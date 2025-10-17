Санкції ЄС не забороняють Путіну відвідати Будапешт для зустрічі з Трампом, - Єврокомісія

У Єврокомісії заявили, що чинні санкції проти керівництва Росії не встановлюють заборони на в’їзд для президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, тож це не перешкоджає очікуваній зустрічі Путіна з Дональдом Трампом у Будапешті.

Про це повідомляє речниця ЄК із зовнішньополітичних питань Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

На щоденному брифінгу журналісти поцікавилися, чи суперечить домовленість Трампа з Путіним чинним санкціям ЄС. Гіппер уточнила: "Путін і Лавров - під санкціями про замороження активів, але не забороною на поїздки. Тож це їх не стосується… Зустріч ще не підтверджена, ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії. Але якщо вона буде, то, суто за фактами - для них немає заборони на в’їзд".

Вона також зазначила, що для прольоту літака з Путіним через закритий повітряний простір ЄС окремі країни-члени повинні надати виняток.

Заступник головного речника ЄК Олоф Гілл додав, що Єврокомісія схвально оцінює все, що наближає справедливий і сталий мир в Україні, і "якщо ця очікувана зустріч зрушить справи у тому напрямку - це буде позитивом".

