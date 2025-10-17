УКР
Санкції ЄС не забороняють Путіну відвідати Будапешт для зустрічі з Трампом, - Єврокомісія

Путін зробив заяву про Німеччину

У Єврокомісії заявили, що чинні санкції проти керівництва Росії не встановлюють заборони на в’їзд для президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, тож це не перешкоджає очікуваній зустрічі Путіна з Дональдом Трампом у Будапешті.

Про це повідомляє речниця ЄК із зовнішньополітичних питань Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

На щоденному брифінгу журналісти поцікавилися, чи суперечить домовленість Трампа з Путіним чинним санкціям ЄС. Гіппер уточнила: "Путін і Лавров - під санкціями про замороження активів, але не забороною на поїздки. Тож це їх не стосується… Зустріч ще не підтверджена, ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії. Але якщо вона буде, то, суто за фактами - для них немає заборони на в’їзд".

Вона також зазначила, що для прольоту літака з Путіним через закритий повітряний простір ЄС окремі країни-члени повинні надати виняток.

Заступник головного речника ЄК Олоф Гілл додав, що Єврокомісія схвально оцінює все, що наближає справедливий і сталий мир в Україні, і "якщо ця очікувана зустріч зрушить справи у тому напрямку - це буде позитивом".

Автор: 

путін володимир (24937) санкції (12842) Євросоюз (14321) Трамп Дональд (7375)
усе, шо треба знати за західні санкції для *****
показати весь коментар
17.10.2025 14:45 Відповісти
Краще б промовчали, щоб не ганьбитись.
показати весь коментар
17.10.2025 14:45 Відповісти
Закон дышло, куда повернет Урсула туда и вышло.
показати весь коментар
17.10.2025 14:47 Відповісти
Тиц-пиндиц...
показати весь коментар
17.10.2025 14:48 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/17/7222710/ Угорщина обіцяє "з повагою прийняти Путіна" попри ордер на його арешт від МКС.
показати весь коментар
17.10.2025 14:48 Відповісти
рудий ***** ще й на нобеля за мир номінує разом із собою
показати весь коментар
17.10.2025 14:49 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то Угорщина прийняла закон про вихід з МКС...
показати весь коментар
17.10.2025 14:54 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/17/7222710/ Вихід Угорщини з МКС набуде чинності через рік після повідомлення генеральному секретарю ООН. Угорщина спрямувала таке повідомлення 2 червня 2025 року.

До того часу Угорщина залишається зв'язаною своїми зобов'язаннями перед МКС, включаючи виконання ордерів на арешт.
показати весь коментар
17.10.2025 15:01 Відповісти
Зашибісь європейські закони і цінності. Якщо ти вбивця і терорист то тобі не забороняється нічого. А якщо ти законослухняний громадянин то тебе посадять даже за те що ти не хочеш стати гомосексуалістом
показати весь коментар
17.10.2025 14:49 Відповісти
Ганьба та сором...Суд, санкції, закони ЄС - для пуя не працюють?
показати весь коментар
17.10.2025 14:49 Відповісти
Урсула шестерка Трампа.
показати весь коментар
17.10.2025 14:50 Відповісти
От же ж осли
показати весь коментар
17.10.2025 14:50 Відповісти
віслюки
щоправда кацапи вже й їх на бойову одиницю перетворили
показати весь коментар
17.10.2025 14:51 Відповісти
Ну так і арештувати цього вилупка закон також не забороняє, а потім відправити до Гааги. А по дорозі до Гааги ще простих 3.14здюлей виписати просто для повноти картинки. Проте ні, ви дочекаєтесь поки на Євросоюз полетять реальні (з боєзарядом) ракети та дрони кацапські - ну і хер з вами.
показати весь коментар
17.10.2025 14:51 Відповісти
Краще збити літак з ****** в небі. Закон же цього не забороняє Україні знищувати ворога. А якщо щось не так то ми вибачимося і скажемо що це заради закінчення війни і заради миру
показати весь коментар
17.10.2025 14:54 Відповісти
Та й вибачатись не варто - навпаки весь світ (крім Китаю і КНДР) зітхне з полегшенням.
показати весь коментар
17.10.2025 15:00 Відповісти
Китай теж подякуе, за сибірь.
показати весь коментар
17.10.2025 15:09 Відповісти
По пацанячому,обісралася Європа... .
показати весь коментар
17.10.2025 14:52 Відповісти
І чому Гітлер був такий дурак. Він же міг продовжувати робити все що робив але при цьому всього навсього казати що він хоче миру. І зараз ще й нобелівську премію миру отримав би
показати весь коментар
17.10.2025 14:52 Відповісти
А санкції України? До Будапешта від того ж Чопа не так і далеко.
показати весь коментар
17.10.2025 14:56 Відповісти
Просто їдіть накуй обісрані підери, ще мінєта йому зробіть 🤢
показати весь коментар
17.10.2025 14:56 Відповісти
угорщина завчасно вийшла з МКС , бо оце все казіно між 🤡 ,трампом ,ху* лом ,та всякими фіцами ,це для народа україни ,а оманські домовленності ніхто не відміняв , і от нах.я мені ця зеленська влада ? хто її вибрав ,хай далі пхаються з зеленською шоблою !!! ...
показати весь коментар
17.10.2025 15:01 Відповісти
Тобто, ордером на арешт, витерли сраку??? Це все! що треба знати про справедливість, у цьому їбучому світі!(.
показати весь коментар
17.10.2025 15:04 Відповісти
И вот к этим людям мы просимся в компанию? ****, та это ж банда *********..
показати весь коментар
17.10.2025 15:07 Відповісти
Вона, на нього МКС виписав орден.....
А втім, мене вже нічого не дивує. Закон не для всіх, в лише для слабших.
показати весь коментар
17.10.2025 15:10 Відповісти
Україна повинна оголосити протест а також вийти з МКС і інтерполу. Все життя ці закони діють тільки проти України а Європа і інші члени завжди ігнорували ці міжнародні закони і зобов'язання. Тому вони нам нахер не потрібні
показати весь коментар
17.10.2025 15:12 Відповісти
 
 