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Новини Ордер МКС на арешт Нетаньяху Угорщина вийде з МКС
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Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду

Угорщина хоче вийти з Міжнародного кримінального суду

Міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це він сказав на зустрічі послів, що відбулася минулого тижня в Міністерстві закордонних справ і торгівлі, передає Цензор.НЕТ.

Якщо Угорщина відмовиться від членства в Міжнародному кримінальному суді, то спочатку уряд має подати до Національних зборів пропозицію про відкликання. Якщо більшість її підтримає, Кабмін офіційно ініціює відкликання. Процес може тривати до року.

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Політичне рішення про вихід Угорщини із МКС фактично було ухвалено кілька тижнів тому, але уряд все ще чекав, якою буде позиція президента США Дональда Трампа щодо МКС.

Коли Трамп заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньяху, то "угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал".

Нагадаємо, 2 квітня, до Угорщини має приїхати ізраїльський премʼєр. Ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за злочини проти людяності та воєнні злочини у Секторі Гази.

Зазначимо, що Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду і ратифікувала його. Тобто Будапешт формально схвалив статут, але не змінив своє законодавство для його імплементації. Тому Будапешт не збирається виконувати ордер на арешт Нетаньяху.

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Автор: 

Угорщина (2271) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+27
а заодно і з ЄС і НАТО.
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02.04.2025 15:14
+14
Всю історію мадяри бережуть свою лишню ДНК. Від цього завжди обгаджуються.
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02.04.2025 15:15
+14
Вы что, где же она будет харчеваться?
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02.04.2025 15:19
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а заодно і з ЄС і НАТО.
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02.04.2025 15:14 Відповісти
Вы что, где же она будет харчеваться?
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02.04.2025 15:19 Відповісти
В тайожном государствє.
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02.04.2025 15:22 Відповісти
Там Янукович все съел
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02.04.2025 15:28 Відповісти
Не все. Щонайменше Барашку на прогодування вистачає.
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02.04.2025 15:30 Відповісти
Тайожное государство доплачивает мадярским шлюхам именно за саботаж внутри ЕС и НАТО - без НАТО и ЕС им никто ничего доплачивать не будет.
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02.04.2025 16:17 Відповісти
Параша прогодує.
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02.04.2025 15:46 Відповісти
Орбан и сиятро вы идиот на три ордера МКС наколядовали...вонючие немытые подонки цыганские гадкий мерзотное недоразумение у Европе сученных тварей да Урал на Историческую уродину выгнать надо ..
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02.04.2025 15:55 Відповісти
З Угорщиною час прощатися; нехай пензлює до московії та сідає на шию кацапам.
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02.04.2025 16:28 Відповісти
Ефективність цього МКС нульова.
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02.04.2025 15:15 Відповісти
Так як же так? Суд видав ордер на арешт педофіла ліліпутіна!
Це вже ненульова.
Видно вітя корбан мріє що злочинець ліліпутін прилетить до нього в Будапешт...
... буде летіти над Країнами НАТО махаючи ручкою "яздеся"
От наївне
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02.04.2025 15:28 Відповісти
там скоро Бібі має прилетіти. а він тоже ходить під тим судом. Тому Вітя і суєтиться так, хоче ще більше сподобатися Трумпу, бо Трумп і Бібі великі друзі.
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02.04.2025 15:42 Відповісти
Как и ОБСЕ, НАТО, МАГАТЕ. Уже все международные организации показали свою полную импотентнось
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02.04.2025 15:41 Відповісти
А тобі, касабська жопа, це звідки знати?
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02.04.2025 15:45 Відповісти
Ефективність нормальна, просто організація розрахована на роботу з демократичними країнами, а не з монголіями. пуйло ж не відвідує, скажімо, Сполучене Королівство, Німеччину, Францію тощо. І не відвідує тому, що боїться арешту та передачі до суду. Те саме й з сатаньяху.
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02.04.2025 16:38 Відповісти
Всю історію мадяри бережуть свою лишню ДНК. Від цього завжди обгаджуються.
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02.04.2025 15:15 Відповісти
Орбан: "Ми, угорці, не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою. Країни, де змішуються європейці та неєвропейці - більше не нації".

