС ? Рамштайни різні, стени дронів, МАССА ВИТРАТ , і все тількі тому що якесь лисе хворе ЧМО вирішило вбивати українську націю
ГОНИТЬ УГОРЩІНУ ІЗ ЄС
Яка країна Єс пропустить путіна туди??
мрак
P.S. Гітлер також приймав капітуляцію Франції в вагоні в якому Франція приймала капітуляцію Німеччини 1918.
Вони тоді збиралися "воювать за Україну"? Сумніваюся...
"Росія говорить про мир, але бомбардує цивільних, руйнує інфраструктуру і застосовує хімічну зброю", - заявила українська делегація.
Київ закликав міжнародних партнерів діяти рішуче, щоб змусити Росію відповідати за воєнні злочини і порушення міжнародного права
Московського міжнародного злочинця потрібно заарештувати, як і тих хто йому допомагає типу Орбана
адік прилетів у Лондон для зустрічі з президентом США...
Тут може буть інший варіант - кацапи оголосять про "папытку гасударстеннава переварота"... "Предатели русскава народа захватили президентский самалёт, и принудили дублёра президента выступить на их старане... Но доблестное ФСБ пресекло папытку предательства...".