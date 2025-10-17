РУС
Санкции ЕС не запрещают Путину посетить Будапешт для встречи с Трампом, - Еврокомиссия

Путин сделал заявление о Германии

В Еврокомиссии заявили, что действующие санкции против руководства России не устанавливают запрета на въезд для президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, поэтому это не препятствует ожидаемой встрече Путина с Дональдом Трампом в Будапеште.

Об этом сообщает пресс-секретарь ЕК по внешнеполитическим вопросам Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

На ежедневном брифинге журналисты поинтересовались, противоречит ли договоренность Трампа с Путиным действующим санкциям ЕС. Гиппер уточнила: "Путин и Лавров - под санкциями о замораживании активов, но не запретом на поездки. Так что это их не касается... Встреча еще не подтверждена, мы не будем комментировать гипотетические сценарии. Но если она будет, то, сугубо по фактам - для них нет запрета на въезд".

Она также отметила, что для пролета самолета с Путиным через закрытое воздушное пространство ЕС отдельные страны-члены должны предоставить исключение.

Заместитель главного представителя ЕК Олоф Гилл добавил, что Еврокомиссия одобрительно оценивает все, что приближает справедливый и устойчивый мир в Украине, и "если эта ожидаемая встреча сдвинет дела в том направлении - это будет позитивом".

усе, шо треба знати за західні санкції для *****
17.10.2025 14:45 Ответить
Краще б промовчали, щоб не ганьбитись.
17.10.2025 14:45 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/17/7222710/ Угорщина обіцяє "з повагою прийняти Путіна" попри ордер на його арешт від МКС.
17.10.2025 14:48 Ответить
Закон дышло, куда повернет Урсула туда и вышло.
17.10.2025 14:47 Ответить
Тиц-пиндиц...
17.10.2025 14:48 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/17/7222710/ Угорщина обіцяє "з повагою прийняти Путіна" попри ордер на його арешт від МКС.
17.10.2025 14:48 Ответить
рудий ***** ще й на нобеля за мир номінує разом із собою
17.10.2025 14:49 Ответить
Якщо не помиляюсь, то Угорщина прийняла закон про вихід з МКС...
17.10.2025 14:54 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/17/7222710/ Вихід Угорщини з МКС набуде чинності через рік після повідомлення генеральному секретарю ООН. Угорщина спрямувала таке повідомлення 2 червня 2025 року.

До того часу Угорщина залишається зв'язаною своїми зобов'язаннями перед МКС, включаючи виконання ордерів на арешт.
17.10.2025 15:01 Ответить
Зашибісь європейські закони і цінності. Якщо ти вбивця і терорист то тобі не забороняється нічого. А якщо ти законослухняний громадянин то тебе посадять даже за те що ти не хочеш стати гомосексуалістом
17.10.2025 14:49 Ответить
Ганьба та сором...Суд, санкції, закони ЄС - для пуя не працюють?
17.10.2025 14:49 Ответить
Урсула шестерка Трампа.
17.10.2025 14:50 Ответить
От же ж осли
17.10.2025 14:50 Ответить
віслюки
щоправда кацапи вже й їх на бойову одиницю перетворили
17.10.2025 14:51 Ответить
Ну так і арештувати цього вилупка закон також не забороняє, а потім відправити до Гааги. А по дорозі до Гааги ще простих 3.14здюлей виписати просто для повноти картинки. Проте ні, ви дочекаєтесь поки на Євросоюз полетять реальні (з боєзарядом) ракети та дрони кацапські - ну і хер з вами.
17.10.2025 14:51 Ответить
Краще збити літак з ****** в небі. Закон же цього не забороняє Україні знищувати ворога. А якщо щось не так то ми вибачимося і скажемо що це заради закінчення війни і заради миру
17.10.2025 14:54 Ответить
Та й вибачатись не варто - навпаки весь світ (крім Китаю і КНДР) зітхне з полегшенням.
17.10.2025 15:00 Ответить
Китай теж подякуе, за сибірь.
17.10.2025 15:09 Ответить
По пацанячому,обісралася Європа... .
17.10.2025 14:52 Ответить
І чому Гітлер був такий дурак. Він же міг продовжувати робити все що робив але при цьому всього навсього казати що він хоче миру. І зараз ще й нобелівську премію миру отримав би
17.10.2025 14:52 Ответить
тоді такої глобалізації економіки не було
17.10.2025 16:19 Ответить
А санкції України? До Будапешта від того ж Чопа не так і далеко.
17.10.2025 14:56 Ответить
Просто їдіть накуй обісрані підери, ще мінєта йому зробіть 🤢
17.10.2025 14:56 Ответить
😂
17.10.2025 15:34 Ответить
Тобто, ордером на арешт, витерли сраку??? Це все! що треба знати про справедливість, у цьому їбучому світі!(.
17.10.2025 15:04 Ответить
И вот к этим людям мы просимся в компанию? ****, та это ж банда *********..
17.10.2025 15:07 Ответить
Вона, на нього МКС виписав орден.....
А втім, мене вже нічого не дивує. Закон не для всіх, в лише для слабших.
17.10.2025 15:10 Ответить
Україна повинна оголосити протест а також вийти з МКС і інтерполу. Все життя ці закони діють тільки проти України а Європа і інші члени завжди ігнорували ці міжнародні закони і зобов'язання. Тому вони нам нахер не потрібні
17.10.2025 15:12 Ответить
сидить Європа, щоб не усратись палець в жпі , й думає - авось війна повз них проскочить
17.10.2025 15:49 Ответить
 
 