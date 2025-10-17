УКР
Зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів, - Пєсков

пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова президента США Дональда Трампа про можливу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним протягом двох тижнів відображають загальне розуміння сторін про необхідність не відкладати переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Вона дійсно може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше. Це загальне розуміння - що не потрібно нічого відкладати в довгий ящик", - сказав Пєсков.

На уточнювальне запитання щодо можливого місця зустрічі глав зовнішньополітичних відомств РФ та США, Сергія Лаврова і Марко Рубіо, Пєсков відповів: "Вони домовлятимуться і самі про це розкажуть".

скорше б, бо вже так заїпали Україну обидва - ***** та рудий
17.10.2025 14:50 Відповісти
А зустріч провести на крейсєрі "Москва", в Чорному морі.
17.10.2025 15:23 Відповісти
Готують "Будапештський меморандум - 2". Вже саме час підготувати професійного снайпера.
17.10.2025 14:54 Відповісти
знову ***** рудому будке водити прутнем по губах
17.10.2025 14:59 Відповісти
Две недели уже стали константой. Для любителей.
17.10.2025 15:00 Відповісти
Про Зелю даже не згадує. Аляска-2. Зелю попросять почекати в коридорі що два під*ри домовляться
17.10.2025 15:00 Відповісти
17.10.2025 15:06 Відповісти
От буде діло , коли рашистське пуйло ще раз пошле рудого лузера, тепер вже в Будапешті. Що тоді далі - другий раз не п...рас? Чекаємо продовження цієї дурнуватої вистави під назвою - " Місто де ще раз кинули величного Трампа".
17.10.2025 15:24 Відповісти
 
 