Парламент Угорщини проголосував за вихід із Міжнародного кримінального суду, - Сійярто
Парламент Угорщини проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду.
Як інформує Цензор.НЕТ., про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто.
"Цим рішенням, ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість і авторитет", - заявив Сіярто.
Це ще один крок до повного виходу, про який у країні оголосили на початку квітня.
Нагадаємо, 2 квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).
Зазначимо, що Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду і ратифікувала його. Тобто Будапешт формально схвалив статут, але не змінив своє законодавство для його імплементації. Угорщина не виконала ордер на арешт ізраїльського премʼєра Біньяміна Нетаньягу і заявляла, що не зробила б цього і щодо Путіна.
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спершу відправлять васіліча, на пробу, потім удмурта, морячка, бенкетного, а вже як зростеться із ще одними підарами фіцами-пелегрінями, то вже й ***** нафтопроводом запуляють
тіко ***** буде лізти зі своєю валізкою - куди ж ***** без неї? зрісся вже з нею
а незадеклорава валізка та особливо її вміст на кордоні це шо? - правильно, контрабанда, при чому органічного походження
так от треба, шоби наші хлопаки, коли ***** вилізе, дали йому згідно митних правил з'їсти увесь вміст валізки, після чого най у пір'ях, не голодний, далі собі шурує трубою до освого корєфана віті
а як аргумент для ***** такої дієти - гімно до грошей
1. тому вони не мають алкогольного гену і швидкопьяниють , бо генетично не звикли к продуктам бродіння, як українці, словʼяни, кельти і т п
2. мають трошки східну зовнішність - скуластість, розріз очей
3. Мають у словнику більше гласних А , як азіати ( маша паша саша і тп)
4.дуже цікаві відкриття по аналізу крові кацапів ( не плутать зі словʼянами) . У кацапів відсутнисть ТРИПІЛЬСКОГО ГЕНУ , який присутній у європейських народів , тому що в Україні закладалась європейська раса
Міжнародного кримінального судуЄвропейського Союзу.....
тоді б булоб набагато всім легше та спокійніше....