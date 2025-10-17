Венгрия готовится к встрече Трампа и Путина: Орбан назвал страну "островом мира"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт уже готовится к предстоящей встрече между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Орбан в своей заметке на X после телефонного разговора с Трампом, подготовка к мирному саммиту продолжается.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту между США и Россией продолжается. Венгрия - остров МИРА!", - написал Орбан.

До этого он прокомментировал анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште на следующей неделе.

"Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых народов всего мира. Мы готовы!", - написал он в соцсети Х.

Напомним, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны. В целом Трамп назвал телефонный разговор "очень продуктивным".

