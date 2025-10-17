Угорщина з повагою зустріне Путіна: Ми забезпечимо йому в’їзд до країни і повернення додому, - Сійярто

УКР
В Угорщині заявив, що з повагою чекають на приїзд російського диктатора Володимира Путіна і обіцяють забезпечити йому можливість в'їхати до країни та повернутися додому після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час спілкування з журналістами,

За його словами, дата і деталі зустрічі Трампа і Путіна стануть відомі після того, як відбудуться всі підготовчі розмови між посадовцями трьох країн.

"Звичайно, ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу, тож якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут", – сказав Сійярто.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Водночас він дав зрозуміти, що Путін зможе без проблем в'їхати до Угорщини і потім повернутися додому.

"Ми з повагою чекаємо на президента Володимира Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Жодних узгоджень з ким-небудь не потрібно", – заявив він.

Крім того, Сійярто наголосив, що Угорщина є суверенною країною: "Ми з повагою зустрінемо президента Росії Володимира Путіна, приймемо його як гостя і забезпечимо умови для його переговорів з американським президентом".

Орбан про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: "Чудова новина для миролюбних народів світу"

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

Варто зауважити, що на початку квітня Угорщина оголосила про намір вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС). Пізніше парламент Угорщини проголосував за вихід з МКС.

КРАЇНИ НАТО готуються забезпечити не доторканність світового злочинця- БРАВО! а вони ж підписанти рішення судів ГАГАГИ- чи я помиляюсь? Тобто вся ЄС тепер стелитиме червону доріжку ХЙЛУ?
17.10.2025 13:52 Відповісти
Ну мадяры всегда всем сосали и всегда не в масть. Проиграли все войны у кого они были союзниками!
17.10.2025 13:52 Відповісти
вже тонель риють?
17.10.2025 13:50 Відповісти
вже тонель риють?
17.10.2025 13:50 Відповісти
Невже світова єврейська діаспора не може вплинути на угорського єврея Орбана і його шобло?
17.10.2025 13:54 Відповісти
Може заманюють, щоб не злякався та літаком, а там якась ракета ненароком зустріне. Мрії, мрії...
17.10.2025 13:59 Відповісти
Там будуть винищувачі з с-400 на борту супроводжувати. А по маршруту літака на суходолі - спецназ проводитиме зачистку.
Єдиний варіант - з супутника лазером вдарити. З Притулиного.
17.10.2025 14:12 Відповісти
"прикру помилку" операторів ЗРК Польщі, Болгарії та Румунії не можна виключати.
та ще й український Ф-16 може заблудитись ...

.
17.10.2025 15:15 Відповісти
не варто сіярті бути таким самовпевненим - з десяток дронів на оптоволокні і борт N1 рашки зазнає прикрої авіатрощі при посадці в Будапешті.
рештки дрончика навіть не знайдуть серед десятків тон обгорілого алюмінію Іл-96.
хтось із посадовців має проявити волю.

.
17.10.2025 15:12 Відповісти
що буде, якщо зіб'ють пуйла ?

Новий правитель рашки лише подякує!

.
17.10.2025 15:17 Відповісти
бажано, щоб на парашу повернули ногами вперед! ))
17.10.2025 13:51 Відповісти
Ну мадяры всегда всем сосали и всегда не в масть. Проиграли все войны у кого они были союзниками!
17.10.2025 13:52 Відповісти
зараз сосуть, але все набагато гірше, вони себе вважають нащадками великої імперії, яка відродиться, тому їм так лежить до серця Х-уйловська імперія, вони себе колись у майбутньому бачать такою ж, залишилося лише поділити сусідні землі.
17.10.2025 13:55 Відповісти
КРАЇНИ НАТО готуються забезпечити не доторканність світового злочинця- БРАВО! а вони ж підписанти рішення судів ГАГАГИ- чи я помиляюсь? Тобто вся ЄС тепер стелитиме червону доріжку ХЙЛУ?
17.10.2025 13:52 Відповісти
В точку
17.10.2025 13:59 Відповісти
А про приїзд Трампа ні слова...
17.10.2025 14:43 Відповісти
не поїде ,вухо даю ,засцить
17.10.2025 13:54 Відповісти
Так може пора добрі фури на Мадярщину відправити?
17.10.2025 13:56 Відповісти
"Іхала сі хфура з Дебрецина ..."

