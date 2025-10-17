Угорщина з повагою зустріне Путіна: Ми забезпечимо йому в’їзд до країни і повернення додому, - Сійярто

В Угорщині заявив, що з повагою чекають на приїзд російського диктатора Володимира Путіна і обіцяють забезпечити йому можливість в'їхати до країни та повернутися додому після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час спілкування з журналістами,

За його словами, дата і деталі зустрічі Трампа і Путіна стануть відомі після того, як відбудуться всі підготовчі розмови між посадовцями трьох країн.

"Звичайно, ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу, тож якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут", – сказав Сійярто.

Водночас він дав зрозуміти, що Путін зможе без проблем в'їхати до Угорщини і потім повернутися додому.

"Ми з повагою чекаємо на президента Володимира Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Жодних узгоджень з ким-небудь не потрібно", – заявив він.

Крім того, Сійярто наголосив, що Угорщина є суверенною країною: "Ми з повагою зустрінемо президента Росії Володимира Путіна, приймемо його як гостя і забезпечимо умови для його переговорів з американським президентом".

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

Варто зауважити, що на початку квітня Угорщина оголосила про намір вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС). Пізніше парламент Угорщини проголосував за вихід з МКС.