Зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів, - Пєсков
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова президента США Дональда Трампа про можливу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним протягом двох тижнів відображають загальне розуміння сторін про необхідність не відкладати переговори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Вона дійсно може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше. Це загальне розуміння - що не потрібно нічого відкладати в довгий ящик", - сказав Пєсков.
На уточнювальне запитання щодо можливого місця зустрічі глав зовнішньополітичних відомств РФ та США, Сергія Лаврова і Марко Рубіо, Пєсков відповів: "Вони домовлятимуться і самі про це розкажуть".
