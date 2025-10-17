Німеччина підтримує мирні зусилля Трампа, але скептично налаштована щодо відповіді на них Путіна, - представник уряду Маєр

Німеччина підтримуємо всі зусилля, зокрема й з боку президента США Дональда Трампа, щоб зрушити з місця мирний процес, проте скептично налаштована щодо реакції на них російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив на брифінгу заступник речника Федерального уряду Штеффен Маєр, коментуючи останні кроки Трампа, зокрема щодо його зустрічі з Путіним.

"Ми підтримуємо ці ініціативи. Ми перебуваємо у постійному діалозі з європейськими партнерами, а також з адміністрацією США. Вкрай необхідно знайти шлях до справедливого миру. Для нас відправною точкою завжди було і залишається припинення вогню — без цього немає сенсу говорити про мир. Ми підтримуємо зусилля і з великою зацікавленістю, але також з певним скепсисом спостерігаємо за тим, як Путін поводитиметься в цьому питанні", - заявив Маєр.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, Німеччина підтримує Україну у боротьбі проти російського загарбницького вторгнення і доклала багатьох зусиль, щоб зміцнити позиції Києва на потенційних мирних переговорах. Берлін підтримує всі зусилля, спрямовані на те, щоб припинити війну.

"Але ми також бачимо, і це чітко показали останні тижні та місяці, що є одна особа, яка очевидно не зацікавлена в тому, щоб серйозно продовжувати мирний процес. Цією особою є Володимир Путін. Саме тому ми підтримуємо всі зусилля, зокрема й з боку президента США Трампа, щоб знову зрушити з місця мирний процес… Але єдиним дієвим методом є подальший тиск на Путіна. Він реагує лише на тиск, як показало минуле, …тож ми маємо посилити цей тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів", - сказав Маєр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів, - Пєсков

Він наголосив, що сьогодні головна увага прикута до зустрічі Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, і назвав добрим факт спілкування між двома лідерами.

Також Маєр зауважив, що останніми тижнями відбувався "дуже хороший" обмін думками з американською адміністрацією, особливо щодо посилення підтримки України.

Читайте: Санкції ЄС не забороняють Путіну відвідати Будапешт для зустрічі з Трампом, - Єврокомісія