українська народна пісня у виконанні Анатолія Соловьяненка

.
17.10.2025 15:19 Відповісти
Як???!!! Взагалі дивиться на цей фарс сама Європа. Фактично чубатий продовжує максимально всесвітньо легітимізувати недопалка. Але на цей раз разом із жабеням намагаються окунути стареньку в бочку з лайном, навіть не спитавши згоди!...
17.10.2025 13:56 Відповісти
Заманює
17.10.2025 13:56 Відповісти
І яка країна пропустить злочинця, який знаходиться в міжнародному розшуку, через світ повітряний простір? Вони ж мають посадити літак та заарештувати ботоксного, хіба не так?
17.10.2025 13:56 Відповісти
Ні, не так. ***** звернеться за дозволом на політ і йому дозволять летіти. Коняка Пржевальського під санкціями і тим не менш літає в будь-яку країну і цей підор полетить.
17.10.2025 14:22 Відповісти
Санкції Євросоюзу не передбачають заборони російському диктатору Володимиру Путіну і міністру закордонних справ Сергію Лаврову відвідувати країни ЄС, тому перешкод для їхньої поїздки в Угорщину немає. Як пише The Guardian, про це заявив журналістам представник комісії Улоф Гілл.
17.10.2025 14:57 Відповісти
чогось так Смоленськ згадується, так хочеться "алаверди" так би мовити..
17.10.2025 13:57 Відповісти
ну да, пора висаджувати кремезнуу березу біля взльотки в Будапешті...

.
17.10.2025 15:21 Відповісти
Мадяри - не європейці. ПОНАІХАВШИй народець окупував словʼянські землі.
17.10.2025 13:57 Відповісти
Азіатський народець
17.10.2025 13:58 Відповісти
Кого з трьох: Крим, бункерний чи говорун?
17.10.2025 13:58 Відповісти
Після цього можна буде підтертись всіма ордерами МКС разом взятими.
17.10.2025 13:59 Відповісти
Наче в перший раз.
17.10.2025 14:02 Відповісти
Ладно Монголія - у них свої азіатські поняття. Або Кирзигстан, який формально не зобов'язаний. Але країна-член ЄС і НАТО - то інша справа.
17.10.2025 14:04 Відповісти
Хіба?
Новини за останні 10 років говорять інше. Як казав класик: "Шо то *****, шо то *****, то такі дві *****.. "
17.10.2025 14:14 Відповісти
Трамп давно хотів розігнати суд в Гаазі. Він йому потенційно не подобається - чого доброго- і на трампа напише ордер. На євреїв вже теж виписав.
Ось поставлять на розтяжку суд. Звинуватять в тому що він не хоче миру.
17.10.2025 14:04 Відповісти
ЕВРОПА ГОТУЄТЬСЯ ЗУСТРІТИ НОВОГО ФЮРЕРА
17.10.2025 14:01 Відповісти
17.10.2025 14:02 Відповісти
Фуйло полетить через Україну? Чи по нафтопроводу запустять?
17.10.2025 14:01 Відповісти
Скоріш за все домовляться з Німеччиною Чехією Словаччиною . Через Польщу і Прибалтику не полетить однозначно.
може Мерц і заборонить , бо збитків від хутина на мильярди
румуни теж не дозволять
можуть болгари і серби пропустити до угорщіни
17.10.2025 14:05 Відповісти
А до крдону Сербії, Чорногорія, Герцеговина та Словенія, теж "пропустять"?
17.10.2025 14:14 Відповісти
А може літаком орбана доставлять у Будапешт? Хто заборонить такому літаку проліт?
17.10.2025 14:36 Відповісти
Може... От тільки Орбан цим остаточно підт вердить, що він - прямий ЗРАДНИК... Бо Угорщина теж підписала ордер на арешт *****...
17.10.2025 14:40 Відповісти
Китайцы оперативно метро пророют)
17.10.2025 14:14 Відповісти
Через Турцію-Хорватію можливо...
17.10.2025 14:19 Відповісти
Водночас він дав зрозуміти, що Путін зможе без проблем в'їхати до Угорщини і потім повернутися додому.ХЕР ТО ПРАВДА .БЕЗ ПРОБЛЕМ...
17.10.2025 14:06 Відповісти
Хіба що через трубу нафтопроводу Вздрюжба!

