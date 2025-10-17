РУС
Новости Переговоры Трампа и Путина
2 329 42

Венгрия готовится к встрече Трампа и Путина: Орбан назвал страну "островом мира"

Орбан назвал Венгрию островом мира перед саммитом Трамп-Путин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт уже готовится к предстоящей встрече между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Орбан в своей заметке на X после телефонного разговора с Трампом, подготовка к мирному саммиту продолжается.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту между США и Россией продолжается. Венгрия - остров МИРА!", - написал Орбан.

Читайте также: Трамп пообещал "встретиться с Путиным через две недели" и заявил, что "Томагавки нужны США"

До этого он прокомментировал анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште на следующей неделе.

"Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых народов всего мира. Мы готовы!", - написал он в соцсети Х.

Напомним, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны. В целом Трамп назвал телефонный разговор "очень продуктивным".

Автор: 

+8
США розстилала червоні доріжки перед Спірідоновим, тепер це буде робити Європа. Нікчеми.
17.10.2025 02:08 Ответить
+7
Тєж думаю, що треба збити той літак
І ВЗАГАЛІ - куди дивиться ЕВРОПАРЛАМЕНТ , евродепутати. ? Якого Фера вбивця прибуде до ЕС ? Рамштайни різні, стени дронів, МАССА ВИТРАТ , і все тількі тому що якесь лисе хворе ЧМО вирішило вбивати українську націю

ГОНИТЬ УГОРЩІНУ ІЗ ЄС
17.10.2025 02:19 Ответить
+4
Вугорська жаба і американський рудий пацюк будуть знову московському людоїду лизати чобати і давити на Україну. Тьху на вас ублюдки смердячі. Потрібно розхерачити нафтопровід дружба ще раз заради миру
17.10.2025 02:37 Ответить
17.10.2025 02:08 Ответить
Мадяри закуповують червоні коври, щоб постелити ними доріжку від кордону і до столиці. Все йде по їх плану.
17.10.2025 08:29 Ответить
17.10.2025 02:09 Ответить
В як ***** то туди попаде?
В ще в України і мадарщини є спільний кордон, ех, невже ніхто не скористається шансом....
17.10.2025 02:14 Ответить
І ВЗАГАЛІ - куди дивиться ЕВРОПАРЛАМЕНТ , евродепутати. ? Якого Фера вбивця прибуде до ЕС ? Рамштайни різні, стени дронів, МАССА ВИТРАТ , і все тількі тому що якесь лисе хворе ЧМО вирішило вбивати українську націю

ГОНИТЬ УГОРЩІНУ ІЗ ЄС
17.10.2025 02:19 Ответить
17.10.2025 02:21 Ответить
Так. Потрібно це питання високо підняти чому Вугорщина яка є країною ЄС порушує міжнародні закони і правила і не заарештовує міжнародного злочинця. Думаю Україна також не повинна виконувати ніяких законів і правил і збити літак з московським Фюрером.
17.10.2025 02:40 Ответить
Зеленський має обговорити це безобразіє з Брюсселем, намекнуть трампу, а МЗС МАЄ ЗРОБИТИ ОФІЦІЙНУ ЗАЯВУ.
17.10.2025 02:45 Ответить
Якщо так - там тричі, як мінімум, це робить треба... Бо він полетить з "дублерами президентського борту". Це раз... По-друге, в повітряному просторі ЯКОЇ країни це робитиметься? Бо над нашою вони не летітимуть... Тоді питання - "А ця країна на це погодиться?". Бо це - пряме порушення її кордонів... Тобто, "замах на суверенітет"...
17.10.2025 06:40 Ответить
Полетить через Турків, Сербію...
17.10.2025 07:05 Ответить
А до "Сербії" ще добраться треба... Там, "поперек дороги", Чорногорія, Герцеговина, і Словенія... А це - КРАЇНИ НАТО...
17.10.2025 07:12 Ответить
Через що летітиме путін! От що рішає Україна! От яке важливе, життєво важливе питання! Через Україну летітиме, бо так швидше!
17.10.2025 08:00 Ответить
А хто збивати буде? Вони сцються дрон ноунейм над військовим об'єктом збити...
17.10.2025 07:17 Ответить
орбан ще й вибори виграє після цього...
Яка країна Єс пропустить путіна туди??
мрак
17.10.2025 02:25 Ответить
17.10.2025 02:37 Ответить
Угорщина завжди підтримує фашистів. Що 2 світова, що 3 світова. Трампутін та путлер знущаються з українців бо хочуть підпису капітуляції України в Будапешті. БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 2.0.
P.S. Гітлер також приймав капітуляцію Франції в вагоні в якому Франція приймала капітуляцію Німеччини 1918.
17.10.2025 02:37 Ответить
Венгрия сейчас воюет? будапешский меморандум это капитуляция? тогда кто с кем воевал что подписали будапешкую капитуляцию ?? как ты хочешь остановить войну если не встречаться с путей ? москву захватить ?)
17.10.2025 02:52 Ответить
Да. Вугорщина воює проти України. Вугорщина разом з ****** готувала напад на західну частину України. Вугорщина проводить в Україні розвідувальні і диверсійни міроприємства на користь Сосії. Вугорщина проводить розвідувальні і диверсійні міроприємства в Європі. А також забезпечує московський режим політичною підтримкою. В нормальному світі це рахувалось би як співучасник в злочинах.
17.10.2025 03:03 Ответить
То что они на стороне рашки это да и хотят за дивиденды отбелить )(уйла, но чтоб они воевали на стороне рашки это уже перебор
17.10.2025 03:11 Ответить
Вони спинилися в останній момент... 24 лютого 2022 року війська Угорщини, разом з понтонними підрозділами, були підняті по тримозі, і кинуті до кордонів з Україною. Відповідні фото єх в мережі Інтернет...
Вони тоді збиралися "воювать за Україну"? Сумніваюся...
17.10.2025 06:45 Ответить
дебілу-орбану б задуматись що коли не обговорюють над ним розміщення ппо - то мабуть він нахій нікому і не потрібен
17.10.2025 02:40 Ответить
хоча не можу виключати що ця товстозада потвора гешефт має з таких заяв і з сім'єю планує жити в маямі
17.10.2025 02:51 Ответить
Росія ігнорує Конвенцію про заборону хімічної зброї та порушує міжнародні правила. При цьому Кремль продовжує позиціювати себе як учасника міжнародних організацій і навіть претендує на місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї.

