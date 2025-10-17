Германия поддерживает мирные усилия Трампа, но скептически настроена относительно ответа на них Путина, - представитель правительства Майер

Германия поддерживаем все усилия, в том числе и со стороны президента США Дональда Трампа, чтобы сдвинуть с места мирный процесс, однако скептически настроена относительно реакции на них российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил на брифинге заместитель спикера Федерального правительства Штеффен Майер, комментируя последние шаги Трампа, в частности относительно его встречи с Путиным.

"Мы поддерживаем эти инициативы. Мы находимся в постоянном диалоге с европейскими партнерами, а также с администрацией США. Крайне необходимо найти путь к справедливому миру. Для нас отправной точкой всегда было и остается прекращение огня - без этого нет смысла говорить о мире. Мы поддерживаем усилия и с большой заинтересованностью, но также с определенным скепсисом наблюдаем за тем, как Путин будет вести себя в этом вопросе", - заявил Майер.

По его словам, Германия поддерживает Украину в борьбе против российского захватнического вторжения и приложила много усилий, чтобы укрепить позиции Киева на потенциальных мирных переговорах. Берлин поддерживает все усилия, направленные на то, чтобы прекратить войну.

"Но мы также видим, и это четко показали последние недели и месяцы, что есть одно лицо, которое очевидно не заинтересовано в том, чтобы серьезно продолжать мирный процесс. Этим лицом является Владимир Путин. Именно поэтому мы поддерживаем все усилия, в том числе и со стороны президента США Трампа, чтобы снова сдвинуть с места мирный процесс... Но единственным действенным методом является дальнейшее давление на Путина. Он реагирует только на давление, как показало прошлое, ...поэтому мы должны усилить это давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров", - сказал Майер.

Он отметил, что сегодня главное внимание приковано к встрече Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и назвал хорошим факт общения между двумя лидерами.

Также Майер отметил, что в последние недели происходил "очень хороший" обмен мнениями с американской администрацией, особенно по усилению поддержки Украины.

