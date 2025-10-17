Санкции ЕС не запрещают Путину посетить Будапешт для встречи с Трампом, - Еврокомиссия

В Еврокомиссии заявили, что действующие санкции против руководства России не устанавливают запрета на въезд для президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, поэтому это не препятствует ожидаемой встрече Путина с Дональдом Трампом в Будапеште.

Об этом сообщает пресс-секретарь ЕК по внешнеполитическим вопросам Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

На ежедневном брифинге журналисты поинтересовались, противоречит ли договоренность Трампа с Путиным действующим санкциям ЕС. Гиппер уточнила: "Путин и Лавров - под санкциями о замораживании активов, но не запретом на поездки. Так что это их не касается... Встреча еще не подтверждена, мы не будем комментировать гипотетические сценарии. Но если она будет, то, сугубо по фактам - для них нет запрета на въезд".

Она также отметила, что для пролета самолета с Путиным через закрытое воздушное пространство ЕС отдельные страны-члены должны предоставить исключение.

Заместитель главного представителя ЕК Олоф Гилл добавил, что Еврокомиссия одобрительно оценивает все, что приближает справедливый и устойчивый мир в Украине, и "если эта ожидаемая встреча сдвинет дела в том направлении - это будет позитивом".

