РУС
Встреча Трампа и Путина в Будапеште
1 527 49

Венгрия с уважением встретит Путина: Мы обеспечим ему въезд в страну и возвращение домой, - Сийярто

Сейярто о встрече Трампа и Путина в Будапеште

В Венгрии заявил, что с уважением ждут приезда российского диктатора Владимира Путина и обещают обеспечить ему возможность въехать в страну и вернуться домой после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время общения с журналистами,

По его словам, дата и детали встречи Трампа и Путина станут известны после того, как состоятся все подготовительные разговоры между должностными лицами трех стран.

"Конечно, мы здесь, в Венгрии, в Будапеште, готовы обеспечить надлежащие условия, чтобы американский и российский президенты могли провести переговоры в безопасных и спокойных условиях. Это самая безопасная страна Европы. Это одна из самых безопасных стран мира, поэтому если где-то и можно провести переговоры в безопасных условиях, то именно здесь", - сказал Сийярто.

В то же время он дал понять, что Путин сможет без проблем въехать в Венгрию и затем вернуться домой.

"Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-либо не нужно", - заявил он.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрия является суверенной страной: "Мы с уважением встретим президента России Владимира Путина, примем его как гостя и обеспечим условия для его переговоров с американским президентом".

Орбан о встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Отличная новость для миролюбивых народов мира"

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуации на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Ордер МУС для Путина

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.

Стоит заметить, что в начале апреля Венгрия объявила о намерении выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Топ комментарии
+18
КРАЇНИ НАТО готуються забезпечити не доторканність світового злочинця- БРАВО! а вони ж підписанти рішення судів ГАГАГИ- чи я помиляюсь? Тобто вся ЄС тепер стелитиме червону доріжку ХЙЛУ?
17.10.2025 13:52 Ответить
+9
Ну мадяры всегда всем сосали и всегда не в масть. Проиграли все войны у кого они были союзниками!
17.10.2025 13:52 Ответить
+7
вже тонель риють?
17.10.2025 13:50 Ответить
вже тонель риють?
17.10.2025 13:50 Ответить
Невже світова єврейська діаспора не може вплинути на угорського єврея Орбана і його шобло?
17.10.2025 13:54 Ответить
Може заманюють, щоб не злякався та літаком, а там якась ракета ненароком зустріне. Мрії, мрії...
17.10.2025 13:59 Ответить
Там будуть винищувачі з с-400 на борту супроводжувати. А по маршруту літака на суходолі - спецназ проводитиме зачистку.
Єдиний варіант - з супутника лазером вдарити. З Притулиного.
17.10.2025 14:12 Ответить
бажано, щоб на парашу повернули ногами вперед! ))
17.10.2025 13:51 Ответить
Ну мадяры всегда всем сосали и всегда не в масть. Проиграли все войны у кого они были союзниками!
17.10.2025 13:52 Ответить
зараз сосуть, але все набагато гірше, вони себе вважають нащадками великої імперії, яка відродиться, тому їм так лежить до серця Х-уйловська імперія, вони себе колись у майбутньому бачать такою ж, залишилося лише поділити сусідні землі.
17.10.2025 13:55 Ответить
КРАЇНИ НАТО готуються забезпечити не доторканність світового злочинця- БРАВО! а вони ж підписанти рішення судів ГАГАГИ- чи я помиляюсь? Тобто вся ЄС тепер стелитиме червону доріжку ХЙЛУ?
17.10.2025 13:52 Ответить
В точку
17.10.2025 13:59 Ответить
А про приїзд Трампа ні слова...
17.10.2025 14:43 Ответить
не поїде ,вухо даю ,засцить
17.10.2025 13:54 Ответить
Так може пора добрі фури на Мадярщину відправити?
17.10.2025 13:56 Ответить
Як???!!! Взагалі дивиться на цей фарс сама Європа. Фактично чубатий продовжує максимально всесвітньо легітимізувати недопалка. Але на цей раз разом із жабеням намагаються окунути стареньку в бочку з лайном, навіть не спитавши згоди!...
17.10.2025 13:56 Ответить
Заманює
17.10.2025 13:56 Ответить
І яка країна пропустить злочинця, який знаходиться в міжнародному розшуку, через світ повітряний простір? Вони ж мають посадити літак та заарештувати ботоксного, хіба не так?
17.10.2025 13:56 Ответить
Ні, не так. ***** звернеться за дозволом на політ і йому дозволять летіти. Коняка Пржевальського під санкціями і тим не менш літає в будь-яку країну і цей підор полетить.
17.10.2025 14:22 Ответить
чогось так Смоленськ згадується, так хочеться "алаверди" так би мовити..
17.10.2025 13:57 Ответить
Мадяри - не європейці. ПОНАІХАВШИй народець окупував словʼянські землі.
17.10.2025 13:57 Ответить
Азіатський народець
17.10.2025 13:58 Ответить
Кого з трьох: Крим, бункерний чи говорун?
17.10.2025 13:58 Ответить
Після цього можна буде підтертись всіма ордерами МКС разом взятими.
17.10.2025 13:59 Ответить
Наче в перший раз.
17.10.2025 14:02 Ответить
Ладно Монголія - у них свої азіатські поняття. Або Кирзигстан, який формально не зобов'язаний. Але країна-член ЄС і НАТО - то інша справа.
17.10.2025 14:04 Ответить
Хіба?
Новини за останні 10 років говорять інше. Як казав класик: "Шо то *****, шо то *****, то такі дві *****.. "
17.10.2025 14:14 Ответить
Трамп давно хотів розігнати суд в Гаазі. Він йому потенційно не подобається - чого доброго- і на трампа напише ордер. На євреїв вже теж виписав.
Ось поставлять на розтяжку суд. Звинуватять в тому що він не хоче миру.
17.10.2025 14:04 Ответить
ЕВРОПА ГОТУЄТЬСЯ ЗУСТРІТИ НОВОГО ФЮРЕРА
17.10.2025 14:01 Ответить
17.10.2025 14:02 Ответить
Фуйло полетить через Україну? Чи по нафтопроводу запустять?
17.10.2025 14:01 Ответить
Скоріш за все домовляться з Німеччиною Чехією Словаччиною . Через Польщу і Прибалтику не полетить однозначно.
може Мерц і заборонить , бо збитків від хутина на мильярди
румуни теж не дозволять
можуть болгари і серби пропустити до угорщіни
17.10.2025 14:05 Ответить
А до крдону Сербії, Чорногорія, Герцеговина та Словенія, теж "пропустять"?
17.10.2025 14:14 Ответить
А може літаком орбана доставлять у Будапешт? Хто заборонить такому літаку проліт?
17.10.2025 14:36 Ответить
Може... От тільки Орбан цим остаточно підт вердить, що він - прямий ЗРАДНИК... Бо Угорщина теж підписала ордер на арешт *****...
17.10.2025 14:40 Ответить
Китайцы оперативно метро пророют)
17.10.2025 14:14 Ответить
Через Турцію-Хорватію можливо...
17.10.2025 14:19 Ответить
Водночас він дав зрозуміти, що Путін зможе без проблем в'їхати до Угорщини і потім повернутися додому.ХЕР ТО ПРАВДА .БЕЗ ПРОБЛЕМ...
17.10.2025 14:06 Ответить
Хіба що через трубу нафтопроводу Вздрюжба!