"Росія говорить про мир, але бомбардує цивільних, руйнує інфраструктуру і застосовує хімічну зброю", - заявила українська делегація.
Київ закликав міжнародних партнерів діяти рішуче, щоб змусити Росію відповідати за воєнні злочини і порушення міжнародного права

Московського міжнародного злочинця потрібно заарештувати, як і тих хто йому допомагає типу Орбана
17.10.2025 02:43 Ответить
Мадяр, добій той нафтопровід дружба
17.10.2025 02:46 Ответить
На тих перемовинах Україна буде сидіти проти трьох ворогів які хочуть капітуляції України. *****- ворог України. Тампон- ворог України. Орбан також ворог України. Це будуть не перемовини а рвання пітбулями зеленського як грілку. Яких результатів ЗЕ очікує від цих перемовин?
17.10.2025 02:57 Ответить
😦🤢... 🤮
17.10.2025 02:58 Ответить
Тільки як ото до того острова добратися... Чи не час авіація Ліхтенштейну зіб'є, а потім перед поляками глибоко вибачаться, а Трампу поставлять золотий пам'ятник вищий ніж у Туркменбаши. Трампу має сподобатися.
17.10.2025 04:57 Ответить
17.10.2025 05:54 Ответить
Сюр якийсь...Це як у другу світову
адік прилетів у Лондон для зустрічі з президентом США...
17.10.2025 06:37 Ответить
Згадай політ Гесса...
17.10.2025 06:47 Ответить
Коли не вдалося крутнуть"зраду", через членів королівської сім"ї Великобританії, усунуть від влади Черчіля і піти на мир з противником - Гітлер оголосив Гесса божевільним...
Тут може буть інший варіант - кацапи оголосять про "папытку гасударстеннава переварота"... "Предатели русскава народа захватили президентский самалёт, и принудили дублёра президента выступить на их старане... Но доблестное ФСБ пресекло папытку предательства...".
17.10.2025 06:53 Ответить
Звичайна "сходка" КГБшних консерв, нічого нового
17.10.2025 06:57 Ответить
Україна як німа
17.10.2025 07:02 Ответить
Не "Острів миру", а "європейська помийниця"...
17.10.2025 07:14 Ответить
Може й через Україну летітиме. В супроводі винищувачів.
17.10.2025 07:18 Ответить
Будуть ділити український торт. Щоб мир був. Щоб війни не було
17.10.2025 07:25 Ответить
А як путлер збирається потрапити в Будапешт, з допомогою телепортації? Але про всяк випадок, Скирському, Буданову та Малюку дуже варто підготуватися до того, щоб насправді закінчити війну (але не завдяки трамповій маячні)...
17.10.2025 07:42 Ответить
Європа дуже гарна до України. От ви рванули до Польскі ( до мадярів, до румунів) і сидите там і не випхати вас. То Польска прийде до вас в Львів, то майже те саме. Адже ви їхали б туди, до поляків масовіше, якщо війна приступить ближче! То нащо вам їхати? " Отримає та польські, мадярські, романештські аусвайси та й будете боротися за права меншин. Та й забудете
17.10.2025 07:49 Ответить
Україна, звісно, виступить, щось скаже, не так, щоб мовчки. От пан Сибіга щось скаже
17.10.2025 08:09 Ответить
Еслиб Х.ЙЛО летел через Украину во класс был бы!а так интерестно каким путём?!
17.10.2025 08:35 Ответить
 
 