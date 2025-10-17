Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель, - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в течение двух недель отражают общее понимание сторон о необходимости не откладывать переговоры.

"Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание - что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос относительно возможного места встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США, Сергея Лаврова и Марко Рубио, Песков ответил: "Они будут договариваться и сами об этом расскажут".