17.10.2025 14:06 Відповісти
Т.е. Все европейские и международные суды фигня! Все профанация? Тогда на каком основании Саддама Хусейна повесили?
17.10.2025 14:08 Відповісти
Все шо потрібно було знати про країну ЄС і НАТО і ніхто з Європи не хоче їх остудити
17.10.2025 14:11 Відповісти
17.10.2025 14:12 Відповісти
Що - піднімуть всю свою військову авіацію, зустрінуть на кордоні з БРСР, і ескортуватимуть до Будапешту? І потім - назад?
17.10.2025 14:13 Відповісти
СТИ-ДО-БА...
17.10.2025 14:16 Відповісти
КАнєшно, хУзяїн же їде...
17.10.2025 14:19 Відповісти
Воєнного злочинця ******, привезуть в Європейську країну???
Щоб Угорці памятали, про убитих московітами Угорців у 1950-х роках???
17.10.2025 14:21 Відповісти
"...Угорка Ален Польц, нині відома в Угорщині психолог, неодноразово була зґвалтована червоноармійцями. Ось один із багатьох епізодів, описаний постраждалою: «Вночі до нас увірвався цілий загін, тоді нас повалили на підлогу, було темно і холодно, скрізь стріляли. В пам'яті залишилася картина: навколо мене сидять навколішках вісім-десять російських солдат, і кожен по черзі лягає на мене. Вони встановили норму - скільки хвилин на кожного. Дивилися на наручні годинники, кожного разу запалювали сірники, один навіть мав запальничку - стежили за часом. Підганяли один одного. Один запитав: "Добра робота?". Я лежала, не рухаючись. Думала, не виживу. Звичайно, від цього не вмирають. Якщо тільки не ламається хребет, але й тоді вмираєш не відразу. Скільки пройшло часу і скільки їх було, не знаю. Під ранок я зрозуміла, як відбувається перелом хребта. Вони роблять так: жінку кладуть на спину, закидають їй ноги на плечі, і чоловік входить зверху, стоячи на колінах. Якщо налягати занадто сильно, хребет жінки трісне. Стається це ненавмисно: просто в запалі ґвалту ніхто себе не стримує. Хребет, скручений равликом, весь час здавлюють, розхитують у одній точці і не помічають, коли він ламається… Хребет мені пошкодили, але не зламали...".
17.10.2025 14:38 Відповісти
Конечно ты же прости тутка пу ,прости тутка по другому не может,деньги то заплачены доделывай свою работу
17.10.2025 14:24 Відповісти
Це угорці, в що інші країни. У кацапів з мадярщиною спільного кордону нема.
17.10.2025 14:38 Відповісти
Треба літак збивати! Коли ще такий шанс на Лєбєдіноє озєро випаде...
17.10.2025 14:48 Відповісти
17.10.2025 14:51 Відповісти
І це якою треба бути паскудою що б призначити зустріч з кривавим терористом в країні ЄС, яка ратифікувала римський статут ,хоч і є троянським конем москви ,але Трамп показав що йому пофіг міжнародне право і закони. Але світовий злочинець буде летіти через три країни ЄС ,ось на чому треба зосередитись ліквідація варвара.
17.10.2025 14:51 Відповісти
17.10.2025 15:00 Відповісти
А Україна нічого не обіцяє. Якщо буде можливість то ***** буде знищено разом з ***************
17.10.2025 15:03 Відповісти
Потрібно розхерачити нафтопровід недружба щоб ці суки розмовляли на фоні стовба диму
17.10.2025 15:06 Відповісти
 
 