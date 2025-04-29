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Новини Угорщина вийде з МКС
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Парламент Угорщини проголосував за вихід із Міжнародного кримінального суду, - Сійярто

Угорщина

Парламент Угорщини проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто.

"Цим рішенням, ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість і авторитет", - заявив Сіярто.

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Це ще один крок до повного виходу, про який у країні оголосили на початку квітня. 

Нагадаємо, 2 квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Зазначимо, що Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду і ратифікувала його. Тобто Будапешт формально схвалив статут, але не змінив своє законодавство для його імплементації. Угорщина не виконала ордер на арешт ізраїльського премʼєра Біньяміна Нетаньягу і заявляла, що не зробила б цього і щодо Путіна.

Автор: 

Угорщина (2280) Сійярто Петер (354) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+1
******* з Фідесами все одне пересажають по ітогу. Не МКС, так угорці, коли їм вже набриднуть ці правокуколди.
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29.04.2025 14:41
+1
***** тепер може спокійно їздити у гості до свого шниря віті пуд*****вого орбана
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29.04.2025 14:41
+1
Та виходьте вже з кінцями - скільки можна колотити?
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29.04.2025 14:41
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******* з Фідесами все одне пересажають по ітогу. Не МКС, так угорці, коли їм вже набриднуть ці правокуколди.
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29.04.2025 14:41 Відповісти
***** тепер може спокійно їздити у гості до свого шниря віті пуд*****вого орбана
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29.04.2025 14:41 Відповісти
Не зможе, проїзд закритий)
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29.04.2025 14:42 Відповісти
а газовою трубою? ***** воно таке собі *****, може просочитися...
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29.04.2025 14:43 Відповісти
Нафтопроводом "Дружба" є варіанти.
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29.04.2025 14:43 Відповісти
ото ж за то й мова
спершу відправлять васіліча, на пробу, потім удмурта, морячка, бенкетного, а вже як зростеться із ще одними підарами фіцами-пелегрінями, то вже й ***** нафтопроводом запуляють
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29.04.2025 14:45 Відповісти
Треба буде на насосній в Чопі постукати, він подумає, що Угорщина - як вилізе, обваляємо у пірʼях, вони до нафти гарно липнуть.
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29.04.2025 14:53 Відповісти
добра штука пір'я, цікава, не змерзне на мадярах, як з балатону вітер задме
тіко ***** буде лізти зі своєю валізкою - куди ж ***** без неї? зрісся вже з нею
а незадеклорава валізка та особливо її вміст на кордоні це шо? - правильно, контрабанда, при чому органічного походження
так от треба, шоби наші хлопаки, коли ***** вилізе, дали йому згідно митних правил з'їсти увесь вміст валізки, після чого най у пір'ях, не голодний, далі собі шурує трубою до освого корєфана віті
а як аргумент для ***** такої дієти - гімно до грошей
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29.04.2025 15:01 Відповісти
Та виходьте вже з кінцями - скільки можна колотити?
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29.04.2025 14:41 Відповісти
Ну ось , тепер будуть ***** у гості запрошувати
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29.04.2025 14:43 Відповісти
Це вийде злісний тролінг, навряд чи.
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29.04.2025 14:46 Відповісти
А знаєте що цікаво - нещодавно узнала що угорці генетично складени на 70% від аварців( аварський каганат) . Тому вони не зовсім схожі на своїх сибірських родичів
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29.04.2025 14:52 Відповісти
Та ой. Кацапи родом з нашого боку Уралу по суті, за Урал вони грабувати і окупувати лізли.
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29.04.2025 14:55 Відповісти
А аварці з півдня і кацапів не поважають
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29.04.2025 14:57 Відповісти
Взагалі то кацапи( фіни) прийшли з півночі Сибіру як азіати ( чукчі, ненці і т п) .
1. тому вони не мають алкогольного гену і швидкопьяниють , бо генетично не звикли к продуктам бродіння, як українці, словʼяни, кельти і т п
2. мають трошки східну зовнішність - скуластість, розріз очей
3. Мають у словнику більше гласних А , як азіати ( маша паша саша і тп)
4.дуже цікаві відкриття по аналізу крові кацапів ( не плутать зі словʼянами) . У кацапів відсутнисть ТРИПІЛЬСКОГО ГЕНУ , який присутній у європейських народів , тому що в Україні закладалась європейська раса
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29.04.2025 15:08 Відповісти
ще хай вийдуть з євросоюзу і нато.
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29.04.2025 14:45 Відповісти
а де ж вітя ************* шнирь гроші братиме? ні, вітя йорбан на таке не згоден
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29.04.2025 14:46 Відповісти
США не дарма не увійшла в це гівно. І це багато про що говорить. А Угорщина тут ні до чого. Треба цей продажний корумпований суд приговорити до страти
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29.04.2025 14:46 Відповісти
Як жеж кацапську ботву корчить від ордера на арешт путлєра)
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29.04.2025 14:49 Відповісти
Не бійся тебе цей суд не торкається, тебе швидше за кримінал або зраду візьмуть
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29.04.2025 14:57 Відповісти
Виходьте вже і з Євросоюзу, не забудьте вічуча та фіцо, все одно ви вже "попалені"! Підари прокацапські!🤬
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29.04.2025 14:47 Відповісти
ще б "Парламент Угорщини" проголосував би за вихід із Міжнародного кримінального суду Європейського Союзу.....
тоді б булоб набагато всім легше та спокійніше....
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29.04.2025 14:48 Відповісти
Мабуть гроші від ху...ла дійшли
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29.04.2025 14:53 Відповісти
Дебіли зовсім знахабніли, день самим за грошами до ху...ла їздити, думають що після цього ху...ло сам буде гроші возить
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29.04.2025 14:52 Відповісти
Мадяри проторили ще один шлях на×уй.
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29.04.2025 14:53 Відповісти
Треба ще угорщині вийти з ЄС та НАТО. Вони явно зайві в цих шановних організаціях.
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29.04.2025 14:59 Відповісти
Якщо в ЄС навіть зараз не розуміють, що Угорщина - це гниле яблуко, вони всі дуже дурні і не мають майбутнього.
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29.04.2025 14:59 Відповісти
Та треба було одразу і з ЄС вийти...
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29.04.2025 15:08 Відповісти
 
 