17.10.2025 14:06 Ответить
Т.е. Все европейские и международные суды фигня! Все профанация? Тогда на каком основании Саддама Хусейна повесили?
17.10.2025 14:08 Ответить
Все шо потрібно було знати про країну ЄС і НАТО і ніхто з Європи не хоче їх остудити
17.10.2025 14:11 Ответить
17.10.2025 14:12 Ответить
Що - піднімуть всю свою військову авіацію, зустрінуть на кордоні з БРСР, і ескортуватимуть до Будапешту? І потім - назад?
17.10.2025 14:13 Ответить
СТИ-ДО-БА...
17.10.2025 14:16 Ответить
КАнєшно, хУзяїн же їде...
17.10.2025 14:19 Ответить
Воєнного злочинця ******, привезуть в Європейську країну???
Щоб Угорці памятали, про убитих московітами Угорців у 1950-х роках???
17.10.2025 14:21 Ответить
"...Угорка Ален Польц, нині відома в Угорщині психолог, неодноразово була зґвалтована червоноармійцями. Ось один із багатьох епізодів, описаний постраждалою: «Вночі до нас увірвався цілий загін, тоді нас повалили на підлогу, було темно і холодно, скрізь стріляли. В пам'яті залишилася картина: навколо мене сидять навколішках вісім-десять російських солдат, і кожен по черзі лягає на мене. Вони встановили норму - скільки хвилин на кожного. Дивилися на наручні годинники, кожного разу запалювали сірники, один навіть мав запальничку - стежили за часом. Підганяли один одного. Один запитав: "Добра робота?". Я лежала, не рухаючись. Думала, не виживу. Звичайно, від цього не вмирають. Якщо тільки не ламається хребет, але й тоді вмираєш не відразу. Скільки пройшло часу і скільки їх було, не знаю. Під ранок я зрозуміла, як відбувається перелом хребта. Вони роблять так: жінку кладуть на спину, закидають їй ноги на плечі, і чоловік входить зверху, стоячи на колінах. Якщо налягати занадто сильно, хребет жінки трісне. Стається це ненавмисно: просто в запалі ґвалту ніхто себе не стримує. Хребет, скручений равликом, весь час здавлюють, розхитують у одній точці і не помічають, коли він ламається… Хребет мені пошкодили, але не зламали...".
17.10.2025 14:38 Ответить
Конечно ты же прости тутка пу ,прости тутка по другому не может,деньги то заплачены доделывай свою работу
17.10.2025 14:24 Ответить
Це угорці, в що інші країни. У кацапів з мадярщиною спільного кордону нема.
17.10.2025 14:38 Ответить
Треба літак збивати! Коли ще такий шанс на Лєбєдіноє озєро випаде...
17.10.2025 14:48 Ответить
17.10.2025 14:51 Ответить
І це якою треба бути паскудою що б призначити зустріч з кривавим терористом в країні ЄС, яка ратифікувала римський статут ,хоч і є троянським конем москви ,але Трамп показав що йому пофіг міжнародне право і закони. Але світовий злочинець буде летіти через три країни ЄС ,ось на чому треба зосередитись ліквідація варвара.
17.10.2025 14:51 Ответить
 
 