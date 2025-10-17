Венгрия с уважением встретит Путина: Мы обеспечим ему въезд в страну и возвращение домой, - Сийярто

В Венгрии заявил, что с уважением ждут приезда российского диктатора Владимира Путина и обещают обеспечить ему возможность въехать в страну и вернуться домой после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время общения с журналистами,

По его словам, дата и детали встречи Трампа и Путина станут известны после того, как состоятся все подготовительные разговоры между должностными лицами трех стран.

"Конечно, мы здесь, в Венгрии, в Будапеште, готовы обеспечить надлежащие условия, чтобы американский и российский президенты могли провести переговоры в безопасных и спокойных условиях. Это самая безопасная страна Европы. Это одна из самых безопасных стран мира, поэтому если где-то и можно провести переговоры в безопасных условиях, то именно здесь", - сказал Сийярто.

В то же время он дал понять, что Путин сможет без проблем въехать в Венгрию и затем вернуться домой.

"Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-либо не нужно", - заявил он.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрия является суверенной страной: "Мы с уважением встретим президента России Владимира Путина, примем его как гостя и обеспечим условия для его переговоров с американским президентом".

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуации на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Ордер МУС для Путина

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.

Стоит заметить, что в начале апреля Венгрия объявила о намерении выйти из Международного уголовного суда (МУС).