Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду

Міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це він сказав на зустрічі послів, що відбулася минулого тижня в Міністерстві закордонних справ і торгівлі, передає Цензор.НЕТ.

Якщо Угорщина відмовиться від членства в Міжнародному кримінальному суді, то спочатку уряд має подати до Національних зборів пропозицію про відкликання. Якщо більшість її підтримає, Кабмін офіційно ініціює відкликання. Процес може тривати до року.

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Політичне рішення про вихід Угорщини із МКС фактично було ухвалено кілька тижнів тому, але уряд все ще чекав, якою буде позиція президента США Дональда Трампа щодо МКС.

Коли Трамп заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньяху, то "угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал".

Нагадаємо, 2 квітня, до Угорщини має приїхати ізраїльський премʼєр. Ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за злочини проти людяності та воєнні злочини у Секторі Гази.

Зазначимо, що Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду і ратифікувала його. Тобто Будапешт формально схвалив статут, але не змінив своє законодавство для його імплементації. Тому Будапешт не збирається виконувати ордер на арешт Нетаньяху.

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