Азіати, котрі не так давно переїхали в Європу, раптом стали вважати себе європейцями.
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02.04.2025 15:59 Відповісти
Гуглім "венгрьі" - смотрим вікіпедію "Родственные народыhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8 манси, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B ханты (по языку)"
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04.04.2025 00:24 Відповісти
на сьогонішній день МКС такаж бехребетна та нікчемна організація як і ООН
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02.04.2025 15:17 Відповісти
Безхребетність і обмеженість в ресурсах - це не синоніми. Попри брак важелів впливу, позиція МКС принципова, послідовна і дає чіткі моральні орієнтири світові - саме це так бісить деяких махінаторів.
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02.04.2025 16:00 Відповісти
ви з місяця звалились , чи махфону надивились ? більше не діють у світі ні які людскі моральні орієнтири. світом керує в кого більше грошив та зброї.
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02.04.2025 19:36 Відповісти
Ти навіть не зрозумів, про що я написав - це не твій рівень. Але не тужся, валізковий ботоксний опариш все одно в жопі разом з усім козлостаном.
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02.04.2025 20:10 Відповісти
А що далі? Вітя зробить плєш на макітрі, чи відростить вусики?
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02.04.2025 15:20 Відповісти
Може хоче куйла запросити на річницю угорського повстання 56 року?!?!
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02.04.2025 15:25 Відповісти
А далі все просто... Коли Орбан остаточно мадяр "доколупає" - його просто повісять на площі... Для цього МКС не потрібен...
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02.04.2025 15:47 Відповісти
Так звана угорщина -зайва країна в ЄС.
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02.04.2025 15:21 Відповісти
Саме цікаво майбутнє угорців залежить від Європи.Хоча Орбан посилає прямим текстом цю Європу.Це як розуміти?
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02.04.2025 15:23 Відповісти
Та отак і розуміти.

Поки Цивілізована Європа "роздупляється", фіцорбани серуть.

Процес [роздупляння] йде, але вкрай повільно.
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02.04.2025 15:32 Відповісти
Значит скоро визит *****
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02.04.2025 15:39 Відповісти
Хіба що по трубі нафтопроводу Дружба. Але там ще лишилась технологічна нафта...
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02.04.2025 16:43 Відповісти
Вітя не хоче відповідати за власні злочини?
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02.04.2025 15:48 Відповісти
Налякав їжа голою сракою!!! Йди зі всіх союзів!!! Довбойоб!!!
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02.04.2025 15:57 Відповісти
хто останній вийде той лох
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02.04.2025 15:57 Відповісти
Лайно спливає першим.
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02.04.2025 16:02 Відповісти
ЕС не может справиться с одним вонючим **********, типа орбана, Америка и путлер это видят и используют по полной программе.

У Европы очень мало времени, чтобы перестроиться и противостоять этим уродам, к сожалению пока в ней нет достойного лидера, увы.
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02.04.2025 16:35 Відповісти
А коли ****** з ЄС та НАТО вийдуть? Чи то неначасі? Поки ЄС субсидує ******* поки вони будуть чльЄнами?
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02.04.2025 16:39 Відповісти
Цікавий у вас Євросоюз, дивлячись на Орбана і Фіцо . У вас там "золоті" юристи ,пропишіть нормальні правила ,щоб цих покидьків ,крок вліво, крок вправо, можна було в момент відправити в " тайожний союз" до пуйла.
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02.04.2025 17:01 Відповісти
Я б сказав, що Угорщина - це штучна держава, і її потрібно повністю стерти. Усі її книги мають бути спалені, а історія викорінена. Так само, як ***** намагається зробити з Україною. Як щодо такого сценарію, Вікторе?
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02.04.2025 17:52 Відповісти
 
 