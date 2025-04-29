Парламент Угорщини проголосував за вихід із Міжнародного кримінального суду, - Сійярто

Парламент Угорщини проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто.

"Цим рішенням, ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість і авторитет", - заявив Сіярто.

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Це ще один крок до повного виходу, про який у країні оголосили на початку квітня.

Нагадаємо, 2 квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Зазначимо, що Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду і ратифікувала його. Тобто Будапешт формально схвалив статут, але не змінив своє законодавство для його імплементації. Угорщина не виконала ордер на арешт ізраїльського премʼєра Біньяміна Нетаньягу і заявляла, що не зробила б цього і щодо Путіна.